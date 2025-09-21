Cuộc sống xa hoa của 'rich kid miền Tây' sinh năm 2001

Bên cạnh lối sống xa hoa từ bé, Huỳnh Giao còn sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Huỳnh Phát. Đầu tháng 9, cặp đôi tổ chức đám cưới lần 2. Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới nhà trai, diễn ra sau đám nhà gái hơn một năm. Về câu chuyện đặc biệt này, cô hóm hỉnh chia sẻ: “Có lẽ chuyện này chỉ riêng em”. Tiệc xa hoa, sử dụng sắc đỏ làm tông màu chủ đạo, diễn ra trong không gian Invita Palace Phan Thiết. Theo thông tin trên trang cá nhân, đây cũng là đơn vị kinh doanh của cặp vợ chồng trẻ.