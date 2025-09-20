Đơn vị bán vé fan meeting Ninh Dương gấp rút hoàn tiền

Flip.vn hỗ trợ khâu hoàn tiền cho người hâm mộ đã mua vé tham dự fan meeting của Ninh Dương Story theo yêu cầu từ phía ban tổ chức, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người mua.

Ninh Dương Story hủy bỏ fan meeting dù đã được cấp phép tổ chức.

Sau khi Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) thông báo hủy fan meeting vào tối 18/9, nhiều ý kiến trái chiều nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Theo thông báo trên fanpage, cặp đôi sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho người hâm mộ đã giao dịch trên Flip.vn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Flip.vn cho biết đang gấp rút làm các tính năng hỗ trợ khâu hoàn tiền vé theo yêu cầu của ban tổ chức. Đây là phương án được đưa ra nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Trên thực tế, người mua không chỉ là khán giả của Ninh Dương Story mà còn là khách hàng của đơn vị phân phối vé.

Ngoài ra, nhà phát hành vé này cũng cho biết không can thiệp vào các hoạt động khác của fan meeting, chỉ cần ban tổ chức cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh chương trình diễn ra trong sự cho phép của pháp luật.

Dù hoạt động bán vé diễn ra tốt, fan meeting của Ninh Dương Story vẫn bị hủy bỏ. Ảnh: Ninh Dương Story/FB.

Trước đó, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 18/9, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết nhận được Văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam về đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” từ ngày 3/9.

Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao có Văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11/9/2025 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đối với chương trình nêu trên.

Chương trình giao lưu người hâm mộ (fan meeting) của Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) vốn dự kiến được tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), với quy mô khoảng 1.000 ghế, theo sơ đồ được công bố trên cổng bán vé Flip.vn.

Trước thông tin dừng tổ chức sự kiện, đại diện Flip.vn từng cho biết hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi. Đơn vị này không tham gia vào khâu vận hành, tổ chức của chương trình. Tuy nhiên, qua thực tế về tốc độ bán vé, họ đánh giá hiệu ứng của fan meeting Ninh Dương tương đối tốt.

Mặc dù sự kiện ghi nhận hoạt động bán tốt, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương vẫn phải đưa ra quyết định dừng tổ chức. Theo chuyên gia truyền thông Phùng Thái Học, người sáng lập WOWAgency, điều này phản ánh thực tế rằng số lượng người ủng hộ cặp đôi tương đối ít ỏi so với phần còn lại của xã hội.

Ông Phùng Thái Học cũng đánh giá đây là quyết định đúng đắn, thể hiện sự quyết đoán của cặp đôi, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dư luận ngày càng gia tăng. Thậm chí, một nhóm đối tượng cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của Ninh Dương và sự thu hút của sự kiện để chia rẽ dư luận.

“Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau quyết định hủy fan meeting thì chỉ người trong cuộc mới biết chính xác”, chuyên gia chia sẻ.