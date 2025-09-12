Đơn vị bán vé nói gì về fan meeting Ninh Dương Story?

Mức giá vé fan meeting của Ninh Dương Story được đánh giá là không cao so với chi phí tổ chức ước tính, dựa trên nhu cầu thực của người hâm mộ, giúp hoạt động bán thuận lợi.

Ninh Dương Story tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh fan meeting. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Giá vé fan meeting của Ninh Dương Story, tên gọi cặp đôi LGBTQ+ Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương, trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội trong tuần qua.

Nhiều ý kiến cho rằng mức giá vé, từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng, tương đối đắt do cặp đôi này chỉ là các nhà sáng tạo nội dung, khó đem đến tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp. Để so sánh, mức giá này không chênh lệch đáng kể, thậm chí nhỉnh hơn so với các fan meeting gần đây của nghệ sĩ nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn hay Quang Hùng MasterD.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Ninh Dương Story lại bảo vệ thần tượng trước làn sóng chỉ trích, chứng minh mức giá đưa ra là hợp lý bằng cách chi tiền mua vé tham dự fan meeting.

Trong khi nhà phát hành vé ghi nhận hoạt động bán tốt, một đơn vị tổ chức sự kiện lại khẳng định giá thành đưa ra không cao. Ngoài việc bán vé, sự kiện gặp gỡ này cũng có thể tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động thương mại khác.

Giá vé không cao

Sự kiện có tên “Tim” Building, được tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), với quy mô khoảng 1.000 ghế, theo sơ đồ được công bố trên website phát hành vé của Flip.vn.

Hạng vé cao nhất “Phòng Nhân Sự” (2,8 triệu đồng) đã bán hết chỉ sau 3 phút mở bán lúc 10h ngày 7/9, theo tuyên bố trên fanpage của cặp đôi này, trong khi vé hạng thấp nhất “Phòng Kinh Doanh” (595.000 đồng) cũng hết sạch sau 3 giờ.

Đến tối 8/9, fanpage tiếp tục thông báo thêm rằng 2 hạng vé “Phòng Sáng Tạo” (2 triệu đồng) và “Phòng Marketing” (1 triệu đồng) cũng đã được bán hết. Tính đến ngày 12/9, số ghế còn lại chiếm khoảng 25-30%, hầu hết thuộc hạng vé "Phòng Kế toán" (1,6 triệu đồng).

Với giá vé đã được công khai, doanh thu từ hoạt động bán vé của sự kiện là khoảng hơn 2 tỷ đồng .

Đại diện Flip.vn, đơn vị phát hành vé fan meeting của Ninh Dương Story, cho biết hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi. Đơn vị này không tham gia vào khâu vận hành, tổ chức của chương trình. Tuy nhiên, qua thực tế về tốc độ bán vé, họ đánh giá hiệu ứng của fan meeting Ninh Dương tương đối tốt.

Mức giá vé khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu chương trình có gì đặc biệt để xứng đáng với số tiền bỏ ra. Trao đổi với Tri Thức - Znews, người đồng sáng lập của một công ty truyền thông cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện tại Hà Nội cho biết buổi gặp gỡ người hâm mộ của các KOL, nhà sáng tạo nội dung thường bao gồm các hoạt động như giao lưu, biểu diễn đơn giản, mini game, chụp hình, ký tặng, bán merchandise và check-in trước backdrop.

Chi phí tổ chức tùy vào quy mô sự kiện, tiền thuê mặt bằng và một số yêu cầu khác như công nghệ sử dụng trên sân khấu và mức độ phức tạp của các hoạt động. Thông thường, số tiền phải bỏ ra để vận hành một buổi gặp gỡ như vậy dao động từ 1- 3 tỷ đồng .

Cặp đôi Ninh Dương Story bán merchandise trước sự kiện.

Đại diện doanh nghiệp truyền thông trên nhận định rằng giá vé buổi gặp gỡ của Ninh Dương Story không cao hơn các fan meeting khác tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, khán giả có thể lựa chọn các hạng vé từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng.

Thực tế bán vé tốt phần nào khẳng định nhu cầu lớn từ phía cộng đồng người hâm mộ của Ninh Dương Story. Trong cuộc trao đổi mới đây với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học, người sáng lập WOWAgency, cho biết “thuận mua vừa bán” chính là lý thuyết đơn giản về cung - cầu trong kinh tế.

