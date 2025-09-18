Ninh Dương hủy fan meeting

Ninh Dương Story thông báo dừng tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TP.HCM dù đã được Sở Văn hóa và Thể thao cấp phép trước đó.

Tối 18/9, Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) gây chú ý khi đăng tải bài viết thông báo dừng tổ chức fan meeting trên fanpage chính thức. Cặp đôi cho biết đã có mặt ở TP.HCM trong những ngày qua để chuẩn bị chương trình, song cuối cùng phải đưa ra quyết định hủy bỏ.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn. Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực.

Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện”, cặp đôi nhà sáng tạo nội dung viết.

Ninh Dương Story thông báo dừng tổ chức fan meeting.

Đối với những chiếc vé đã bán ra, Ninh Dương cho biết hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho người hâm mộ đã giao dịch trên Flip.vn. Cặp đôi cũng chi trả toàn bộ chi phí cho các dự án mà fan đã và đang cùng ban tổ chức chuẩn bị cho sự kiện.

Ngoài ra, Ninh Dương Story quyết định gửi tặng 1.338 khán giả đã mua vé trên Flip.vn một bộ merchandise bao gồm thẻ, dây, bao đựng theo từng hạng vé, stickers, poster và vòng tay phát sáng.

Đối với khán giả từ xa đến, đã phát sinh các chi phí vé máy bay, cặp đôi cho biết không thể bù đắp trọn vẹn, nhưng sẽ mở form ghi nhận để cố gắng hỗ trợ một phần chi phí phát sinh.

Cuối bài đăng, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cũng lên tiếng trước các thông tin sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ về các vấn đề xã hội và lòng yêu nước, thậm chí đưa tin giả mang tính điều hướng dư luận trong thời gian qua.

Hiện tại, bộ đôi cho biết đã tham khảo ý kiến luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo mọi thông tin minh bạch.

Trước đó, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 18/9, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết nhận được Văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam về đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” từ ngày 3/9.

Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao có Văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11/9/2025 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đối với chương trình nêu trên.

Chương trình giao lưu người hâm mộ (fan meeting) của Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) vốn dự kiến được tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), với quy mô khoảng 1.000 ghế, theo sơ đồ được công bố trên cổng bán vé Flip.vn.