Trương Vinh Hiển xin lỗi sau 'drama' pickleball với đàn anh

Lời xin lỗi này liên quan đến tranh cãi trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 với Lý Hoàng Nam.

Rạng sáng ngày 5/10, tay vợt pickleball Trương Vinh Hiển đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân sau trận bán kết gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025.

Đầu tiên, Trương Vinh Hiển khẳng định đây là bài học đáng nhớ ở tuổi 20. Anh thừa nhận trận đấu với Lý Hoàng Nam quá cảm xúc, chưa xử lý tốt.

“Em không có ý, lời nói khiêu khích, chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em”, tay vợt trẻ viết.

Sau trận đấu, Trương Vinh Hiển đã nhìn nhận lại bản thân, đối mặt và rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp của mình, anh khẳng định luôn tôn trọng khán giả, đồng đội và đối thủ. Vận động viên này mong khán giả cho mình cơ hội hoàn thiện bản thân.

Trương Vinh Hiển lên tiếng xin lỗi sau trận đấu gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam. Ảnh: Trương Vinh Hiển/FB.

Cuối bài viết, Trương Vinh Hiển cũng gửi lời cảm ơn đến Lý Hoàng Nam: “Cảm ơn anh Nam vì đã cho em một trận đấu không thể quên. Cảm ơn khán giả vì đã theo dõi, đồng hành cũng như góp ý để em trưởng thành hơn. Em sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân mỗi ngày, thi đấu và cống hiến cho pickleball Việt Nam”.

Bài viết của Trương Vinh Hiển thu về hơn 7.000 lượt thích và 1.000 bình luận sau 9 tiếng đăng tải. Phía dưới phần bình luận, nhiều luồng ý kiến tranh cãi vẫn xuất hiện, cho thấy sức hút của tình huống thể thao này.

Ngày 3/10, trận bán kết đơn nam ồn ào giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển diễn ra, tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam cho rằng trọng tài đã xử lý sai 2 tình huống bóng ngoài. Ở set 3 quyết định, sau cú volley thuận tay mà Nam tin chắc trong sân, trọng tài vẫn xử ngoài theo dấu hiệu của Trương Vinh Hiển.

Anh có phản ứng khá mạnh, nằm ra sân, thể hiện sự phẫn nộ và bất lực. Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Phương Trinh, vợ của Lý Hoàng Nam, nhanh chóng cập nhật trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Thậm chí, cô sẵn sàng gọi thẳng tên đối thủ của chồng, cho rằng Trương Vinh Hiển đã “chơi không đẹp”, “thắng vì ăn gian”.