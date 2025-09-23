Nội dung độc hại về tình yêu của các nữ YouTuber, TikToker Việt

Miha Chan, Kimmie hay “Ny mukbang văn phòng” là những nhà sáng tạo nội dung chia sẻ quan điểm sai lệch về tình yêu trên MXH, tạo ra cuộc tranh cãi lớn.

Miha Chan bị chỉ trích vì feedback đối tượng hẹn hò. Ảnh: @mihachann.

Cuối tháng 9, TikToker Miha Chan (tên thật là Trịnh Minh Hằng, sinh năm 2000) tạo ra làn sóng phẫn nộ khi chia sẻ thói quen feedback (đánh giá) đối tượng hẹn hò trên mạng xã hội. Nội dung này bị cộng đồng mạng đánh giá là độc hại.

Tuy nhiên, Miha Chan không phải nhà sáng tạo nội dung duy nhất bị chỉ trích vì thể hiện quan điểm méo mó, cổ súy hành vi lệch lạc trong tình yêu. Trước đó, YouTuber Kimmie (@queen.kimmie) và TikToker “Ny mukbang văn phòng” (Trần Ny) cũng từng gây tranh cãi khi chia sẻ nội dung độc hại liên quan đến chuyện tình yêu, hẹn hò.

Những cô gái này có thể được gọi chung là “dating influencers” - những nhà sáng tạo nội dung về nghệ thuật bắt chuyện, chiến thuật tán tỉnh hay phương án xử lý khi chia tay. Phần lớn không có kiến thức, chuyên môn về tâm lý, tình yêu, nhưng thu hút lượng lớn khán giả nhờ cách diễn đạt đầy cảm xúc, chân thật và thu hút.

Các “dating influencers” này có xu hướng lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng, gây ra hậu quả thực thế cho người dùng, theo Wired.

Nội dung độc hại về tình yêu trên MXH

Trên thực tế, nội dung độc hại về tình yêu bao gồm nhiều kiểu. Thứ nhất, hình thức phổ biến được Wired nhắc đến là tôn vinh thái độ trả thù, kiêu căng sau chia tay, coi bản thân là trung tâm của mối quan hệ.

Miha Chan gây tranh cãi với hành vi feedback đối tượng hẹn hò. Ảnh: @mihachann.

Đây là quan điểm được TikToker Miha Chan truyền tải qua clip kéo dài 15 giây đăng tải ngày 20/9. Trong đó, cô cho biết thường nhắn tin feedback cho “mập mờ” (đối tượng hẹn hò, chưa xác định mối quan hệ tình cảm rõ ràng), chỉ ra những điều người kia nên làm để cải thiện cho mối quan hệ kế tiếp.

Nhiều ý kiến cho rằng Miha Chan không có quyền đánh giá, nhận xét đối tượng tình cảm, đặc biệt trong bối cảnh cả 2 chưa xác định mối quan hệ chính thức. Sự không phù hợp giữa Miha Chan và đối tượng tình cảm không đồng nghĩa với việc người kia có vấn đề, cần thay đổi để bước vào tình yêu. Đôi khi, vấn đề cũng có thể đến từ phía cô gái.

Thứ hai, nội dung thao túng tâm lý trong quá trình hẹn hò cũng được một số YouTuber, TikToker khai thác. YouTuber Kimmie từng gây tranh cãi lớn khi cho rằng đối phương phải trả tiền để gặp gỡ, hẹn hò với mình.

Trong clip có tiêu đề “Những lần mình kiếm tiền trên Tinder”, cô gái lần lượt chia sẻ các phương pháp “bào tiền” trong những lần đi hẹn hò với nam giới, từ đồ ăn được cung cấp miễn phí, vài trăm nghìn tiền di chuyển bằng xe công nghệ, đến vài triệu đồng tiền “phạt” đối phương đến muộn.

Nhiều ý kiến cho rằng Kimmie có xu hướng đánh tráo khái niệm, thao túng tâm lý đối tượng tìm hiểu, khiến họ cảm thấy phải trả tiền để mua thời gian của đối phương. Sự đổi chác này không đúng với bản chất mối quan hệ tình yêu đôi lứa.

Hơn nữa, cô gái còn truyền tải thông tin này một cách tự hào, đặt tiêu đề video mang tính chất khuyến khích, khuyên nhủ người xem làm theo.

Hậu quả thực tế

“Dating influencers” vốn không bị ràng buộc về kiến thức, thông tin qua kiểm chứng như các chuyên gia trong lĩnh vực. Hơn nữa, dạng thức video ngắn và các thước đo tương tác cũng khuyến khích sự xuất hiện của nội dung gây tranh cãi.

Điều này đúng với trường hợp của TikToker “Ny mukbang văn phòng”. Nội dung hẹn hò nhiều người một lúc, quá đề cao bản thân trong mối quan hệ từng khiến cô trở thành tâm điểm tranh luận.

Hậu quả của những nội dung thiếu xác thực, lệch lạc trên tương đối rõ ràng. Theo khảo sát về những người trưởng thành độc thân 18-62 tuổi do ứng dụng hẹn hò Flirtini thực hiện năm 2024, 46% gặp khó khăn trong mối quan hệ sau khi làm theo lời khuyên trên TikTok.

Trong đó, 23% quyết định chia tay. Nhiều chuyện tình đi đến hồi kết vì những người trong cuộc áp dụng chiến thuật, lời khuyên thiếu lành mạnh, chưa được kiểm chứng từ phía “dating influencers”.

Nữ YouTuber gây tranh cãi vì chia sẻ cách "bào tiền" đối tượng hẹn hò.

Thực tế, những người theo dõi, tiêu thụ các nội dung hẹn hò, yêu đương trên mạng xã hội thường là thanh thiếu niên dễ bị tác động hoặc chịu tổn thương.

Hậu quả lớn hơn bao gồm sự ảnh hưởng đối với sức khỏe tâm thần, bao gồm tình trạng trầm cảm, lo âu ở người trẻ. Ngoài ra, tư duy, quan điểm về chuyện tình cảm cũng có khả năng bị bóp méo. Nhiều người có xu hướng bình thường hóa vấn đề thao túng tâm lý hay đưa ra những tiêu chuẩn phi thực tế trong mối quan hệ lứa đôi.

Ngoài ra, phương pháp tìm kiếm lời khuyên tình yêu cũng dần thay đổi, dẫn đến hệ luỵ lâu dài. Cụ thể, người trẻ tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội thay vì gặp gỡ chuyên gia tư vấn tâm lý, khiến các vấn đề trong chuyện tình cảm trở nên trầm trọng hơn.