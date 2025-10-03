Lý Hoàng Nam bất ngờ giành HCĐ sau phản ứng với trọng tài pickleball

Tối 3/10, đối thủ của Lý Hoàng Nam trong trận tranh hạng 3 nội dung đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 quyết định rút lui, giúp Nam giành HCĐ mà "không tốn mồ hôi".

Lý Hoàng Nam giành HCĐ sau một kỳ PPA Tour Asia không trọn vẹn, nhiều "drama". Ảnh: Kamito.

Theo nguồn tin từ ban tổ chức PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, Thomas Yu, tay vợt người Mỹ gốc Hoa, quyết định rút lui khỏi giải, không thi đấu trận tranh HCĐ dự kiến diễn ra vào sáng 4/10.

Vì thế, Lý Hoàng Nam nghiễm nhiên giành tấm HCĐ này. Đây là tấm huy chương thứ 3 của tay vợt sinh năm 1997 trong hệ thống các giải PPA Tour Asia. Trước đó, anh giành HCB Vietnam Open (TP.HCM) hồi đầu tháng 9 và giành HCĐ Hong Kong Open (Hong Kong, Trung Quốc) cuối tháng 8, tất cả đều ở nội dung đơn nam.

Đây được coi là giải đấu không thành công của Lý Hoàng Nam. Anh khao khát giành được HCV PPA Tour Asia sau nhiều lần lỡ hẹn.

Ở giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng, Lý Hoàng Nam thắng nhiều đối thủ mạnh như Marco Leung và người đồng đội Trịnh Linh Giang nhưng phải dừng bước ở bán kết khi thua Trương Vinh Hiển, người mà Nam đã đánh bại thuyết phục ở 2 lần đối đầu gần nhất.

Trận bán kết đơn nam giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển trưa 3/10 cũng trở thành tâm điểm của nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội do những diễn biến phức tạp, tranh cãi trong và sau trận đấu.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam cho rằng trọng tài đã xử lý sai hai tình huống bóng ngoài. Ở set 3 quyết định, sau cú volley thuận tay mà Nam tin chắc trong sân, trọng tài vẫn xử ngoài theo dấu hiệu của Trương Vinh Hiển.

Anh có phản ứng khá mạnh, nằm ra sân, thể hiện sự phẫn nộ và bất lực. Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Phương Trinh, vợ của Lý Hoàng Nam, nhanh chóng cập nhật trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Thậm chí, cô sẵn sàng gọi thẳng tên đối thủ của chồng, cho rằng Trương Vinh Hiển đã "chơi không đẹp", "thắng vì ăn gian".