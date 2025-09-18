Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép cho fan meeting của Ninh Dương

Sở Văn hóa và Thể thao chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” vào ngày 27/9 tại TP.HCM.

Ninh Dương Story tổ chức fan meeting vào cuối tháng 9.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 18/9, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết nhận được Văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam về đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” từ ngày 3/9.

Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao có Văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11/9/2025 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đối với chương trình nêu trên.

Sự kiện giao lưu người hâm mộ của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương diễn ra tại TP.HCM

Nội dung chương trình gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây.

Đối với buổi trình diễn, giao lưu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đề nghị cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các nội dung hoạt động khác để đảm bảo các điều kiện cho chương trình diễn ra.

Hiện tại, các cơ quan đang phối hợp với đơn vị tổ chức thẩm định các nội dung theo đề nghị, đồng thời phúc khảo chương trình, kiểm tra các phương án đảm bảo do đơn vị tổ chức chuẩn bị. Chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Các nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao.

Chương trình giao lưu người hâm mộ (fan meeting) của Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) được tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), với quy mô khoảng 1.000 ghế, theo sơ đồ được công bố trên cổng bán vé Flip.vn.

Vé fan meeting được chia thành nhiều hạng, lấy tên theo mô hình “phòng ban”: Phòng Nhân Sự (2,8 triệu đồng), Phòng Sáng Tạo (2 triệu đồng), Phòng Kế Toán (1,6 triệu đồng), Phòng Marketing (1 triệu đồng) và Phòng Kinh Doanh (595.000 đồng).

Hạng vé đắt nhất sẽ đi kèm với nhiều quyền lợi nhất, bao gồm vị trí ngồi trung tâm, cơ hội tham gia chụp hình 1:1 (bốc thăm 82 suất), chụp hình 1:10 (70 suất), chụp hình 1:20, cùng hi-bye session (chào tạm biệt trực tiếp thần tượng), cũng như nhận được photobook, áo thun, bình giữ nhiệt.. Các quyền lợi này giảm dần cho tới hạng vé rẻ nhất.

Đại diện Flip.vn, đơn vị phát hành vé fan meeting của Ninh Dương Story, cho biết hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi. Đơn vị này không tham gia vào khâu vận hành, tổ chức của chương trình. Tuy nhiên, qua thực tế về tốc độ bán vé, họ đánh giá hiệu ứng của fan meeting Ninh Dương tương đối tốt.

Thực tế bán vé tốt phần nào khẳng định nhu cầu lớn từ phía cộng đồng người hâm mộ của Ninh Dương Story. Trong cuộc trao đổi mới đây với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học, người sáng lập WOWAgency, cho biết “thuận mua vừa bán” chính là lý thuyết đơn giản về cung - cầu trong kinh tế.

“Nếu fan cảm thấy giá vé phù hợp và bỏ tiền ra mua thì ý kiến của cộng đồng chỉ là một góp ý mang tính chất tham khảo”, chuyên gia cho biết.