U30 Singapore chìm trong nợ nần

Nợ thẻ tín dụng và các khoản vay tiêu dùng ở người trẻ Singapore đang leo thang, với tỷ lệ chậm trả và vỡ nợ trong nhóm dưới 30 tuổi tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Ngày càng nhiều người trẻ Singapore rơi vào nợ nần, tỷ lệ vỡ nợ tăng mạnh. Ảnh minh họa: Anntarazevich/Pexels.

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thông tin Tín dụng Singapore Credit Bureau Singapore, trong quý II năm nay, nợ thẻ tín dụng bình quân của những người từ 21 đến 29 tuổi đã tăng lên hơn 2.500 SGD (khoảng 1.900 USD ), tăng 3% so với quý trước. Các khoản vay không bảo đảm đối với nhóm tuổi này cũng tăng vọt, đạt gần 6.600 SGD (khoảng 5.100 USD ), The Independent SG đưa tin.

Điều đáng báo động là tỷ lệ nợ thẻ tín dụng quá hạn trong nhóm người trẻ tăng 2,2% trong quý II, với tỷ lệ chậm thanh toán và vỡ nợ nói chung đều tăng. Tỷ lệ người trẻ chậm thanh toán nợ thẻ tín dụng đạt 2,2%, tăng 8 điểm phần trăm so với quý trước. Tỷ lệ không thanh toán được cũng tăng mạnh 20 điểm phần trăm. Đối với các khoản vay không bảo đảm, tỷ lệ chậm thanh toán đạt hơn 11%, cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Các cơ quan tư vấn tiết lộ với Channel 8 rằng ngày càng nhiều người trẻ rơi vào cảnh nợ nần trong năm nay do thua lỗ từ các khoản đầu tư tiền ảo.

“Năm nay, chúng tôi nhận thấy một nguyên nhân mới dẫn đến thua lỗ giao dịch. Tiền ảo hiện rất phổ biến, nhưng đây là loại hình đầu tư rủi ro cao", một đại diện của dịch vụ tư vấn tín dụng Credit Counselling Singapore (CCS) cho biết.

“Không cần phải vay tiền để đầu tư. Chỉ nên đầu tư khi bạn có khoản tiết kiệm dư thừa", bà khuyến nghị thêm.

Số lượng người trẻ tìm đến các trung tâm tư vấn cũng tăng mạnh. Năm ngoái, 3 trong số 10 trường hợp nợ có liên quan đến người trẻ, nhưng năm nay, con số này đã tăng lên năm trong mười trường hợp. Được biết, cờ bạc là nguyên nhân chính gây ra khó khăn tài chính cho nhóm này.

Thua lỗ từ đầu tư tiền ảo và cờ bạc trực tuyến đang đẩy nhiều bạn trẻ Singapore vào vòng xoáy nợ nần. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Các chuyên gia tư vấn cảnh báo rằng nhiều người trẻ đang chịu áp lực lớn để đáp ứng các nhu cầu vật chất, như mua xe hơi hay chuẩn bị cho hôn lễ. Trước mong muốn kiếm tiền nhanh, một số người chuyển sang cờ bạc trực tuyến và sử dụng các khoản vay thẻ tín dụng.

“Thường thì các ngân hàng sẽ gọi điện hỏi họ có muốn vay tiền hay không, và rồi họ càng ngày càng lún sâu vào nợ nần”, một cố vấn giải thích.

Theo CCS, trong nửa đầu năm nay, 218 người trẻ dưới 30 tuổi đã tìm đến để được hỗ trợ, tăng 44% so với 151 trường hợp trong cùng kỳ năm ngoái. Các lý do chính được ghi nhận bao gồm thất nghiệp, cờ bạc và thua lỗ đầu tư.

Từng chia sẻ với The Straits Times vào năm 2024, Tan Huey Min, Tổng Giám đốc CCS, cho biết nhiều người tìm đến CCS thường không nhớ rõ họ đã chi tiêu những gì. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi chi tiêu và lập kế hoạch tài chính cẩn thận. Bà khuyến khích người tiêu dùng kiểm soát thói quen sử dụng thẻ tín dụng, thanh toán đầy đủ số dư đúng hạn và tìm kiếm sự hỗ trợ sớm nếu gặp khó khăn tài chính.

Ngoài ra, các chuyên gia tài chính khuyến nghị người trẻ nên tránh sở hữu quá nhiều thẻ tín dụng và cần đánh giá kỹ lưỡng khả năng trả nợ trước khi vay thêm. Bên cạnh đó, mọi người cần điều chỉnh lối sống và cắt giảm chi tiêu có thể cần thiết để ngăn chặn tình trạng tích lũy nợ.