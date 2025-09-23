Đồng hồ 500.000 USD trên cổ tay chủ nhân Quả bóng vàng 2025

|
Ousmane Dembélé đã khép lại năm 2025 với một trong những khoảnh khắc chói sáng nhất sự nghiệp khi giành Quả bóng vàng (Ballon d’Or). Tiền đạo người Pháp vượt qua tài năng trẻ Lamine Yamal để lên ngôi, sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Paris Saint-Germain với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo, đưa đội bóng thủ đô chạm tới cú đúp Champions League và Ligue 1. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters.
|
Trong giây phút nâng cao danh hiệu cá nhân cao quý nhất sự nghiệp, cầu thủ 27 tuổi không chỉ nhận về ánh hào quang sân cỏ. Một chi tiết tinh tế khiến giới mộ điệu thời trang chú ý chính là chiếc Richard Mille RM 67-02 phiên bản Sébastien Ogier khẽ lộ ra từ cổ tay của anh. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters.
Theo Esquire, mẫu đồng hồ này được định giá khoảng 500.000 USD, sở hữu lớp vỏ bằng carbon TPT, chất liệu “đặc sản” của Richard Mille nhờ tính bền bỉ và trọng lượng siêu nhẹ. Mặt số skeleton phủ lớp DLC (diamond-like coating), điểm xuyết màu xanh - trắng - đỏ từ quốc kỳ Pháp. Đây là chi tiết gợi nhắc cả quê hương của Dembélé lẫn tay đua Sébastien Ogier, nguồn cảm hứng cho phiên bản RM 67-02. Ảnh: @watchfanatic/IG, @aspire_watches_/IG.
|
Song hành cùng chiếc đồng hồ xa xỉ, Dembélé chọn bộ tuxedo được thương hiệu Italy Zegna thiết kế riêng. Bộ trang phục gồm blazer lụa, len đen với ve áo shawl-collar viền satin, kết hợp quần ống rộng và áo sơ mi lụa màu ngà cổ cao. Anh hoàn thiện diện mạo bằng đôi loafer da dáng chunky mang lại vẻ sang trọng hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần cổ điển. Ảnh: @ballondorofficial/IG.
Đây cũng không phải lần đầu Dembélé xuất hiện cùng Richard Mille. Đầu tháng 9, ngôi sao PSG được bắt gặp tại trung tâm Clairefontaine (Pháp) cùng chiếc RM 67-01 Automatic Extra Flat có giá khoảng 200.000 USD. Mẫu đồng hồ dáng tonneau bằng titanium, thiết kế skeleton siêu mỏng, vận hành bộ máy CRMA6 với 50 giờ trữ cót. Ảnh: Matthieu Mirville, Wrist Aficionado.
|
Trước đó, vào cuối tháng 4/2025, Dembélé cũng gây chú ý khi lựa chọn Patek Philippe Aquanaut 5968A-001 với dây cao su màu cam rực rỡ. Mẫu đồng hồ này hiện được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức giá khoảng 160.000 USD, gấp đôi giá bán lẻ, và là một trong những thiết kế dễ nhận diện nhất của Patek Philippe. Đây cũng là một trong những cỗ máy yêu thích, thường xuyên được cầu thủ đeo trong các outfit thường ngày. Ảnh: @o.dembele7/IG.
Không riêng Richard Mille của Dembélé, buổi lễ Quả bóng vàng năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của những cỗ máy thời gian đẳng cấp khác. Nổi bật là Lamine Yamal, đối thủ lớn nhất của Dembélé trong cuộc đua danh hiệu, lựa chọn chiếc Patek Philippe Cubitus 40 mm chế tác từ vàng hồng 18K, mặt số hiệu ứng tia nắng màu nâu, có giá khoảng 200.000 USD. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters, A Blog to Watch.
