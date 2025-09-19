Ninh Dương mất gì ngoài tiền khi hủy fan meeting ở TP.HCM?

Theo chuyên gia, Ninh Dương Story có được sự an toàn về truyền thông, pháp lý, song chịu thiệt hại về chi phí tổ chức, cái tôi và tình cảm của người hâm mộ.

Ninh Dương Story thông báo về quyết định dừng tổ chức fan meeting vào tối 18/9.

Tối 18/9, Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) gây chú ý khi đăng tải bài viết thông báo dừng tổ chức fan meeting dù đã được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép.

Chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học, người sáng lập WOWAgency, đánh giá đây là quyết định đúng đắn, thể hiện sự quyết đoán của cặp đôi, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dư luận ngày càng gia tăng. Thậm chí, một nhóm đối tượng cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của Ninh Dương và sự thu hút của sự kiện để chia rẽ dư luận.

“Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau quyết định hủy fan meeting thì chỉ người trong cuộc mới biết chính xác”, chuyên gia chia sẻ.

Được và mất của Ninh Dương Story

Ninh Anh Bùi (sinh năm 1994) và Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1997), cặp nhà sáng tạo nội dung được biết đến với tên Ninh Dương Story, trở thành hiện tượng mạng từ năm 2024 nhờ chuyện tình đẹp và dễ thương.

Đầu tháng 9, cặp đôi gây chú ý khi mở bán vé fan meeting với giá từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng. Sự kiện dự kiến được tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), với quy mô hơn 1.000 ghế, theo sơ đồ được công bố trên cổng bán vé Flip.vn.

Theo ông Phùng Thái Học, sau sự việc hủy bỏ chương trình giao lưu với người hâm mộ tại TP.HCM, Ninh Dương nhận được sự an toàn cả về mặt truyền thông và pháp lý. Cặp đôi có thể quay lại hoạt động sáng tạo nội dung như trước kia.

Tuy nhiên, sự mất mát là không nhỏ. Các sự kiện thường ít khi bị hủy khi ban tổ chức đã thực hiện gần xong khâu bán vé.

Thiệt hại về chi phí tổ chức, cái tôi của người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, tình cảm của người hâm mộ là những yếu tố liên quan đến cả giá trị vật chất và tinh thần, tương đối khó đong đếm.

Fan meeting của Ninh Dương Story bị hủy bỏ dù cặp đôi đã bắt tay vào khâu chuẩn bị. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Về tình cảm từ phía công chúng, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương mất đi sự ủng hộ của một bộ phận lớn trong cộng đồng. Ngoài ra, cặp đôi cũng có khả năng đánh mất cái nhìn thiện cảm của công chúng trung lập trong xã hội, bao gồm những người chưa từng biết đến Ninh Dương Story trước đó.

Đối với người hâm mộ trung thành, chuyên gia truyền thông cho rằng nhóm này có thể hiểu và thông cảm cho quyết định của cặp đôi nhà sáng tạo nội dung. Theo thông báo trên fanpage, Ninh Dương đưa ra phương án khắc phục hậu quả mạnh mẽ.

Cụ thể, đối với những chiếc vé đã bán ra, Ninh Dương cho biết sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho người hâm mộ đã giao dịch trên Flip.vn. Cặp đôi cũng chi trả toàn bộ chi phí cho các dự án mà fan đã và đang cùng ban tổ chức chuẩn bị cho sự kiện.

Ngoài ra, Ninh Dương Story quyết định gửi tặng 1.338 khán giả đã mua vé trên Flip.vn một bộ merchandise bao gồm thẻ, dây, bao đựng theo từng hạng vé, stickers, poster và vòng tay phát sáng.

Đối với khán giả từ xa đến, đã phát sinh các chi phí vé máy bay, cặp đôi cho biết không thể bù đắp trọn vẹn, nhưng sẽ mở form ghi nhận để cố gắng hỗ trợ một phần chi phí phát sinh.

“Cách làm này thể hiện trách nhiệm với người hâm mộ, tôi đánh giá rất cao”, ông Phùng Thái Học nói.

Tuy nhiên, chuyên gia thể hiện sự lo ngại về những hậu quả chưa thể giải quyết triệt để, cần chờ diễn biến thực tế trong thời gian tới.

Tác động đến cộng đồng LGBT

Dưới góc độ chuyên gia, ông Phùng Thái Học nhận định rằng fan meeting của Ninh Dương Story vốn có thể là một bước tiến thúc đẩy cho thái độ ủng hộ đối với cộng đồng LGBT. Song, một bộ phận lớn thành viên trong cộng đồng lại lên tiếng chỉ trích sự kiện theo những cách khác nhau.

“Mũi rìu” lớn nhất vẫn hướng đến việc thương mại hóa chuyện tình cảm. Điều này phản ánh thực tế rằng số lượng người ủng hộ cặp đôi tương đối ít ỏi so với phần còn lại của xã hội.

Nhìn chung, sự việc đẩy cuộc tranh cãi về mục đích truyền thông và hoạt động lan tỏa tình yêu đồng tính lên mức gay gắt. Một số cho rằng hoạt động lan tỏa này không có tác động tiêu cực đến cộng đồng, xã hội. Trong khi đó, nhiều người lại chỉ trích sự kiện này ảnh hưởng xấu đến nhận thức của giới trẻ.

Sự việc fan meeting của Ninh Dương Story gây chia rẽ dư luận sâu sắc. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Mặc dù cuộc tranh cãi này khó đi đến hồi kết, đây rõ ràng là bài học lớn, thậm chí trở thành lời cảnh báo, đối với các cặp influencer thuộc cộng đồng LGBT mong muốn tổ chức chương trình giao lưu người hâm mộ.

Trên thực tế, Ninh Dương Story có thể là cặp đôi đồng tính người Việt đầu tiên làm fan meeting trong nước. Trước đó, hồi đầu năm nay, cặp LingOrm (Lingling Kwong và Orm) đến từ Thái Lan đã tổ chức buổi gặp gỡ người theo dõi tại Việt Nam, thu hút số lượng lớn khán giả.

Xét trên phạm vi rộng, nhiều thành viên trong cộng đồng có thể phải chịu những tổn thương không đáng có từ vụ việc của Ninh Dương. Những người vốn không ủng hộ có xu hướng mượn dịp này để đưa ra những ý kiến tiêu cực.

“Đây đáng lẽ có thể là cơ hội để dần gỡ bỏ định kiến của xã hội về cộng đồng LGBT, nhưng thực tế lại khiến sự chia rẽ ngày càng trở nên sâu sắc”, chuyên gia chia sẻ với Tri Thức - Znews.