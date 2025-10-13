3 mỹ nhân là chủ sân pickleball tại TP.HCM

Trên trang cá nhân, ca sĩ, diễn viên Minh Hằng gây chú ý khi khoe được chồng xây tặng cụm 12 sân pickleball có tên Banger ở khu vực An Phú (TP.HCM). Theo chia sẻ của cô, ông xã doanh nhân biết sở thích của vợ, quyết định mở cụm sân gần nhà, giúp Minh Hằng thuận tiện chơi thể thao. “Pickleball đối với mình không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một cầu nối tuyệt vời. Nó giúp mình kết nối với người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người mới quen”, Minh Hằng viết. Ảnh: Hằng Lê/FB.