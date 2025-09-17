Những người đi nhà hàng một mình, gọi nửa cái pizza

Không hẹn hò, ít bạn bè, sống tự lập, nhiều người trẻ tại Hà Nội và TP.HCM dần quen với cuộc sống "độc thân một mình".

Lối sống một mình xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Đến một nhà hàng sau giờ làm việc, Nguyễn Thanh (30 tuổi, TP.HCM) gọi một nửa chiếc pizza, một ly nước ép rồi tự chạy xe về nhà sau bữa tối. Cô có danh sách loạt nhà hàng cho phép gọi món theo khẩu phần một người. Điều này quan trọng đối với người thích ăn hàng quán nhưng thường chỉ có một mình như Thanh.

Trong khi đó, căn hộ đi thuê giá 7,5 triệu đồng/tháng và chú chó 3 tuổi là những điều chờ đợi Hà Anh (29 tuổi, phường An Phú, TP.HCM) sau ngày làm việc. Cô duy trì tình trạng độc thân, cuộc sống một mình trong 3 năm qua.

Hà Anh không tìm hiểu ai, cũng từ chối dùng ứng dụng hẹn hò. Những bữa ăn, buổi xem phim, du lịch hay khám bệnh một mình trở thành điều quen thuộc.

Cô mua bảo hiểm sức khỏe, nhìn bạn bè lần lượt “bỏ cuộc chơi” với hôn nhân, con cái. Thậm chí, cô còn dự định thực hiện trữ đông trứng vào năm sau, sẵn sàng làm mẹ đơn thân trong tương lai.

Gia đình một người

Nguyễn Thanh, Hà Anh không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người trẻ tại Việt Nam, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, gắn bó với lối sống xa gia đình, không người yêu và vòng bạn bè tối giản.

Hà Anh quen với việc mua sắm, ăn uống, du lịch một mình.

Chân dung của những người trẻ này được khắc họa thông qua không gian sống riêng, bữa ăn một mình và tập trung thời gian, tâm trí cho sở thích cá nhân.

Tại Hàn Quốc, số lượng hộ gia đình một người lần đầu vượt mốc 10 triệu trong năm 2024, làm thay đổi thị trường nhà ở. Tỷ lệ này tăng mạnh trong giai đoạn 2020-2024, bao gồm cả giới trẻ và người lớn tuổi độc thân.

“Solo-livers” (người sống một mình) cũng tạo thành một cộng đồng lớn tại Nhật Bản, thúc đẩy sự phát triển của solo/single economy (nền kinh tế hướng đến người độc thân).

Trong khi đó, Cục Thống kê Dân số Mỹ chỉ ra 30% hộ gia đình ở quốc gia này chỉ có một người. Tỷ lệ trên được ghi nhận vào năm 2023, đánh dấu kỷ lục mới.

Minh Đức (27 tuổi, phường Ba Đình, Hà Nội) cũng duy trì lối sống độc thân một mình trong nhiều năm qua. Anh cho biết chưa từng nghiêm túc yêu đương.

Ở thời điểm hiện tại, Đức muốn tập trung kiếm tiền. Bên cạnh công việc toàn thời gian, chiếm khoảng 9-10 tiếng/ngày, anh vẫn nhận thêm dự án, đặt mục tiêu mua nhà trước tuổi 30.

“Thỉnh thoảng, bố mẹ nhắc tôi về chuyện ra mắt bạn gái, nhưng chưa giục cưới”, Đức chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Phần lớn thời gian rảnh của Minh Đức dành cho hoạt động chạy bộ. Anh sẵn sàng giảm thời gian ăn chơi, tụ tập với bạn bè để tập thể dục, thể thao. 2 năm trước, kỹ sư công nghệ này từng làm việc đến kiệt sức, phải nhập viện để phục hồi. Thời gian nằm viện một mình khiến anh “nhớ đời”, không dám bỏ bê sức khỏe bản thân.

Trang Linh xây dựng cuộc sống một mình trong căn hộ nhỏ, ấm cúng.

“Độc thân vui vẻ” cũng là sự lựa chọn của Trang Linh (25 tuổi, phường Cát Lái, TP.HCM). Sau khi rời khỏi căn nhà thuê chung với bạn trai cũ hồi năm ngoái, cô chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn, xây dựng nhiều thói quen mới.

Cô bắt đầu tập yoga, thử sức với piano, qua đó tìm hiểu và khám phá sở thích của chính mình.

Dù ưu tiên sự bình yên ở thời điểm hiện tại, Linh không hoàn toàn bài trừ chuyện yêu đương. Tuy nhiên, cô không chủ động tìm kiếm bạn trai thông qua ứng dụng hẹn hò hay các buổi xem mắt do người thân, bạn bè sắp xếp. Linh tin vào nhân duyên và mong muốn phát triển bản thân trước khi chính thức bước vào mối quan hệ kế tiếp.

Sự tự do là tự thân chuẩn bị

Song, Trang Linh cho biết mọi lối sống đều có “cái giá phải trả”. Sau khi so sánh, cô nhận thấy sinh hoạt phí của cuộc sống một mình cao hơn tương đối nhiều so với cuộc sống lứa đôi. Chi phí thuê nhà, tiền điện nước, ăn uống đều không thể chia sẻ, có khả năng cao gấp 1,5-2 lần trước đây.

Bên cạnh vấn đề tài chính, một số nhà hàng yêu thích của Linh không phục vụ suất ăn cho một người. Khi muốn đi ăn tại những hàng quán này, cô phải rủ bạn bè, đồng nghiệp, sắp xếp lịch hẹn, không thể “sáng rủ tối đi” như trước.

Hà Anh đôi khi cũng cảm thấy một số hạn chế của cuộc sống một mình. Nhiều mối quan hệ dần phai nhạt do những người trong cuộc không dành thời gian và công sức vun đắp. Sống xa gia đình, lại không có nhiều bạn bè, cô thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn giữa thành phố lớn.

Lối sống một mình tiềm ẩn một số khó khăn, rủi ro. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Hay như Nguyễn Thanh, hài lòng với sự tự do hiện tại, cô tính thêm đến tình huống bất trắc. Những ngày ốm đau, việc tự xoay xở trở thành thử thách lớn. Để tránh gây phiền hà cho người thân, cô chủ động duy trì lịch khám sức khỏe định kỳ và mua các gói bảo hiểm cần thiết.

Với nhân viên văn phòng này, cuộc sống độc thân mang lại sự tự do trong lựa chọn, linh hoạt về thời gian, cơ hội tập trung phát triển sự nghiệp và sở thích cá nhân. Song, để duy trì sự tự do ấy, mỗi người cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là về tài chính, sức khỏe và đời sống tinh thần.

Việc lập kế hoạch tiết kiệm, đầu tư hoặc mua bảo hiểm không chỉ giúp phòng ngừa rủi ro mà còn mang lại cảm giác yên tâm khi đối diện biến cố.

Song song đó, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cũng là chìa khóa để tận hưởng cuộc sống độc thân lâu dài. Duy trì thói quen rèn luyện, khám sức khỏe định kỳ, đồng thời xây dựng mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp để chia sẻ khi cần, là những yếu tố giúp cân bằng bởi sự độc lập chỉ thực sự bền vững khi có một nền tảng tinh thần mạnh mẽ đi cùng.