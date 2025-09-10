Chân dung người bỏ tiền mua vé fan meeting Ninh Dương Story

Mặc dù bị chê đắt, vé fan meeting Ninh Dương vẫn "cháy hàng" ở một số hạng chỗ ngồi. Thực tế này phản ánh sự phát triển của mô hình nền kinh tế dựa trên người hâm mộ (fan economy).

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương sở hữu cộng đồng người hâm mộ riêng. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Bất chấp chỉ trích, hạng vé cao nhất “Phòng Nhân Sự” (2,8 triệu đồng) tham dự fan meeting của Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) đã được bán hết chỉ trong 3 phút, theo tuyên bố trên fanpage.

Con số “biết nói” này phần nào phản ánh nhu cầu thực tế lớn từ cộng đồng người hâm mộ của cặp đôi.

Theo chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học, người sáng lập WOWAgency, “thuận mua vừa bán” chính là lý thuyết đơn giản về cung - cầu trong kinh tế.

“Nếu fan cảm thấy giá vé phù hợp và bỏ tiền ra mua thì ý kiến của cộng đồng chỉ là một góp ý mang tính chất tham khảo”, chuyên gia cho biết.

Nhìn chung, sự việc giá vé fan meeting của Ninh Dương Story dấy lên vấn đề về hiện tượng tiêu dùng cảm xúc trong mô hình fan economy (nền kinh tế dựa trên fan). Đây vốn là chủ đề có khả năng chia rẽ dư luận sâu sắc từ trước đến nay.

Thuận mua vừa bán

Ở Trung Quốc, mô hình fan economy (nền kinh tế dựa trên fan) hay “Wanghong economy” (nền kinh tế của các sao mạng) là minh chứng rõ rệt nhất về sức mạnh tài chính của người hâm mộ. Các “Wanghong” (KOL tại Trung Quốc) có thể tạo ra doanh thu hàng triệu USD từ livestream, hợp tác với thương hiệu và trực tiếp bán sản phẩm.

Fan meeting của Ninh Dương Story vẫn hết chỗ ở nhiều hạng vé bất chấp chỉ trích. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Tại Nhật Bản, mô hình trên được gọi là “Oshikatsu”. Trong văn hóa fandom ở quốc gia này, người trẻ, đặc biệt là Gen Z, chi trả mạnh tay cho album, merchandise và vé tham dự sự kiện của thần tượng. Năm 2025, 14 triệu người tham gia mô hình kinh tế này với tổng chi tiêu lên đến 3,5 nghìn tỷ yên, chiếm 2,1% tổng doanh thu bán lẻ tại Nhật.

Sự phát triển của fan economy cũng được ghi nhận tại Thái Lan, đặc biệt đối với các cặp đôi LGBT+ có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như Both - New Year (trước khi chia tay) hay LingOrm (Lingling Kwong và Orm).

Đầu năm nay, cặp đôi LingOrm tổ chức fan meeting tại TP.HCM với giá vé dao động từ 1,9 triệu đồng đến 6,3 triệu đồng. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hạng vé cao nhất nhanh chóng “cháy hàng”, được bán lại với mức giá gấp đôi ở “chợ đen”.

Khi văn hoá đam mỹ hình thành, văn hoá “đẩy thuyền” (shipping) bùng phát và văn hoá hâm mộ phổ biến tại Việt Nam, cặp đôi Ninh Dương Story cũng nhanh chóng trở thành “hiện tượng mạng”, theo chuyên gia truyền thông Huỳnh Lê Khánh.

Giống với nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khác, cặp đôi này cũng vận hành dựa trên mô hình fan economy, tổ chức fan meeting và bán vé. Mặc dù giá vé “ngang” với nhiều concert, buổi gặp gỡ người hâm mộ của Ninh Dương Story vẫn dần được lấp đầy chỗ trống.

Theo cập nhật trên fanpage chính thức của bộ đôi đến 17h chiều ngày 9/9, các hạng vé “Phòng Nhân Sự” (2,8 triệu đồng), “Phòng Sáng Tạo” (2 triệu đồng), “Phòng Marketing” (1 triệu đồng) và “Phòng Kinh Doanh” (595.000 đồng) đều hết hàng. Như vậy, 4/5 hạng chỗ ngồi được lấp đầy chỉ sau chưa đầy 2 ngày.

Như vậy, sự ủng hộ của fan chính là “nguồn sống” của các influencer. Đối với trường hợp của Ninh Dương Story, cặp đôi phần nào chứng minh rằng chỉ cần chinh phục cộng đồng riêng để phát triển các hoạt động thương mại, chưa cần đặt nặng ý kiến của đông đảo công chúng.

Cẩn trọng khi ra giá fan meeting

Tuy nhiên, mô hình fan economy cũng có những mặt trái, tạo ra làn sóng chỉ trích xung quanh. Phần lớn lý do đến từ mức giá vé tham dự các sự kiện này. Fan meeting của Ninh Dương Story cũng gặp vấn đề tương tự.

Theo chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học, fan meeting thường được hiểu rộng rãi là buổi gặp gỡ giữa thần tượng và người hâm mộ.

Giá vé fan meeting của Ninh Dương Story bị chỉ trích vì cao "ngang" concert. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Sự kiện này không chú trọng vào các tiết mục nghệ thuật, phần trình diễn chuyên nghiệp, chủ yếu bao gồm các màn trò chuyện và trò chơi tương tác. Do đó, chi phí tổ chức cũng thấp hơn nhiều so với các concert được đầu tư công phu từ âm nhạc, trang phục đến đạo cụ trình diễn.

Do đó, khán giả và cộng đồng luôn kỳ vọng giá vé của các fan meeting ở mức phải chăng, tạo cơ hội cho fan gặp gỡ và giao lưu với thần tượng. Nhiều ý kiến nhận định rằng đây không nên được coi là cơ hội kiếm tiền của các influencer.

“Những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể tham gia nhiều hoạt động thương mại phù hợp khác”, chuyên gia truyền thông chia sẻ.

Việc đưa ra giá vé buổi gặp gỡ cao đến mức khiến số đông phẫn nộ đã có tiền lệ tại thị trường quốc tế. Năm 2024, thần tượng K-pop Lisa cũng gặp phải làn sóng chỉ trích với lý do trên. Sau đó, ekip của chương trình quyết định giảm giá vé, thể hiện thái độ tiếp thu ý kiến từ phía công chúng.

Có thể thấy, giá vé tham dự fan meeting cao dễ dàng trở thành “mồi lửa”, khiến người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội vấp phải chỉ trích, thậm chí dẫn đến bị tẩy chay.

Trên thực tế, mức giá phải trả để góp mặt tại các buổi gặp gỡ của thần tượng vẫn chưa có quy định kiểm soát rõ ràng, vì thế phụ thuộc phần lớn vào quyết định của người bán. Do đó, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội càng cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi ra giá, tránh thổi bùng làn sóng tẩy chay lớn.