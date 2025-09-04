Cô gái 27 tuổi chật vật trả nợ 25.000 USD, hối hận chi tiêu xa hoa

Nhân viên marketing Angelisa Cuniff cũng giống nhiều người trẻ Mỹ, vật lộn với các khoản nợ tín dụng và chi tiêu mất kiểm soát dù có thu nhập 6 số.

Angelisa Cuniff đang đối mặt với khoản nợ thẻ tín dụng 25.000 USD dù sở hữu mức lương 6 số. Ảnh: Angelisa Cuniff.

Ở tuổi 27, Angelisa Cuniff đang sống một cuộc đời mà nhiều người trẻ mơ ước, làm công việc marketing với mức lương hơn 6 con số, làm việc 3 ngày/tuần tại New York (Mỹ).

Song, sau vẻ hào nhoáng ấy, Gen Z đang gánh khoản nợ thẻ tín dụng lên đến 25.000 USD .

“Ngày tôi tính tổng số nợ, tôi tự hỏi: ‘Chết có rẻ hơn không?’”, Cuniff chia sẻ với Business Insider. Với chi phí tang lễ khoảng 10.000 USD , khoản nợ của cô dường như là một gánh nặng không thể vượt qua.

Chi tiêu để lấp đầy khoảng trống

Năm 2023, ở tuổi 25, Cuniff được thăng chức tại công ty cũ, đưa thu nhập của cô vượt mốc 6 con số.

“Sếp cũ gọi điện, hào hứng chúc mừng tôi vì đạt được cột mốc mà bà từng mơ ước. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng”, cô kể. Thay vì niềm vui, áp lực công việc và những quyết định tài chính sai lầm đã khiến cô rơi vào bế tắc.

Sự tăng vọt trong thu nhập đã kéo theo những thay đổi lớn trong lối sống của Cuniff. Năm đầu tiên sống một mình, cô ký hợp đồng thuê căn hộ với mức giá 2.900 USD /tháng, tin rằng mức lương mới sẽ giúp cô trang trải dễ dàng. Nhưng thực tế không như kỳ vọng.

“Tôi vẫn tiêu xài như khi sống cùng bạn cùng phòng, thời trả chỉ 1.150 USD /tháng tiền thuê nhà”, cô thừa nhận. Những chuyến bay thăm bạn bè, những món đồ nội thất mới, và các kỳ nghỉ được thanh toán bằng thẻ tín dụng đã nhanh chóng khiến tài khoản của cô cạn kiệt. Chỉ sau 6 tháng, quỹ tiết kiệm khẩn cấp của Cuniff trở thành tài khoản chi tiêu thường xuyên.

“Tôi nhận ra phải mất nhiều năm nữa mới xây lại được quỹ dự phòng”, cô kể.

Nhiều người trẻ Mỹ cũng rơi vào bế tắc tài chính. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Bên cạnh lối sống xa tay, môi trường làm việc cũ cũng góp phần đẩy Cuniff đến bế tắc.

Công ty thường yêu cầu Cuniff ứng tiền cá nhân cho các chi phí công tác rồi mới hoàn lại sau, trong khi lương chỉ được chi trả một lần mỗi tháng. Lịch làm việc dày đặc khiến cô thường xuyên thức khuya một mình trong căn hộ, dẫn đến cảm giác kiệt quệ và cô lập.

Cuniff rơi vào trạng thái “còng tay vàng” (golden handcuffs), thuật ngữ chỉ những công việc lương cao nhưng trói buộc nhân viên bằng áp lực. Cô làm việc không ngừng nghỉ để chứng minh giá trị bản thân, nhưng số tiền kiếm được lại nhanh chóng bị chi tiêu để bù đắp cho sự trống rỗng về cảm xúc.

Nhìn lại các khoản nợ, Cuniff thừa nhận nhiều chi tiêu xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm tiện nghi và duy trì kết nối xã hội. Ngay cả trị liệu tâm lý, chi phí lớn mà bảo hiểm không chi trả đầy đủ, cũng góp phần khiến nợ lãi ngày càng chồng chất.

Chặng đường trả nợ còn dài

Không chỉ riêng Cuniff, nhiều người trẻ ở Mỹ cũng công khai câu chuyện nợ nần trên TikTok, tìm sự đồng cảm từ cộng đồng. Trong bối cảnh lạm phát khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, công thức “chi tiêu ít hơn thu nhập, đầu tư phần còn lại” không dễ áp dụng như lý thuyết.

Mỗi sáng, Cuniff kiểm tra các ứng dụng ngân hàng để đảm bảo không có khoản phí bất ngờ nào xuất hiện.

“Tài chính ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc. Khi bạn rơi vào tuyệt vọng tài chính, mọi thứ dường như đều sụp đổ”, cô tâm sự.

Để thoát khỏi vòng xoáy, Cuniff đã thực hiện những thay đổi lớn. Sau khi kết thúc hợp đồng thuê cũ, Cuniff chuyển đến căn hộ nhỏ hơn, gần bạn bè, và bán bớt đồ trên Depop, Facebook Marketplace để tiết kiệm chi phí. Cô hạn chế đi du lịch, chỉ mua sắm những gì cần thiết khi đi chợ, và tận dụng mọi thứ có sẵn.

“Điều tích cực là tôi học được sự khéo xoay xở, biết cách tiêu thụ ít hơn và trân trọng những gì mình có”, cô chia sẻ.

Với công việc mới, thu nhập vẫn đủ để trang trải nhu cầu cơ bản, đồng thời mang lại môi trường trực tiếp giúp Cuniff giảm bớt sự cô lập.

Dù đang đối mặt với khoản nợ lớn, Cuniff nhìn nhận đây là cơ hội để học cách quản lý tài chính một cách khôn ngoan hơn.

“Tôi cảm thấy biết ơn vì đã học được những bài học tài chính theo cách khó khăn. Nó dạy tôi cách sống tối giản và sáng tạo với những gì mình có”, cô nói.