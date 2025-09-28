Kỳ PPA Tour Asia ít danh hiệu nhất của pickleball Việt Nam

Ở PPA Tour Asia - Malaysia Cup 2025, pickleball Việt Nam chỉ giành được 1 tấm HCĐ nhờ Lý Hoàng Nam hoặc Trương Vinh Hiển.

Ngày 27/9, hai niềm hy vọng của pickleball Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển bước vào bán kết đơn nam tại PPA Tour Asia - Malaysia Cup 2025. Trước những đối thủ mạnh, cả hai tay vợt đều phải dừng bước.

Lối đánh của Trương Vinh Hiển vẫn tương đối đơn giản và bị khắc chế bởi sự bền bỉ từ Jack Wong. Đại diện Việt Nam có những cú drive thuận tay và trái tay cực tốt để chiếm quyền chủ động lên lưới. Tuy nhiên, các pha tấn công của Trương Vinh Hiển không đủ uy lực để dứt điểm đối thủ.

Lý Hoàng Nam đã không thể tạo nên cơn địa chất ở Kuala Lumpur. Ảnh: Kamito.

Chiều ngược lại, Jack Wong phòng ngự cực chắc tay, thực hiện nhiều tình huống drop hiểm hóc, khiến Trương Vinh Hiển phải mắc sai lầm. Sau 40 phút, Jack Wong giành chiến thắng chung cuộc 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 11-6 và 11-4.

Ở trận bán kết còn lại, Lý Hoàng Nam chạm trán tay vợt số một thế giới Christian Alshon (theo bảng xếp hạng DUPR). Dù bị đánh giá thấp hơn về kỹ năng và thể lực, tay vợt Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường. Alshon giành chiến thắng 2-0 (11-7 và 11-7) nhưng phải nằm sân vì kiệt sức, đồng thời dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của đối thủ Việt Nam.

Như vậy, pickleball Việt Nam chắc chắn giành được HCĐ khi Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển chạm trán ở trận tranh hạng 3 nội dung đơn nam, diễn ra vào ngày 28/9. Ở lần đối đầu gần nhất, Lý Hoàng Nam là người giành chiến thắng.

Các VĐV Việt Nam nhận được nhiều bài học và kinh nghiệm thi đấu khi cọ xát với nhiều tay vợt pickleball hàng đầu thế giới tại Malaysia Cup. Ảnh: PPA Tour Asia.

Xét về thành tích, Malaysia Cup 2025 là giải đấu không thành công với pickleball Việt Nam khi chỉ có 1 HCĐ, thấp hơn so với Hong Kong Open (1 HCĐ, 1 HCB), Sansan Fukuoka Open (1 HCV) và Vietnam Open (3 HCV).

Tuy nhiên, điều này dễ hiểu khi Malaysia Cup lần này quy tụ nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới như Christian Alshon hay Ben Johns.

Không phải thành tích, giá trị lớn nhất mà các tay vợt Việt Nam thu được chính là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Đây sẽ là hành trang quan trọng để các VĐV hướng tới Vietnam Cup, diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 4/10.