Thấy gì khi Ninh Dương 'cháy vé' fan meeting 2,8 triệu sau 3 phút

Giá vé fan meeting Ninh Dương Story “ngang” concert ca nhạc gây tranh cãi, song cũng cho thấy giới trẻ sẵn sàng chi tiền cho mô hình “bán trải nghiệm” từ influencer.

Dù gây tranh cãi, người hâm mộ của Ninh Dương Story vẫn sẵn sàng “giành” nhau đặt vé hạng đắt nhất để gặp thần tượng. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Ngày 5/9, hai nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (hay còn biết đến với cái tên Ninh Dương Story) gây chú ý khi mở bán vé fan meeting với giá từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng.

Hạng vé cao nhất “Phòng Nhân Sự” (2,8 triệu đồng) đã bán hết chỉ sau 3 phút mở bán lúc 10h ngày 7/9, theo tuyên bố trên fanpage của cặp đôi này, trong khi vé hạng thấp nhất “Phòng Kinh Doanh” (595.000 đồng) cũng hết sạch sau 3 giờ.

Đến tối 8/9, fanpage tiếp tục thông báo thêm rằng 2 hạng vé “Phòng Sáng Tạo” (2 triệu đồng) và “Phòng Marketing” (1 triệu đồng) cũng đã được bán hết.

Sự kiện nhanh chóng gây bùng nổ trên mạng xã hội và dấy lên nhiều tranh luận về việc buổi fan meeting có xứng đáng với mức giá này hay không.

Influencer bán vé giá ngang ngửa nghệ sĩ

Sự kiện được tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), với quy mô khoảng 1.000 ghế, theo sơ đồ được công bố trên cổng bán vé Flip.

Vé fan meeting được chia thành nhiều hạng, lấy tên theo mô hình “phòng ban”: Phòng Nhân Sự (2,8 triệu đồng), Phòng Sáng Tạo (2 triệu đồng), Phòng Kế Toán (1,6 triệu đồng), Phòng Marketing (1 triệu đồng) và Phòng Kinh Doanh (595.000 đồng).

Hạng vé đắt nhất sẽ đi kèm với nhiều quyền lợi nhất, bao gồm vị trí ngồi trung tâm, cơ hội tham gia chụp hình 1:1 (bốc thăm 82 suất), chụp hình 1:10 (70 suất), chụp hình 1:20, cùng hi-bye session (chào tạm biệt trực tiếp thần tượng), cũng như nhận được photobook, áo thun, bình giữ nhiệt.. Các quyền lợi này giảm dần cho tới hạng vé rẻ nhất.

Tuy nhiên, mức giá này khiến nhiều khán giả bất ngờ vì được cho là tiệm cận, thậm chí ngang với vé fan meeting của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Tính đến 14h ngày 9/9, nhiều chỗ ngồi fan meeting Ninh Dương Story đã được bán hết, bao gồm hạng vé đắt tiền nhất là gần 3 triệu đồng. Số ghế còn lại chiếm khoảng 25-30%, hầu hết thuộc hạng vé 1,6 triệu đồng, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews.

Nhiều người đem giá vé của Ninh Dương Story so sánh với Quang Hùng MasterD, ca sĩ có nhiều bản hit nổi ở cả Việt Nam và Thái Lan. Sự kiện được tổ chức hồi tháng 10/2024, ở Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), bán vé từ 397.000 đồng đến 1,997 triệu đồng.

Hay fan meeting diễn ra hồi tháng 4 ở Hà Nội của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, một trong những ngôi sao được săn đón của showbiz Việt, bán vé từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng, chia thành 5 hạng vé.

Điều này cho thấy ngay cả một nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc rõ ràng, được khán giả trực tiếp thưởng thức, mức giá vé lại chênh lệch không đáng kể, thậm chí thấp hơn, so với fan meeting của cặp nhà sáng tạo nội dung kể trên.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi: “Vé fan meeting mà ngang show ca nhạc lớn thì khó tin”, đồng thời đặt câu hỏi liệu chương trình có gì đặc biệt để xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Ở chiều ngược lại, những người hâm mộ trung thành của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương vẫn hào hứng, sẵn sàng chi trả để gặp gỡ hai thần tượng mà họ đã dõi theo suốt nhiều năm.

Vốn dĩ, fan meeting không giống các buổi hòa nhạc hay biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Fan meeting là một dạng sự kiện tương tác (interactive event) giữa người nổi tiếng và người hâm mộ với không khí thân mật. Đây là dịp để giao lưu, tri ân người hâm mộ hoặc quảng bá sản phẩm/sự kiện sắp tới. Khác với concert, vốn tập trung biểu diễn quy mô lớn, fan meeting hướng đến giao lưu, tương tác, với các hoạt động như trò chuyện, hỏi đáp, chơi trò chơi, ký tặng, chụp hình kỷ niệm.

