Cuộc sống xa hoa của 'rich kid miền Tây' sinh năm 2001

|
“Rich kid miền Tây” Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội từ năm 2018 nhờ clip “bóc giá” đồ hiệu tại Sneaker Fest. Ở sự kiện, cô khoe loạt đồ hiệu từ đầu đến chân, gây ấn tượng với outfit đắt đỏ. Huỳnh Giao hiện sở hữu hơn 10.000 lượt theo dõi trên tài khoản TikTok, có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Huỳnh Phát. “Rich kid” 24 tuổi tốt nghiệp đại học Kaplan Singapore, trở về nước lập nghiệp, điều hành một số cơ sở kinh doanh.
|
Bên cạnh công việc kinh doanh, Huỳnh Giao còn sở hữu lối sống xa hoa, đáng chú ý. Cô thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Năm nay, Huỳnh Giao nhiều lần check-in tại Trung Quốc. Cô cũng đăng tải những hình ảnh ngồi máy bay hạng thương gia lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm.
|
Ngoài ra, khi đi du lịch trong nước, Huỳnh Giao cũng thường xuyên thực hiện các chuyến nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Cô tận hưởng bữa tối lãng mạn, kỷ niệm dịp đặc biệt bên ông xã trong các chuyến đi. Huỳnh Phát cũng chăm chỉ tặng hoa, đồng hành với vợ trong những chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ. Cặp vợ chồng sở hữu sở thích chơi golf chung, thường cùng nhau trải nghiệm bộ môn này.
|
Ở tuổi 24, Huỳnh Giao sở hữu gu ăn mặc nữ tính, sexy, khác với hình ảnh cá tính, bụi bặm trước đây. Cô thường diện váy áo cúp ngực, 2 dây hoặc cổ yếm, hướng sự chú ý vào hình thể nóng bỏng. Khi tham dự tiệc, sự kiện đặc biệt, cô thể hiện sự yêu thích với trang phục lấp lánh, đính lông vũ nổi bật. “Rich kid” này cũng là khách mời tham gia show thời trang của các NTK Việt như Adrian Anh Tuấn.
|
Ngoài ra, cô cũng thể hiện sự yêu thích đối với các thương hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Prada hay Dior. Cô sở hữu nhiều mẫu túi hiệu in logo, monogram của nhà mốt, theo đuổi xu hướng loud luxury. Từ khi còn nhỏ, Huỳnh Giao đã thường xuyên diện đồ hiệu, nhưng theo phong cách thời trang đường phố. Cụ thể, cô đeo balo MCM, mặc áo phông local brand, đi giày Yeezy và đeo kính Gentle Monster.
|
Bên cạnh lối sống xa hoa từ bé, Huỳnh Giao còn sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Huỳnh Phát. Đầu tháng 9, cặp đôi tổ chức đám cưới lần 2. Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới nhà trai, diễn ra sau đám nhà gái hơn một năm. Về câu chuyện đặc biệt này, cô hóm hỉnh chia sẻ: “Có lẽ chuyện này chỉ riêng em”. Tiệc xa hoa, sử dụng sắc đỏ làm tông màu chủ đạo, diễn ra trong không gian Invita Palace Phan Thiết. Theo thông tin trên trang cá nhân, đây cũng là đơn vị kinh doanh của cặp vợ chồng trẻ.
|
Đám cưới đầu tiên của cặp đôi diễn ra hồi đầu năm ngoái. Khi chia sẻ ảnh cưới lên mạng xã hội, “rich kid” sinh năm 2001 cho biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn ở tuổi 22. Ban đầu, cô bất ngờ khi chuyện tình yêu của mình diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, Huỳnh Giao khẳng định: “Khi yêu đúng người, mọi thứ đều hoàn hảo! Không trở ngại, không bất trắc. Chỉ có tình yêu”.
|
Cuối năm 2023, Huỳnh Giao nhận lời cầu hôn của Huỳnh Phát. Cô đeo chiếc nhẫn kim cương lớn, bày tỏ sự hạnh phúc, chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội. “Because it was you, so I said yes” (Tạm dịch: “Vì đó là anh, nên em đồng ý”), cô viết. Chuyện tình đẹp của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía gia đình, bạn bè. Hiện nay, cặp vợ chồng trẻ thực hiện công việc kinh doanh, thường xuyên đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Khi bước vào một căn phòng toàn những người xa lạ, chúng ta có thể cảm nhận được ai gây ấn tượng với mình chỉ dựa vào hình thức bên ngoài, nhờ vào “sự hấp dẫn giới tính", bao gồm những dấu hiệu về tuổi tác, giới tính, tình trạng sinh sản và phẩm chất của mỗi cá nhân, cùng với đó là các đáp ứng kích thích được lập trình đối với những đặc tính tình dục và cả những đặc điểm khác nữa.