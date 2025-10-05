'Nàng thơ' Việt kiều vô địch pickleball mê bánh mì, bún bò Huế

Tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 diễn ra ở Đà Nẵng (30/9-4/10), Alix Trương (sinh năm 2006, đến từ Virginia, Mỹ) cùng em trai Jonathan Trương đã xuất sắc giành chức vô địch, đánh bại cặp Chao Yi Wang/Tyson McGuffin trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên trên sân nhà Việt Nam của hai chị em Việt kiều, khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc tại PPA Tour Asia - Vietnam Open.