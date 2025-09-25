Phở Đặc Biệt bị thương ở đầu khi chơi cầu lông

Vết thương phía trên lông mày của YouTuber Phở Đặc Biệt dấy lên nỗi lo ngại về những chấn thương mà người chơi các môn thể thao đối kháng như cầu lông hay pickleball gặp phải.

Tối 24/9, Phở Đặc Biệt (Tô Bửu Phát, sinh năm 1991, TP.HCM) gây lo lắng khi đăng tải hình ảnh thông báo gặp chấn thương trong lúc chơi thể thao. Cụ thể, anh bị thương ở phía trên lông mày, dẫn đến chảy máu, khi chơi cầu lông.

Ngay sau đó, nhà sáng tạo nội dung này đã sử dụng băng gạc để bảo vệ vết thương khỏi nguy cơ nhiễm trùng. Hình ảnh này khiến nhiều người lo ngại trước những chấn thương có thể xảy ra khi chơi thể thao. Hơn nữa, vết thương của YouTuber còn nằm trên mặt, ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và yếu tố thẩm mỹ.

Trên thực tế, tai nạn trên sân cầu lông, hay các bộ môn khác, không phải điều hiếm gặp, đòi hỏi người chơi phải nâng cao cảnh giác, gia tăng các biện pháp phòng tránh rủi ro trong lúc luyện tập, thi đấu. Điều này càng đúng đối với các môn thể thao có tính đối kháng.

Chấn thương trong lúc chơi cầu lông của Phở Đặc Biệt dấy lên nỗi lo ngại. Ảnh: @phodacbiet.

Trên trang cá nhân sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, Phở Đặc Biệt cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip tham gia các môn thể thao như boxing hay pickleball. Khi pickleball trở nên thịnh hành, anh liên tục xuất hiện trên sân, thể hiện niềm đam mê với bộ môn này.

Anh nhiều lần ra sân cùng những người bạn thân thiết như cặp đôi Huyme - Hàn Hằng. Thậm chí, anh còn được nhãn hàng dụng cụ thể thao tặng vợt pickleball, thể hiện sự hào hứng khi sử dụng món quà này.

Trong khi Phở Đặc Biệt bị thương lúc chơi cầu lông, nhiều người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lại gặp chấn thương trên sân pickleball.

Ngày 10/6, TikToker Trí Thịt Bòa gây chú ý khi đăng tải video tiết lộ về chấn thương sau khi chơi pickleball. Cụ thể, sau cuộc chơi 4 tiếng, anh trượt ngã và bị trật khớp chày-sên ra sau, đồng thời gãy 1/3 xa xương mác.

Trước đó, ngày 3/4, người mẫu Kỳ Hân, vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân, cũng bị gãy xương đùi ngay trên sân, dẫn đến ca phẫu thuật khó khăn. Giữa tháng 9, cô trở lại luyện tập pickleball, để lộ vết sẹo phẫu thuật dài trên đùi.

Ở phần chú thích của video ghi lại khoảnh khắc Kỳ Hân tập luyện pickleball, cô viết: “Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”. Phía dưới phần bình luận, nhiều người quen, bạn bè bày tỏ sự lo lắng khi Kỳ Hân sớm ra sân, nhắc cô cẩn thận trong quá trình tập luyện bộ môn này, tránh để chấn thương tái phát.

Như vậy, vợ Mạc Hồng Quân chính thức tái xuất sau 5 tháng điều trị và phục hồi chấn thương. Trong khi nhiều người cho rằng nàng WAG này có phần coi thường sức khỏe, một số lại lên tiếng bênh vực, ủng hộ niềm đam mê thể thao của Kỳ Hân, cho rằng cô là người hiểu rõ nhất về thể chất của mình.

Đứng trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, bà xã Mạc Hồng Quân hoàn toàn giữ im lặng, chỉ trả lời bình luận hỏi thăm của bạn bè, cho biết tập luyện nhẹ nhàng, không đáng lo ngại. Theo lời bác sĩ, đến cuối năm, cô mới có thể chơi pickleball bình thường.