Nói cách khác, fan meeting tập trung vào “trải nghiệm cảm xúc”. Những khoảnh khắc này mang lại cảm giác “thuộc về cộng đồng”, được thần tượng “nhìn thấy” và “gọi tên”, đi kèm các kỷ vật như merchandise giới hạn hay ảnh, clip check-in.

Nghiên cứu The Return and Fulfillment of Emotional Needs of Chinese Female University Students Behind the Fan Economy Phenomenon (tạm dịch: Sự đáp ứng nhu cầu tinh thần của nữ sinh Trung Quốc phía sau hiện tượng kinh tế người hâm mộ), được công bố năm 2024, của Shiyu Gong (Trường Quản lý, Đại học Y học Cổ truyền Thiên Tân) chỉ ra rằng 64,7% nữ sinh viên tham gia khảo sát thừa nhận thần tượng mang lại sự hỗ trợ tinh thần.

Việc xuống tiền để mua sản phẩm hay tham gia hoạt động cùng fandom là cách để kết nối cảm xúc với idol, mang lại hạnh phúc và sự viên mãn. Qua đó, người hâm mộ vừa khẳng định vị trí của thần tượng, vừa tìm thấy bản sắc và sự gắn bó của mình trong cộng đồng người hâm mộ.

“Với người chi tiền để gặp thần tượng, từng đồng bỏ ra chính là khoản đầu tư cho ký ức. Nhiều bằng chứng cho thấy chi tiêu cho trải nghiệm mang lại hạnh phúc và sự hài lòng lâu dài hơn so với mua sắm vật chất”, Tiến sĩ Peter Brooks, Trưởng nhóm khoa học hành vi Barclays, cho biết.

Chính sự kết nối cảm xúc này đã tạo nên sức hút, giúp vé fan meeting của Ninh Dương Story bán hết trong thời gian kỷ lục. Với cộng đồng fan đông đảo và gắn kết, mức giá cao được xem là phản ánh đúng quy luật cung – cầu.

Không nhất thiết phải là nghệ sĩ

Có thể thấy, không nhất thiết phải sở hữu sản phẩm nghệ thuật, KOL/creator nổi tiếng nhờ mạng xã hội vẫn có thể định giá bằng giá trị riêng. Do đó, việc định giá vé fan meeting nên được nhìn nhận dưới góc độ thị trường, thay vì chỉ so sánh danh xưng nghề nghiệp giữa nghệ sĩ và influencer.

Mô hình kinh doanh fan meeting, workshop hay pop-up vốn đã phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở các thị trường châu Á như Thái Lan, Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, YouTuber Thạch Trang (tên thật Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998) là ví dụ điển hình. Với hình ảnh "nàng thơ" và thường chia sẻ nội dung về cuộc sống du học Đức, cô thu hút hàng triệu lượt theo dõi dù không biểu diễn nghệ thuật.

Tháng 5, sự kiện Meet & Greet (gặp gỡ người hâm mộ) của sao mạng này tại Hà Nội có tới 700 người tham gia, với giá vé 250.000 đồng. Trước đó, năm 2022, cô cũng tổ chức sự kiện tương tự tại một rạp phim, quy mô vài trăm người hâm mộ tham dự.

Buổi fan meeting năm nay của Thạch Trang tại Việt Nam diễn ra với sự tham dự của khoảng 700 người hâm mộ. Ảnh: @thach_trangg/IG.

Ở Thái Lan, cặp đôi influencer Both Nattapong Chinsoponsap (một nha sĩ) và Newyear Kitiwhut Sawutdimilin cũng tạo nên cơn sốt nhờ chuyện tình yêu kéo dài 12 năm và hình ảnh tích cực trong cộng đồng LGBTQ+, trước khi họ chia tay vào đầu năm nay.

Both (sinh năm 1988) xuất thân từ một gia đình giàu có, là một nha sĩ sở hữu chuỗi phòng khám nha khoa ở Thái Lan, còn Newyear (sinh năm 1995) là diễn viên, người mẫu kiêm MC. Dù không hoạt động mạnh trong lĩnh vực nghệ thuật ngoài việc cùng tham gia một bộ phim năm 2021, họ vẫn xây dựng được cộng đồng fan trung thành.

Các sự kiện giao lưu của Both và Newyear thường xuyên bán vé, chẳng hạn buổi fan meeting Both Newyear 2nd Grade Fan Homeroom tại Bangkok ngày 20/10/2018 với mức giá 750 baht (khoảng 650.000 đồng) cho mọi hạng vé.

Tranh cãi về giá vé fan meeting của Ninh Dương Story phản ánh sự khác biệt trong cách công chúng nhìn nhận giữa nghệ sĩ và influencer. Ngoài thông báo bán vé, cặp đôi không đưa ra phản hồi trước những ý kiến trái chiều.

Tuy vậy, việc toàn bộ vé hạng cao nhất “cháy sạch” chỉ sau 3 phút đã chứng minh sức hút của cả hai, đồng thời cho thấy mô hình kinh doanh dựa trên trải nghiệm cảm xúc đang phát huy hiệu quả trong thời đại số.