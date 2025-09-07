Các 'nàng thơ' MXH không được tha thứ

Ồn ào của Thạch Trang và Lê Hà Trúc tiếp tục nối dài, cho thấy làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng chưa nguôi ngoai, dù các nhân vật chính chọn "ở ẩn" trên MXH.

Thạch Trang vẫn đối mặt với nhiều ồn ào. Ảnh: @thach_trangg.

Im lặng để ồn ào lắng xuống trong một thời gian và trở lại sau đó là công thức được nhiều người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội sử dụng khi gặp lùm xùm. Các “nàng thơ” gây tranh cãi lớn trong năm nay như Thạch Trang hay Lê Hà Trúc cũng áp dụng công thức này, song vẫn chưa được khán giả tha thứ.

Đỉnh điểm, đêm 6/9, chủ tài khoản YouTube có tên yo bae bất ngờ đăng tải video liệt kê lại toàn bộ ồn ào xung quanh Thạch Trang từ trước đến nay, thu hút hơn 200.000 lượt xem sau nửa ngày đăng tải.

Clip cũng nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng khác, tiếp tục khơi dậy làn sóng phẫn nộ đối với Thạch Trang. Tương tự, Lê Hà Trúc cũng chưa nhận được sự đồng cảm từ phía công chúng sau gần 2 tháng “ở ẩn” trên mạng xã hội.

Thạch Trang lại thành tiêu điểm

Video có tiêu đề “Thạch Trang my20s: Bộ Mặt Thật Của Nàng Thơ Du Học Sinh Đức” trên kênh Youtube yo bae được đăng tải sau hơn 2 tháng kể từ khi Thạch Trang đưa ra lời xin lỗi, giải thích cuối cùng.

Thạch Trang tiếp tục bị chỉ trích dù đã im lặng. Ảnh: @thach_trangg.

Phần lớn ồn ào được đào lại trong clip này đều từng được anti fan của Thạch Trang nhắc tới. Điều thu hút nằm ở cách liệt kê vấn đề, đưa lập luận, dẫn chứng xác đáng của chủ kênh.

Từ vụ đi chơi với người đàn ông lạ khi du lịch một mình tại Nhật Bản, bán merchandise giống sản phẩm trên sàn TMĐT với giá cao gấp nhiều lần, đến đạo nhái tranh họa sĩ nước ngoài, đều được kể lại cùng ảnh chụp màn hình chi tiết.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội tiếp tục bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến hình tượng “nàng thơ” mà Thạch Trang xây dựng nhiều năm nay sụp đổ, kêu gọi tẩy chay YouTuber này.

Tuy nhiên, một số vẫn lên tiếng bênh vực, cho rằng những clip đào lại ồn ào trong quá khứ có khả năng đẩy cô đến đường cùng. Dù nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, nhìn chung, Thạch Trang vẫn chưa thể xoa dịu công chúng dù đã im ắng trong một thời gian dài.

Tối 27/6, YouTuber Thạch Trang đăng tải bài viết giải quyết nghi vấn đạo nhái tranh của một số tác giả nước ngoài, cho biết đây là “cập nhật cuối cùng” liên quan đến vụ việc.

Sau hơn 2 tháng từ cập nhật cuối cùng, Thạch Trang hoàn toàn im lặng trên mạng xã hội. Cô cũng không xuất hiện ở các sự kiện nhãn hàng, trong khi tần suất dự sự kiện trước đây tương đối lớn.

Thạch Trang cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều tuần lễ thời trang trên thế giới. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện nay, việc cô có tiếp tục đồng hành với các thương hiệu trong mùa mốt Xuân/Hè 2026 sắp tới hay không trở thành câu hỏi lớn.

Chồng Lê Hà Trúc bị chỉ trích

Biến mất khỏi mạng xã hội cũng là phương án mà Lê Hà Trúc sử dụng để đối phó với khủng hoảng truyền thông.

Tuy nhiên, bài đăng “bóc phốt” cô trên nền tảng Threads vẫn ghi nhận lượt tương tác cao. Thậm chí, bình luận mới vẫn xuất hiện thêm mỗi ngày, cho thấy làn sóng phẫn nộ chưa vơi bớt.

Lê Hà Trúc kéo theo Quang Đạt vào ồn ào trên MXH. Ảnh: @lehatruc.

Thậm chí, Quang Đạt, chồng của Hà Trúc, cũng bị cộng đồng mạng tẩy chay. Cụ thể, phía dưới các bài đăng gọi Quang Đạt là “giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng ”, nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện.

Cộng đồng mạng dự đoán rằng đây là chiêu trò truyền thông với mục đích đánh bóng tên tuổi của cơ trưởng này. Thay vì nhận về sự ngưỡng mộ, Quang Đạt bị đánh giá là “phông bạt”, “làm màu”,... Trên thực tế, sự xuất hiện phổ biến của thông tin trên chưa được xác định là tự nhiên hay có tác động.

Trước đó, chồng Hà Trúc từng bị nhận xét là có thái độ trịch thượng với cấp dưới. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng chỉ trích thái độ thiếu khiêm tốn, hành động khoe khoang công việc của anh. Đến nay, Quang Đạt hoàn toàn im lặng trước các thông tin tiêu cực về mình.

Như vậy, có thể thấy, làn sóng chỉ trích hướng vào vợ chồng Quang Đạt - Hà Trúc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Khi nữ blogger im lặng, dư luận lại tấn công chồng cô. Có thể thấy, con đường trở lại mạng xã hội của “nàng thơ” này vẫn còn nhiều khó khăn.