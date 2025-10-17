Hoa pickleball tiền triệu hút khách dịp 20/10

Ngoài các loại hoa tươi quen thuộc, thị trường quà tặng 20/10 năm nay còn xuất hiện nhiều sản phẩm mới lạ như cây tùng bonsai mạ vàng hay hoa bóng pickleball.

Hoa bóng pickleball là sản phẩm mới nhất trên thị trường hoa năm nay. Ảnh minh họa: @6cents_florist/IG.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng đang bước vào cao điểm. Bên cạnh các món quà phổ biến như hoa tươi và mỹ phẩm, năm nay còn xuất hiện nhiều sản phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường nhưng đã nhanh chóng thu hút khách hàng có nhu cầu mua quà tặng “độc, lạ, không đụng hàng”.

Ông Lê Tấn Việt, đại diện cửa hàng Golden Gift Việt Nam, cho biết từ trước ngày 20/10 khoảng hai tuần, thị trường đã khá nhộn nhịp. “Số lượng đơn hàng tăng khoảng 20% so với ngày thường”, ông nói.

Sản phẩm cây tùng bonsai mạ vàng có giá 12 triệu đồng cho phiên bản thường và 16,5 triệu đồng cho phiên bản “Tùng hạc diên niên” dù lần đầu ra mắt nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Để hoàn thiện sản phẩm này, các nghệ nhân phải trải qua gần 40 công đoạn, từ thiết kế, làm mẫu, chỉnh sửa phôi, xử lý bề mặt, mạ vàng, kiểm tra hoàn thiện đến đóng gói gửi cho khách hàng.

Sản phẩm cây tùng bonsai mạ vàng hút khách dịp 20/10.

“Dịp 20/10 năm nay, ngoài bán lẻ, cửa hàng đã nhận được một đơn đặt hàng 50 cây tùng bonsai mạ vàng. Đây là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản mua để tặng khách hàng, đối tác VIP”, ông Việt tiết lộ.

Ngoài sản phẩm tùng bonsai mạ vàng, tượng nữ đánh golf mạ vàng cao 24 cm có giá 12 triệu đồng cũng được khách hàng ưa chuộng, thường được chọn làm quà tặng cho sếp nữ dịp 20/10.

Cũng theo đại diện cửa hàng, một số khách ưa chuộng bông hồng mạ vàng có mức giá dao động từ 2,5–3,5 triệu đồng/bông. Trung bình mỗi ngày, ba showroom tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng bán ra từ 6–10 bông hồng mạ vàng các loại. Dự kiến, số lượng này sẽ tăng mạnh trong hai ngày 19 và 20/10.

Mẫu hoa được tạo bởi quả bóng pickleball mới xuất hiện trên thị trường dịp 20/10 năm nay.

Bên cạnh các loại hoa, quà tặng dát vàng, thị trường năm nay bất ngờ xuất hiện sản phẩm bó hoa bóng pickleball độc đáo, có giá lên tới tiền triệu.

Chủ một cơ sở bán món quà này cho biết đây là sản phẩm lần đầu có mặt trên thị trường, giá dao động từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng tùy theo số lượng bóng, loại bóng và loại hoa đi kèm.

“Bộ môn pickleball hiện nhận được rất nhiều sự chú ý và trở thành xu hướng mới. Nắm bắt xu hướng này, chúng tôi nghĩ ra ý tưởng làm bó hoa với những quả bóng pickleball để gửi gắm lời chúc về sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin cho phái nữ”, người này nói.

Một sản phẩm hoa độc đáo khác cũng đang rất hút khách là giỏ hoa đính kèm lời chúc thông qua mã QR, có giá 1,5 triệu đồng. Nguyễn Thị Thương, chủ cửa hàng hoa Dreamsi, cho biết năm nay thương hiệu phát triển riêng dòng hoa khô, trong đó người tặng có thể gửi lời chúc qua mã QR để đảm bảo tính riêng tư.

Hoa khô kèm lời chúc được tích hợp qua mã QR có giá 1,5 triệu đồng/set.

“Mã QR sẽ được in trên nắp mica. Những lời yêu chưa dám nói hay những hiểu lầm cần được giãi bày, tất cả sẽ được tóm gọn trên một mã QR. Khi nhận được món quà, người được tặng chỉ cần mở camera quét mã là có thể đọc hết những tâm tư mà người tặng muốn gửi gắm”, cô giới thiệu.

Khách hàng có nhu cầu chỉ cần nhắn gửi lời chúc, sau đó phía cửa hàng sẽ mã hóa lời chúc thành QR và đính kèm vào hộp hoa. Chủ cửa hàng cho biết sản phẩm đang được ưa chuộng vì tính độc đáo, tiện lợi và lời chúc có thể lưu giữ mãi mãi.

Bên cạnh đó, cửa hàng hoa còn có hai dòng sản phẩm chủ đạo khác là hoa cẩm tú cầu khô và vali hoa khô, với giá dao động từ 1,5–3,5 triệu đồng, hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp. Những ngày sát dịp 20/10, chủ cửa hàng cho biết số lượng đơn tăng khoảng 30%, thậm chí phải từ chối bớt đơn để đảm bảo chất lượng.