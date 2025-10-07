Phương Oanh, Shark Bình mê pickleball

Diễn viên Phương Oanh nhiều lần check-in trên sân pickleball từ khi bộ môn này trở nên thịnh hành hồi năm ngoái. Cô không phải người nổi tiếng duy nhất yêu thích môn thể thao trên.

Khi pickleball trở nên thịnh hành, nhiều người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên MXH bắt đầu gia nhập bộ môn này. Diễn viên Phương Oanh cũng không phải ngoại lệ.

Cô bắt đầu check-in trên sân từ năm ngoái, duy trì việc tập luyện bộ môn này đến năm nay. Không chỉ chơi giao lưu cùng chồng, bạn bè, Phương Oanh còn tham gia vào giải đấu, cho thấy niềm đam mê với pickleball.

Khi xuất hiện trên sân, vợ Shark Bình lựa chọn trang phục vừa trẻ trung, năng động vừa kín đáo, gọn gàng, tránh những luồng ý kiến trái chiều liên quan đến outfit chơi pickleball. Có thể thấy, Phương Oanh đặc biệt thích váy áo sặc sỡ, giúp người mặc trở nên nổi bật trên sân.

Cô thường kết hợp áo ngắn tay, croptop với chân váy ngắn xếp ly đồng bộ, đội thêm mũ lưỡi trai nửa đầu để tránh nắng khi chơi, thi đấu ngoài trời. Nữ diễn viên thường hoàn thiện outfit với giày thể thao, đảm bảo quá trình chơi pickleball diễn ra an toàn, hiệu quả.

Phương Oanh thể hiện niềm yêu thích đối với bộ môn pickleball. Ảnh: Đỗ Phương Oanh/FB.

Trong phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật Mỹ Anh (do Phương Oanh thủ vai) cũng có những cảnh quay xuất hiện trên sân, chơi pickleball cùng con trai.

Ở một video từng đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã chia sẻ về bộ môn thể thao thịnh hành này. “Công nhận là bộ môn này vui cực kì. Chạy mệt bở hơi tai. ‘Bánh cuốn’ dã man”, cô nói.

Đáng chú ý, Shark Bình cũng nhiều lần góp mặt trên sân, chơi pickleball cùng vợ. Đây có thể được xem là hoạt động giải trí chung của đôi vợ chồng. Thậm chí, khi ra sân, cả 2 cũng chủ động chọn trang phục ton-sur-ton, thể hiện sự tương hợp. Cặp vợ chồng cũng từng cùng nhau tham gia một giải đấu gần đây.

Không chỉ Phương Oanh, diễn viên, ca sĩ Minh Hằng cũng từng gây chú ý khi khoe được chồng xây tặng 12 sân pickleball. Theo chia sẻ của cô, ông xã doanh nhân biết sở thích của vợ, quyết định mở cụm sân gần nhà, giúp Minh Hằng thuận tiện chơi thể thao.

“Pickleball đối với mình không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một cầu nối tuyệt vời. Nó giúp mình kết nối với người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người mới quen”, Minh Hằng viết.

Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ nhiều hình ảnh ra sân chơi pickleball với bạn bè thân thiết trong lĩnh vực giải trí như Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đồng Ánh Quỳnh. Mỹ nhân này đặc biệt chú trọng đầu tư trang phục khi ra sân.

Cô thường diện đồ thể thao chuyên dụng đơn sắc, bao gồm áo dây, ba lỗ, không tay kết hợp cùng chân váy xếp ly. Minh Hằng khéo léo bổ sung thêm mũ lưỡi trai nửa đầu để che nắng khi ra sân. Nhìn chung, cô cho thấy bộ sưu tập trang phục pickleball đa dạng, phong phú, thể hiện nhu cầu diện đẹp khi ra sân.

Minh Hằng chơi pickleball cùng bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Ảnh: Hằng Lê/FB.

Hệ thống 12 sân pickleball trong nhà của vợ chồng Minh Hằng nằm ở khu vực An Phú (TP.HCM).

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, phường Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP.HCM) vẫn được xem “thủ phủ” của bộ môn này. Với diện tích chỉ 3,7 km2, khu vực này quy tụ hàng chục sân pickleball với nhiều quy mô, diện tích khác nhau.

Chỉ riêng trên cung đường Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền, khoảng 7 cụm sân pickleball xuất hiện. Vị trí các sân cách nhau trung bình 500-800 m. Thậm chí, một số sân còn được xây dựng đối diện nhau, trực tiếp cạnh tranh, phải gia tăng nhận diện thương hiệu thông qua hệ thống biển hiệu, màu sắc chủ đạo để hấp dẫn người chơi.

Nhìn chung, pickleball vẫn được đánh giá là môn thể thao thịnh hành, tiếp tục duy trì sức hút sau hơn một năm “gây sốt”, trở thành “miếng bánh béo bở” cho các cá nhân, đơn vị đầu tư, kinh doanh.