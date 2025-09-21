Nữ du học sinh Việt gây phẫn nộ vì feedback đối tượng hẹn hò

Miha Chan cho biết luôn đánh giá đối tượng hẹn hò sau khi kết thúc quá trình tìm hiểu, giúp đối phương cải thiện trong mối quan hệ tiếp theo. Thói quen của cô bị số đông chỉ trích.

Miha Chan nhiều lần gây bức xúc về nội dung đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: @mihachann.

TikToker Miha Chan (tên thật là Trịnh Minh Hằng, sinh năm 2000) gây tranh cãi trên mạng xã hội vì clip chia sẻ thói quen feedback (đánh giá) đối tượng hẹn hò. Cô cho biết đây là điều ít người làm được, để lại dòng chú thích cho video: “Không ai cấm những chẳng ai làm được”.

Trong đoạn clip 15 giây đăng tải ngày 20/9, Miha Chan cho biết thường nhắn tin feedback cho “mập mờ” (đối tượng hẹn hò, chưa xác định mối quan hệ tình cảm gắn kết, rõ ràng) sau khi kết thúc thời gian tìm hiểu.

Miha Chan gây tranh cãi với hành vi feedback đối tượng hẹn hò. Ảnh: @mihachann.

Trong đó, cô chỉ ra những điều người kia nên làm để cải thiện cho mối quan hệ kế tiếp. Kèm với lời chia sẻ, cô gái cũng bổ sung hình ảnh chụp màn hình những đoạn tin nhắn dài làm bằng chứng.

Ngoài ra, TikToker sinh năm 2000 cũng chúc người kia hạnh phúc dù “không biết người ta có cần không”. Từ phía mình, cô nhận thấy đây là điều tốt cho đối phương.

Clip hiện đạt hơn 500.000 lượt xem trên kênh TikTok có gần 800.000 lượt theo dõi của Miha Chan. Phía dưới phần bình luận, nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện, thể hiện những quan điểm khác nhau về tình yêu.

Phần lớn bình luận chỉ trích hành vi của cô gái, cho rằng Miha Chan không có quyền đánh giá, nhận xét đối tượng tình cảm, đặc biệt trong bối cảnh cả 2 chưa xác định mối quan hệ tình cảm chính thức, gắn bó.

Nhiều ý kiến cho rằng sự không phù hợp giữa Miha Chan và đối tượng tình cảm không đồng nghĩa với việc người kia có vấn đề, cư xử thiếu tinh tế hay cần thay đổi để bước vào tình yêu. Đôi khi, vấn đề cũng có thể đến từ phía cô gái.

Nhìn chung, TikToker này bị nhận xét là ái kỷ, cổ suý quan điểm lệch lạc, khuyến khích hành vi sai lệch về tình yêu.

Tuy nhiên, một số vẫn lên tiếng bênh vực quyền tự do chia sẻ quan điểm tình yêu của Miha Chan, cho rằng đây chỉ là phương pháp mang tính chất cá nhân, phù hợp với hoàn cảnh của cô. Ngoài ra, công chúng khó hiểu rõ vấn đề, cảm nhận của người trong cuộc.

Đây không phải nội dung duy nhất của Miha Chan gây ra làn sóng phẫn nộ. Trước đó, những clip chia sẻ quá trình “chữa lành” sau chia tay của cô cũng bị cho là “sến”, “làm màu”,...

Cụ thể, cô ghi lại quá trình vừa khóc vừa cắt tóc, thu về 1,6 triệu lượt xem và những bình luận mỉa mai như: “Sao không thấy nước mắt nhỉ?”. Sau đó, TikToker này chia sẻ những video thất tình với nội dung như: “Em đã cố gắng trao anh tình yêu mà anh chưa từng có. Và giờ đây, em phải nhận lấy nỗi đau mà mình không đáng phải chịu”.

Tiếp theo, cô thực hiện loạt clip ghi lại “cuộc sống độc thân vui vẻ”, tiếp tục khai thác nội dung “chữa lành” hậu chia tay. Theo dõi loạt video này, nhiều người dùng mạng xã hội lập tức chỉ trích Miha Chan lạm dụng chuyện cá nhân để thu hút sự chú ý. Một số nhận xét cô gái trẻ có xu hướng “phóng đại” nỗi đau, niềm vui nhằm gia tăng tương tác.

Theo thông tin trên website tư vấn du học do Miha Chan sáng lập, cô là cựu học sinh chuyên Anh (THPT chuyên Bắc Giang), cử nhân Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) và thạc sĩ Media Innovation (Breda University of Applied Sciences, Hà Lan).

Bên cạnh kênh TikTok, cô có gần 97.000 lượt theo dõi trên YouTube và hơn 110.000 người theo dõi trên Instagram. Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội của cô liên quan đến thời trang, lối sống, các chuyến du lịch, tình yêu và cuộc sống du học Hà Lan.