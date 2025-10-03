Vợ Lý Hoàng Nam nói Trương Vinh Hiển 'ăn gian' ở bán kết pickleball

Sau khi Lý Hoàng Nam phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài tại bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup, bà xã anh cũng lên tiếng chỉ trích đối thủ của chồng trên MXH.

Ngày 3/10, Lý Hoàng Nam cho rằng trọng tài đã bắt sai 2 tình huống bóng ngoài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup với Trương Vinh Hiển. Anh có phản ứng khá mạnh, nằm ra sân, thể hiện sự phẫn nộ và bất lực.

Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Phương Trinh, vợ của Lý Hoàng Nam, nhanh chóng cập nhật trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Thậm chí, cô sẵn sàng gọi thẳng tên đối thủ của chồng.

Cặp vợ chồng Hoàng Nam - Phương Trinh chia sẻ niềm đam mê thể thao. Ảnh: Hoàng Nam Lý/FB.

“Chơi không đẹp rồi em à! Em có thật sự có tinh thần thể thao không? Điểm không nhạy cảm người ta còn cho em đấy kìa, chứ vì muốn thắng quá mà như thế thắng có vinh quang không hay vì ăn gian hở Trương Vinh Hiển ?”, cô viết.

Dòng trạng thái này thu hút hơn 1.000 lượt thích và khoảng 650 bình luận sau 6 giờ đăng tải. Phía dưới phần bình luận, nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện, cho thấy những quan điểm khác nhau về pha xử lý của trọng tài.

Một người dùng chia sẻ rằng khán giả tại sân đều hô tên Lý Hoàng Nam mặc dù anh không giành chiến thắng, cho thấy vận động viên này đạt được “chiếc cúp trong lòng người hâm mộ”.

Nguyễn Huỳnh Phương Trinh (sinh năm 1995) và Lý Hoàng Nam (sinh năm 1997) tổ chức đám cưới vào năm 2023 sau một thời gian đồng hành, gắn bó. Tiệc cưới xa hoa, lộng lẫy của cặp đôi là cái kết viên mãn, nhận được sự chúc phúc từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Sau 2 năm hôn nhân, cặp vợ chồng vẫn thường xuyên đi du lịch, cùng nhau tiếp cận và chơi pickleball. Có thể thấy, thể thao là niềm đam mê chung, kết nối Phương Trinh và Hoàng Nam. Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi xuất hiện trên mạng xã hội hồi năm 2019. Cả 2 sát cánh trong cả sự nghiệp và cuộc sống của đối phương.

Khi chứng kiến chồng từ bỏ tennis, chuyển sang chơi pickleball, Phương Trinh thể hiện sự động viên, ngưỡng mộ: “Em là người theo dõi anh suốt đoạn đường dài, người chứng kiến anh dám rời bỏ ngôi vị của mình để thử sức ở một sân chơi mới, lạ lẫm. Tất nhiên thời gian đầu không hề đơn giản nhưng vẫn là sự quyết tâm học hỏi, kỷ luật, kiên trì của anh làm em một lần nữa, lại từ đầu, thật ngưỡng mộ anh”.

Trước khi bén duyên với pickleball, vợ Lý Hoàng Nam từng có thời gian dài gắn bó với bộ môn bóng rổ, tham gia nhiều giải đấu, thể hiện niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, Phương Trinh được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường THPT hồi lớp 12 nhờ chiều cao nổi bật. Sau khi gia nhập, cô nhận thấy tình yêu đối với bóng rổ, tiếp tục gắn bó trong thời gian dài.