3 mỹ nhân là chủ sân pickleball tại TP.HCM

Khi pickleball trở nên thịnh hành tại Việt Nam từ năm ngoái, số lượng lớn sân chơi dành cho môn thể thao này xuất hiện ở TP.HCM. Trong đó, nhiều sân do người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như Minh Hằng, Hạt Mít hay Gigi Hương Giang sáng lập và điều hành. Bên cạnh việc tự quảng bá cho các sân, những mỹ nhân này còn đưa bạn bè nổi tiếng đến chơi, tạo thành các cộng đồng pickleball, gia tăng sức hút cho cơ sở kinh doanh. Ảnh: Hằng Lê/FB.
Trên trang cá nhân, ca sĩ, diễn viên Minh Hằng gây chú ý khi khoe được chồng xây tặng cụm 12 sân pickleball có tên Banger ở khu vực An Phú (TP.HCM). Theo chia sẻ của cô, ông xã doanh nhân biết sở thích của vợ, quyết định mở cụm sân gần nhà, giúp Minh Hằng thuận tiện chơi thể thao. “Pickleball đối với mình không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một cầu nối tuyệt vời. Nó giúp mình kết nối với người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người mới quen”, Minh Hằng viết. Ảnh: Hằng Lê/FB.
Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ nhiều hình ảnh ra sân chơi pickleball với bạn bè thân thiết trong lĩnh vực giải trí như Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đồng Ánh Quỳnh. Mỹ nhân này đặc biệt chú trọng đầu tư trang phục khi ra sân. Cô thường diện đồ thể thao chuyên dụng đơn sắc, bao gồm áo dây, ba lỗ, không tay kết hợp cùng chân váy xếp ly. Minh Hằng khéo léo bổ sung thêm mũ lưỡi trai nửa đầu để che nắng khi ra sân. Nhìn chung, cô cho thấy bộ sưu tập trang phục pickleball đa dạng, phong phú, thể hiện nhu cầu diện đẹp khi ra sân. Ảnh: Hằng Lê/FB.
Hạt Mít cũng được biết đến là hot girl “mát tay” trong giới kinh doanh sân chơi pickleball. Cô sở hữu chuỗi sân Happy Hub, thu hút nhiều bạn bè nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đến chơi. Trong cuộc trao đổi trước đó với Tri Thức - Znews, Hạt Mít cho biết ghi nhận tỷ lệ lấp trống gia tăng sau 5 tháng kinh doanh. Ban đầu, các sân của cô còn trống khung giờ sáng sớm, song dần được lấp đầy. Ảnh: @_hatmitmit_.
Xuất phát điểm là một người chơi pickleball, Hạt Mít nhận thấy phần lớn sân chơi trong khu vực chưa đầu tư về mặt thẩm mỹ. Khi phát triển chuỗi sân, cô tham khảo ý kiến từ các chuyên gia nước ngoài, chú trọng xây dựng mảng xanh, sử dụng màu sắc trẻ trung. Nhờ tính thẩm mỹ cao, hệ thống sân của Hạt Mít không chỉ kinh doanh dịch vụ thể thao, mà còn “bán” phong cách sống, từ đó thu hút những người chơi có lối sống phù hợp. Thậm chí, sau khi các sân của Hạt Mít hoạt động một thời gian, nhiều cơ sở cũng bắt đầu thiết kế, trang trí theo. Ảnh: @_hatmitmit_.
Tuy nhiên, chủ hệ thống sân pickleball đến từ TP.HCM vẫn muốn gia tăng tính chuyên môn của cơ sở kinh doanh. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, cô cũng đầu tư vào chất lượng sân chơi, sử dụng vật liệu nhựa thay vì xi măng để bảo vệ đầu gối của các tay vợt, hạn chế khả năng chấn thương. Ngoài ra, các sân pickleball do Hạt Mít thành lập đều tính phí riêng đối với những cá nhân chỉ đến sân để “sống ảo”. “Trên thực tế, tỷ lệ người check-in so với tổng số người chơi cũng tương đối nhỏ, không như mọi người thấy trên mạng xã hội”, Hạt Mít chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ảnh: @_hatmitmit_.
Ca sĩ Gigi Hương Giang cũng bén duyên với hoạt động kinh doanh sân pickleball. Cô tham gia phát triển một số sân Happy Hub cùng Hạt Mít và các cộng sự. Ngoài ra, Gigi cũng thành lập cụm sân mới MatchUp cùng VĐV Lý Hoàng Nam. Ảnh: @gigi.huonggiang.
Không chỉ kinh doanh sân bãi, nữ ca sĩ còn tiên phong tạo ra các hoạt động cộng đồng, giúp môn thể thao này trở nên gần gũi hơn, tạo không gian kết nối, giao lưu cho các tay vợt. Thậm chí, cô còn trực tiếp trở thành DJ, chơi nhạc trên sân pickleball, giúp bộ môn này trở nên thú vị, hấp dẫn người chơi hơn. Ảnh: @gigi.huonggiang.
