Pickleball Việt Nam suýt tạo 'địa chấn' trước huyền thoại Ben Johns

Trong ngày thi đấu 25/9 của PPA Tour Asia Malaysia Cup, Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân đã khiến đôi Ben Johns - Christian Alshon phải "mướt mồ hôi" mới có thể giành chiến thắng.

Tương tự những giải PPA Tour Asia gần đây, pickleball Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở nội dung đơn nam. Trong khi đó, ở các nội dung đôi, các tay vợt chưa đạt kết quả tốt, ngoại trừ màn trình diễn đáng chú ý của Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển.

Trận đôi nam vòng 16 giữa Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển (cặp áo xanh) và Ben Johns - Christian Alshon nhận được sự quan tâm. Ảnh: PPA Tour Asia.

Ngẩng cao đầu rời giải

Sau khi đánh bại đôi Santhosh Narayanan - Robert Stirling ở vòng 32, Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển chạm trán Ben Johns - Christian Alshon tại vòng 16.

Trên bảng xếp hạng PPA Tour Mỹ, huyền thoại Ben Johns xếp số 1 đôi nam, số 6 đơn nam; còn Alshon giữ hạng 6 đôi nam, số 4 đơn nam. Đây là hai tay vợt hàng đầu thế giới, ứng viên sáng giá cho chức vô địch Malaysia Cup.

Trận đấu này cũng là lần đầu tiên Quân - Hiển đối đầu các ngôi sao hàng đầu thế giới, nên gặp nhiều khó khăn trước những đường bóng lạ, tốc độ cao. Trương Vinh Hiển còn có dấu hiệu tâm lý khi liên tục mắc lỗi. Set 1, Johns - Alshon thắng tuyệt đối 11-0.

Sang set 2, Quân - Hiển lấy lại tinh thần, bắt nhịp trận đấu, chủ động đôi công và tung ra những pha xử lý thông minh, giành chiến thắng 11-9 để cân bằng tỷ số. Ở set cuối, đại diện Việt Nam tiếp tục chơi tự tin, nhiều lần rượt đuổi điểm số với hai tay vợt top đầu. Họ thậm chí dẫn 8-7, nhưng ở thời điểm quyết định, Johns - Alshon bản lĩnh hơn và thắng 11-8. Điểm match-point của Johns là một cú ATP đẹp mắt.

Dù thất bại, Quân - Hiển nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng pickleball Việt Nam nhờ màn trình diễn ấn tượng.

Ở nội dung đôi nam, các cặp có VĐV Việt Nam đều dừng chân vòng 16. Phúc Huỳnh và tài năng trẻ 14 tuổi Tama Shimabukuro thua Thomas Yu - Len Yang 1-2. Trong khi đó, Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam thua Zane Navratil - Armaan Bhatia 0-2.

Trong hai nội dung còn lại (đôi nam nữ và đôi nữ), pickleball Việt Nam chỉ còn một đại diện: Lý Hoàng Nam. Cựu số 1 tennis Việt Nam bắt cặp cùng Yufei Long, tay vợt nữ số 1 châu Á, và đã vào đến tứ kết. Đối thủ của họ là cặp mạnh Alshon - Kaitlyn Christian (hạng 3 đơn nữ PPA Tour Mỹ).

Lý Hoàng Nam (ảnh) liệu có "trả món nợ" đã vay từ Trịnh Linh Giang? Ảnh: Kamito.

'Big 4' của pickleball Việt Nam vẫn uy tín

Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Phúc Huỳnh - 4 VĐV đơn nam hàng đầu Việt Nam - đều giành quyền vào tứ kết.

Ở vòng 32, Trương Vinh Hiển gặp khó trước Tejas Mahajan nhưng vẫn thắng 2-0 (14-12, 11-2). Tại vòng 16, anh vượt qua Kenta Miyoshi 2-1 (11-4, 10-12, 11-7). Ba tay vợt còn lại không thi đấu ở vòng 32.

Ở vòng 16, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Phúc Huỳnh lần lượt vượt qua Tama, Vanshik Kapadia và Nicholas Maleaneas với cùng tỷ số 2-0. Tại tứ kết, Trương Vinh Hiển gặp Marco Leung, tay vợt hạng 13 PPA Tour Asia đơn nam (400 điểm). Hiển được đánh giá cao hơn khi đứng hạng 5 với 1.000 điểm.

Trong khi đó, Phúc Huỳnh gặp lại Jack Wong, bại tướng của anh ở những giải đấu trước. Còn lại, Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam phải rơi vào cảnh "huynh đệ tương tàn". Ở lần gặp nhau gần nhất, Linh Giang là ngời giành chiến thắng.

Nếu thi đấu đúng sức, pickleball Việt Nam nhiều khả năng có đến 3 VĐV vào bán kết, ít nhất 1 người vào chung kết, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Á ở nội dung đơn nam.