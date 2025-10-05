Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nàng thơ' Việt kiều vô địch pickleball mê bánh mì, bún bò Huế

  • Chủ nhật, 5/10/2025 08:10 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Tại PPA Tour Asia Vietnam Cup, Alix Trương (19 tuổi), tay vợt pickleball người Mỹ gốc Việt, chiếm được cảm tình từ người hâm mộ với phong độ ấn tượng và tình cảm cho quê hương.

Tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 diễn ra ở Đà Nẵng (30/9-4/10), Alix Trương (sinh năm 2006, đến từ Virginia, Mỹ) cùng em trai Jonathan Trương đã xuất sắc giành chức vô địch, đánh bại cặp Chao Yi Wang/Tyson McGuffin trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên trên sân nhà Việt Nam của hai chị em Việt kiều, khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc tại PPA Tour Asia - Vietnam Open.

Không chỉ gây chú ý với lối đánh cuốn hút và kỹ thuật chắc chắn, tay vợt trẻ được mệnh danh là “nàng thơ pickleball châu Á” còn chinh phục người hâm mộ bằng sự thân thiện và đáng yêu ngoài đời thường. Trong suốt thời gian thi đấu tại Việt Nam, Alix và Jonathan liên tục ghi điểm với khán giả nhờ tính cách gần gũi và những chia sẻ hài hước về trải nghiệm tại TP.HCM trên mạng xã hội.

Một trong những bài đăng được chia sẻ rộng rãi là khi Alix tiết lộ mình đã ăn liền 14 ổ bánh mì xíu mại mà vẫn thấy “ngon không cưỡng nổi”. Cô đăng kèm bức ảnh cười rạng rỡ bên ổ bánh mì cùng dòng trạng thái: “Fueling with bánh mì. Count: 14 xíu mại. That crunch is unbeatable!” (Tạm dịch: “Tiếp nhiên liệu bằng bánh mì. Tổng cộng: 14 ổ xíu mại. Tiếng giòn rộp ấy thật tuyệt!”). Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng lan truyền, khiến người hâm mộ Việt trìu mến gọi cô là “nàng thơ pickleball”.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Alix đã vô địch MB Vietnam Open 2025 (thuộc hệ thống PPA Tour Asia) tại TP.HCM khi cùng Meghan Dizon đánh bại cặp Lauren Mercado/Xiao Yi Wang-Beckvall với tỷ số 11-3, 11-0 trong trận chung kết. Trong chuyến thi đấu này, cô cũng không quên chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực quê hương như bún bò Huế, phở, bánh mì, hay cà phê sữa đá.

Bên ngoài sân đấu, Alix Trương là một cô gái yêu cuộc sống giản dị. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh các chuyến leo núi, dã ngoại hay du lịch tại Mỹ cùng chú chó cưng.

Theo trang PPA Tour, Alix được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ kỹ thuật vững vàng và cú backhand hai tay đầy uy lực. Phong cách thi đấu của cô được gói gọn trong phương châm ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: “Stay Mean” (tạm dịch: “Hãy thi đấu quyết liệt”).

Trước khi đến với pickleball, Alix từng là ngôi sao quần vợt của trường trung học, giữ vị trí số 1 ở cả nội dung đơn và đôi. Theo The Washington Post, cô bắt đầu làm quen với pickleball năm 18 tuổi, sau khi thử qua nhiều môn thể thao khác như tennis, bóng đá và bóng chuyền nhưng chưa từng tìm thấy niềm đam mê thực sự.

Mọi thứ thay đổi trong mùa dịch năm 2020, khi Alix tình cờ biết đến pickleball và nhanh chóng bị cuốn hút. Đầu năm 2021, chỉ vài tháng sau lần đầu cầm vợt, cô đã tham gia giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Nhờ nền tảng tennis vững vàng cùng tinh thần học hỏi nhanh, Alix thăng tiến nhanh chóng, bắt đầu thi đấu khắp nước Mỹ.

Cô gia nhập hệ thống APP Tour, sau đó được Major League Pickleball (MLP) chọn vào đội California BLQK Bears. Theo trang PickleWave, tính đến tháng 9, Alix đã tham dự 69 giải chuyên nghiệp, chơi 560 trận, đạt tỷ lệ thắng khoảng 52,5%.

Như Phương

Ảnh: Alix Truong

