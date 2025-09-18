Hôn nhân của các 'rich kid' TP.HCM

Cặp vợ chồng trẻ kết hôn vào tháng 9/2019. Cả hai từng quen nhau từ trước, sau đó chia tay rồi tái hợp. Sau khi tổ chức đám cưới xa hoa, Joyce Phạm và Tâm Nguyễn đón con đầu lòng Jayden vào năm 2020, tiếp tục nhận tin vui với bé Jayla vào năm 2022 và Jayson vào năm 2024. Gia đình nhỏ này thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước, tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Hồi tháng 4, cặp vợ chồng đưa các con đến Hàn Quốc, tham quan các điểm đến, danh lam thắng cảnh tại xứ sở kim chi.