Hôn nhân của các 'rich kid' TP.HCM

Ngày 8/9, Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999), con gái của đại gia Minh Nhựa, đăng tải hình ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới bên ông xã Tâm Nguyễn. “Nắm tay nhau từ năm này sang năm khác, 6 năm và mãi mãi về sau”, cô viết trên trang cá nhân. Sau đó, cặp đôi cũng dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng để kỷ niệm dịp này. Phía dưới hình ảnh do Joyce Phạm đăng tải, người thân, bạn bè đều để lại bình luận chúc mừng hôn nhân viên mãn của cặp đôi.
Đôi vợ chồng trẻ có 4 con chung. Hồi tháng 6, Joyce Phạm sinh em bé thứ 4 có tên Jayric, nhận được sự chúc phúc từ đại gia đình. Trên trang cá nhân, Tâm Nguyễn cũng dành những lời cảm ơn cho vợ, đồng thời thể hiện sự trân trọng với sứ mệnh làm cha: “Ba cảm thấy mình may mắn vì được chứng kiến cảm xúc thiêng liêng này lần thứ 4. Cảm ơn mẹ đã rất dũng cảm vì hai chữ ‘gia đình’”. Sau khi sinh con, con gái đại gia Minh Nhựa liên tục cùng chồng đi du lịch, tham gia sự kiện, kỷ niệm ngày cầu hôn, ngày cưới, chứng minh tình cảm gắn bó.
Cặp vợ chồng trẻ kết hôn vào tháng 9/2019. Cả hai từng quen nhau từ trước, sau đó chia tay rồi tái hợp. Sau khi tổ chức đám cưới xa hoa, Joyce Phạm và Tâm Nguyễn đón con đầu lòng Jayden vào năm 2020, tiếp tục nhận tin vui với bé Jayla vào năm 2022 và Jayson vào năm 2024. Gia đình nhỏ này thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước, tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Hồi tháng 4, cặp vợ chồng đưa các con đến Hàn Quốc, tham quan các điểm đến, danh lam thắng cảnh tại xứ sở kim chi.
Đặc biệt, Joyce Phạm - Tâm Nguyễn cũng có mối quan hệ thân thiết với Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu. Cuối năm 2023, Joyce Phạm và chồng có mặt tại đám cưới của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ với cô dâu - chú rể và không quên gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi. “Chúc bạn tôi và bé My mãi hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, chia sẻ, nhường nhịn và luôn cảm thông cho nhau”, Joyce Phạm viết trên trang cá nhân. Giữa năm 2024, 2 cặp đôi hội ngộ tại một quán cafe. Trong tấm hình được chia sẻ trên mạng xã hội, Doãn Hải My và Joyce Phạm đồng loạt khoe bụng bầu, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Giống với Joyce Phạm, “rich kid miền Tây” Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) cũng sở hữu hôn nhân viên mãn cùng chồng Huỳnh Phát. Cặp đôi mới tổ chức đám cưới xa hoa lần thứ 2 hồi đầu tháng 9. Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới nhà trai, diễn ra sau đám nhà gái hơn một năm. Về câu chuyện đặc biệt này, cô hóm hỉnh chia sẻ: “Có lẽ chuyện này chỉ riêng em”.
Tiệc cưới lần thứ 2 của cặp đôi diễn ra tại trung tâm tiệc cưới của gia đình. “Như lời hứa của anh: ‘Bé Giao ráng đợi nhé, đợi ngôi nhà hạnh phúc xong rồi anh đón em về làm công chúa’. Và hôm nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực”, Huỳnh Giao viết trên trang cá nhân.
Đám cưới đầu tiên của cặp đôi diễn ra hồi đầu năm ngoái. Khi chia sẻ ảnh cưới lên mạng xã hội, “rich kid” sinh năm 2001 cho biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn ở tuổi 22. Ban đầu, cô bất ngờ khi chuyện tình yêu của mình diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, Huỳnh Giao khẳng định: “Khi yêu đúng người, mọi thứ đều hoàn hảo! Không trở ngại, không bất trắc. Chỉ có tình yêu”.
Sau đám cưới, cặp đôi liên tục thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước, tận hưởng cuộc sống tân hôn. Cụ thể, đôi vợ chồng trẻ check-in ở Trung Quốc, Thái Lan, đồng thời thực hiện các kỳ nghỉ dưỡng trong các resort hạng sang bên bãi biển Việt Nam. Huỳnh Phát cũng thường xuyên thực hiện những bữa tối lãng mạn, tặng hoa cho vợ nhân dịp đặc biệt, hâm nóng tình cảm lứa đôi.