“Nếu fan cảm thấy giá vé phù hợp và bỏ tiền ra mua thì ý kiến của cộng đồng chỉ là một góp ý mang tính chất tham khảo”, chuyên gia cho biết.

Nhìn chung, fan meeting của Ninh Dương Story dấy lên hiện tượng tiêu dùng cảm xúc trong mô hình fan economy (nền kinh tế dựa trên fan). Mô hình này vốn không xa lạ tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan.

Đặc biệt, xứ Chùa Vàng ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với các cặp đôi LGBTQ+ có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như Both - New Year (trước khi chia tay vào tháng 2) hay LingOrm (Lingling Kwong và Orm).

Đầu năm nay, cặp đôi LingOrm tổ chức fan meeting tại TP.HCM với giá vé dao động từ 1,9 triệu đồng đến 6,3 triệu đồng. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hạng vé cao nhất nhanh chóng “cháy hàng”, thậm chí được bán lại với mức giá gấp đôi (hơn 12 triệu đồng) ở “chợ đen”.

Nhiều nguồn doanh thu

Đại diện doanh nghiệp truyền thông tại Hà Nội cho biết thêm doanh thu từ fan meeting của Ninh Dương Story không chỉ đến từ hoạt động bán vé. Thậm chí, theo ước tính như trên, con số thu về từ vé bán ra chưa đủ bù đắp chi phí tổ chức chương trình.

Các nguồn thu khác của một buổi gặp gỡ người hâm mộ thường đến từ bán merchandise trước, trong và sau sự kiện. Đối với sự kiện của Ninh Dương Story, cặp đôi đã mở bán các sản phẩm như khăn (199.000 đồng), bình giữ nhiệt (349.000 đồng), áo (449.000 đồng) và photobook (549.000 đồng) trước chương trình.

Fan meeting thường mang về nhiều nguồn thu không chỉ tiền bán vé.

Ngoài ra, các influencer hoàn toàn có thể kêu gọi, mời tài trợ từ các nhãn hàng. Quyền lợi của các thương hiệu thường bao gồm đặt gian hàng tại sự kiện, đưa logo lên các ấn phẩm online hoặc offline, được nhắc tên, nhận lời cảm ơn trong sự kiện và đưa sản phẩm mẫu đến tay khán giả thông qua phần quà từ cửa vào (door gift).

Thực tế, ngay sau khi Ninh Dương Story mở bán vé, mạng xã hội lan truyền một bảng giá được cho là các gói tài trợ cho sự kiện. Theo đó, có ba gói tài trợ: Bạc (200 triệu đồng), Vàng (650 triệu đồng) và Kim Cương (820 triệu đồng), mỗi gói đi kèm với các quyền lợi tương ứng. Sự xuất hiện của thông tin này khiến cuộc tranh luận quanh fan meeting của cặp đôi càng thêm sôi nổi. Tuy nhiên, đến nay Ninh Dương Story vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Cuối cùng, một nguồn thu khác của các sự kiện gặp gỡ này đến từ nội dung số. Livestream trả phí, video hậu trường, quảng cáo trên video đều có thể mang lại doanh thu cho chương trình.

Có thể thấy, người tổ chức fan meeting có nhiều cách thu lợi nhuận. Do đó, khán giả và cộng đồng có quyền kỳ vọng giá vé ở mức phải chăng, tạo cơ hội cho fan gặp gỡ và giao lưu với thần tượng. Nhiều ý kiến nhận định rằng hoạt động bán vé không nên được coi là cơ hội kiếm tiền của các influencer.

“Những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể tham gia các hoạt động thương mại phù hợp khác”, chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học từng chia sẻ.

Trên thực tế, mức giá phải trả để góp mặt tại các buổi gặp gỡ của thần tượng vẫn chưa có quy định kiểm soát rõ ràng, vì thế phụ thuộc phần lớn vào quyết định của người bán. Do đó, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội càng cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi ra giá, chuyển hướng tạo doanh thu từ hoạt động khác, tránh thổi bùng làn sóng tranh cãi lớn.