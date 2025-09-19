Đồng hồ hiếm của CEO Meta, cả thế giới chỉ có 11 chiếc

Meta CEO Mark Zuckerberg vừa gây chú ý khi xuất hiện trong đoạn clip quảng bá kính Ray-Ban Meta cùng chiếc đồng hồ Greubel Forsey Nano Foudroyante EWT ngày 18/9. Mẫu đồng hồ này được Greubel Forsey ra mắt cuối năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thương hiệu. Đồng hồ sở hữu vỏ vàng trắng 37,9 mm, dày 10,5 mm, đi kèm bezel và nắp đáy bằng tantalum. Ảnh: @drip/IG.

Đây là chiếc chronograph đầu tiên của hãng, dạng monopusher flyback lên cót tay, đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên Greubel Forsey ứng dụng tourbillon bay. Điểm nổi bật nằm ở cơ chế seconde foudroyante (kim giây chớp) hoạt động liên tục, chia nhỏ một giây thành sáu phần theo nhịp dao động 3Hz của lồng tourbillon. Ảnh: Hodinkee.

Nhờ kết nối trực tiếp với tourbillon, cơ chế này loại bỏ nhiều chi tiết trung gian, giúp bộ máy duy trì kích thước gọn gàng (31 mm đường kính, 428 chi tiết). Bên cạnh đó, công nghệ quản lý năng lượng ở thang nanojoule giúp mức tiêu hao cho mỗi nấc nhảy chỉ còn 16 nanojoule, thay vì 30 microjoule như cơ chế truyền thống. Ảnh: Hodinkee.

Nano Foudroyante EWT có khả năng dự trữ năng lượng 24 tiếng khi chronograph vận hành. Tương tự các sáng tạo khác của Greubel Forsey, toàn bộ linh kiện đều được hoàn thiện thủ công với độ tinh xảo cao, từ bánh cột chronograph đến các bề mặt xử lý mờ, đánh bóng gương và vát cạnh. Chỉ 11 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, giá niêm yết khoảng 540.000 USD nhưng hiện trên thị trường thứ cấp đã chạm ngưỡng 700.000 USD . Ảnh: Hodinkee.

Bộ sưu tập của Zuckerberg cũng có mẫu Greubel Forsey khác là Hand Made 1, một trong những chiếc đồng hồ đắt đỏ và hiếm nhất thế giới. Hand Made 1 có vỏ vàng trắng 18K, đường kính 43,5 mm, dày 13,5 mm, giá niêm yết 895.500 USD (chưa bao gồm thuế). Để hoàn thiện một chiếc Hand Made 1, các nghệ nhân phải mất khoảng 6.000 giờ chế tác. Trong số 308 chi tiết cấu thành, có tới 95% được thực hiện thủ công, ngoại trừ kính sapphire, gioăng cao su, thanh lò xo, chân kính và dây cót. Ảnh: Mark Zuckerberg/FB, Greubel Forsey.

Quá trình chế tác cực kỳ công phu, việc sản xuất lồng tourbillon mất thời gian gấp 35 lần so với một cơ chế tiêu chuẩn, còn một con ốc nhỏ có thể cần tới 12 công đoạn riêng biệt và 8 tiếng đồng hồ để hoàn thiện. Bloomberg từng mô tả Hand Made 1 là một trong những chiếc đồng hồ hiếm và đắt nhất thế giới. Greubel Forsey mỗi năm chỉ sản xuất vài trăm chiếc, và được giới sưu tầm coi là “chén thánh” nhờ độ hoàn thiện thủ công gần như tuyệt đối. Ảnh: Greubel Forsey.

Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng

Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.