Chán app hẹn hò

Dần mất hứng thú, mệt mỏi với các ứng dụng kết đôi, nhiều người trẻ tại Hà Nội và TP.HCM tìm người yêu từ thể thao hoặc nhờ sự giới thiệu của gia đình.

Hoạt động thể thao giúp kết nối người chơi, mở ra cơ hội kết đôi. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Xóa app hẹn hò là một trong những quyết định lớn đối với Huyền Thanh (26 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) trong năm nay. Sau 3 năm dùng ứng dụng, liên tục “quẹt phải”, gặp gỡ và tìm hiểu các đối tượng tình cảm, cô dần mất đi hứng thú, ngại bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Đầu năm nay, Thanh bắt đầu chơi pickleball. Qua các buổi ra sân, nữ nhân viên văn phòng dễ dàng kết bạn mới, nhanh chóng nhận thấy các đối tượng tình cảm tiềm năng.

Ngoài Huyền Thanh, nhiều người trẻ tại Hà Nội và TP.HCM cũng dần xa rời app hẹn hò - hình thức kết đôi từng thịnh hành trước và trong đại dịch Covid-19.

Trong khi nhiều người bắt đầu tìm kiếm đối tượng tình cảm qua các hoạt động thể thao, cộng đồng, một số lại tìm đến các phương án truyền thống như xem mắt theo lời giới thiệu của gia đình.

Chán chường "quẹt phải"

Ứng dụng hẹn hò của Match Group hay Bumble phổ biến trong bối cảnh đại dịch bùng phát mạnh vào 2020 và 2021. Những app này chứng kiến hàng triệu người đăng ký, nhưng đã sa sút trong thời gian gần đây.

Sau thời kỳ đỉnh cao vào năm 2021, cổ phiếu của Match Group đã mất gần 80% giá trị. Con số tương tự cũng xảy ra với Bumble từ khi IPO cách đây 2 năm.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2023, Justin McLeod, CEO ứng dụng Hinge, thừa nhận một số người độc thân cảm thấy mệt mỏi khi dùng app hẹn hò.

Huyền Thanh chán nản, xóa ứng dụng hẹn hò sau thời gian dài sử dụng.

Huyền Thanh là một trong số đó. Với tần suất sử dụng lớn trong nhiều năm, cô liên tục bắt gặp những gương mặt thân quen sau một số lần thay đổi tài khoản. Sự lặp lại này khiến người dùng lâu năm như cô cảm thấy nhàm chán.

Hơn nữa, Thanh cũng từng thấy những người quen đã ở trong mối quan hệ tình cảm trên ứng dụng, từ đó nảy sinh tâm lý thất vọng, mất niềm tin vào tình yêu.

Dần dần, cô không còn cảm thấy vui mừng, hứng thú khi nhìn thấy chữ “match” (tương hợp) xuất hiện trên màn hình, cũng mất đi cảm giác hồi hộp trong lúc chờ đợi tin nhắn từ đối phương.

Không chỉ Huyền Thanh, nhiều bạn bè của cô cũng dần từ bỏ app kết đôi, ghi nhận tình trạng mệt mỏi khi phải nỗ lực nối dài những cuộc trò chuyện, thất vọng lúc gặp gỡ ngoài đời và tìm kiếm lý do kết thúc quá trình tìm hiểu chóng vánh.

Tương tự, Lan Anh (29 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thừa nhận từng “nghiện” ứng dụng hẹn hò. Phần lớn người yêu cũ của cô đến từ app kết đôi.

Tuy nhiên, Lan Anh nhận thấy tình trạng làm giả hồ sơ trên các ứng dụng này ngày càng trở nên phổ biến. Cô từng đối mặt với nhiều tình huống “dở khóc dở cười” như đối phương nói dối về tuổi tác, trình độ học vấn và công việc.

Khi phát hiện ra, Lan Anh lập tức mất niềm tin, khó tiếp tục mối quan hệ, song đã tốn thời gian, công sức tìm hiểu, rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Hơn nữa, cô cũng nhận thấy ứng dụng hẹn hò tạo ra sự đa dạng “ảo”. Cụ thể, người dùng luôn có tâm lý so sánh, cho rằng vẫn còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn, thiếu đi thái độ trân trọng với đối tượng tìm hiểu. Chính Lan Anh cũng rơi vào “bẫy tâm lý” trên, từ đó bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt và hối tiếc sau này.

