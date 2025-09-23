Đồng hồ 500.000 USD trên cổ tay chủ nhân Quả bóng vàng 2025

Trước đó, vào cuối tháng 4/2025, Dembélé cũng gây chú ý khi lựa chọn Patek Philippe Aquanaut 5968A-001 với dây cao su màu cam rực rỡ. Mẫu đồng hồ này hiện được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức giá khoảng 160.000 USD , gấp đôi giá bán lẻ, và là một trong những thiết kế dễ nhận diện nhất của Patek Philippe. Đây cũng là một trong những cỗ máy yêu thích, thường xuyên được cầu thủ đeo trong các outfit thường ngày. Ảnh: @o.dembele7/IG.