“Ứng dụng kết đôi giống như ‘chợ tình online’, mang đến nhiều lựa chọn. Song, trên thực tế, tỷ lệ lựa chọn phù hợp không lớn”, cô khẳng định.

Đi xem mắt, ra sân pickleball

Để tránh tình trạng bị các đối tượng làm giả hồ sơ lừa dối, Lan Anh bắt đầu thử tham gia những buổi xem mắt do bố mẹ sắp xếp. Theo cô, ưu điểm lớn nhất của hình thức bắt cặp này là khả năng nắm rõ thông tin về đối phương.

Lan Anh quay về cách tìm hiểu truyền thống, đi xem mắt theo lời giới thiệu của bố mẹ.

Trước đây, cô đặc biệt ghét phương án tìm hiểu, kết đôi trên, không tin tưởng vào sự lựa chọn của gia đình, cho rằng tình yêu là chuyện cá nhân. Tuy nhiên, sau nhiều mối tình đổ vỡ, Lan Anh dần tin vào mắt nhìn người của phụ huynh, quyết định thử nghe lời người thân.

Hơn nữa, bố mẹ thường lựa chọn người có cùng hoàn cảnh sống và trình độ học vấn với con gái. Lan Anh cho rằng sự tương đồng này là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tình cảm bền vững, lâu dài.

Song, phương án kết đôi trên cũng có một số hạn chế. Nếu mối quan hệ không phát triển tốt đẹp, gia đình hai bên sẽ can thiệp, khiến những người trẻ trong cuộc cảm thấy áp lực.

Khác với Lan Anh, Đức Mạnh (30 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM) lại tìm hiểu những người cùng đam mê thông qua câu lạc bộ chạy hay hội nhóm trekking. Anh đặt mục tiêu làm bạn trước, khẳng định “không vội yêu”.

Mạnh thường được kỳ vọng là người bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện. Song, anh tự thấy bản thân không giỏi trong khoản này, chỉ có thể trò chuyện với những người chung sở thích.

“Sau khi chạy, nhóm của tôi thường tụ tập ăn uống. Đây là dịp tốt để tìm hiểu đối tượng tình cảm. Mỗi tuần, nhóm đều có thành viên mới, gia tăng cơ hội gặp gỡ”, Mạnh chia sẻ.

Về phần Huyền Thanh, cô nhận thấy ưu điểm của việc tìm hiểu các đối tượng tình cảm trên sân pickleball. Thứ nhất, khi quan sát một người chơi thể thao, cô dễ dàng nhận biết tính cách, thói quen cư xử của họ trong tình huống gay cấn, tranh chấp.

Sự nóng tính, mất kiểm soát và tâm lý dễ bỏ cuộc là những nét tính cách có thể dễ dàng che giấu trong những buổi hẹn hò đầu tiên, song lại bị phơi bày trên sân pickleball, giúp quá trình đánh giá đối tượng tình cảm trở nên đơn giản hơn.

Thứ hai, nếu quá trình tìm hiểu không đi đến cái kết viên mãn, Huyền Thanh hoàn toàn có thể giữ mối quan hệ bạn bè với các đối tượng. Đôi bên vẫn gặp gỡ, chơi chung trên sân pickleball. Điều này thường khó xảy ra đối với những cặp đôi làm quen thông qua ứng dụng hẹn hò.

Match Group, đơn vị sở hữu các ứng dụng, website hẹn hò trực tuyến phổ biến trên toàn cầu như Tinder, Match.com, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish, OurTime, công bố khảo sát về tình trạng hẹn hò trong năm 2023. Trong đó, số lượt nhắc đến pickleball của người dùng các ứng dụng kết đôi trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2023 tăng 300%. Thậm chí, sân pickleball còn trở thành địa điểm tìm người yêu, hẹn hò lý tưởng, có khả năng trở thành đối thủ của các ứng dụng kết đôi nổi tiếng hiện nay. Cảm giác cô đơn hậu đại dịch và nỗi mệt mỏi khi dùng ứng dụng hẹn hò đã biến các giải thể thao, câu lạc bộ chạy, phòng gym và sân pickleball trở thành địa điểm hẹn hò sôi động nhất, theo The Cut.