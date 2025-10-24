Ngực nhỏ trở thành mốt

Ngày càng nhiều phụ nữ chọn tháo bỏ túi ngực, phản ánh ánh sự thay đổi trong quan niệm thẩm mỹ của nữ giới, cho thấy hình ảnh vòng một tự nhiên, cân đối dần trở thành tiêu chuẩn mới.

Ngày càng nhiều phụ nữ chọn tháo túi ngực, phản ánh xu hướng đề cao vẻ đẹp tự nhiên và vóc dáng cân đối. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Sau nhiều năm vòng một cỡ lớn là tiêu chuẩn cái đẹp, ngày càng nhiều phụ nữ ở Hollywood và nhiều nơi khác cho rằng vẻ đẹp này giờ đã không còn sức hút với họ, theo The Washington Post.

Xu hướng này được cho là có liên quan đến thuốc giảm cân GLP-1, quan niệm về cơ thể mảnh mai và thị hiếu ngày càng ưa chuộng những thứ nhỏ nhắn. Dù phái đẹp đã ít chạy theo trào lưu thẩm mỹ, những người còn muốn can thiệp ngoại hình cũng cho rằng tiêu chuẩn hiện nay là ngực nhỏ.

Vẻ đẹp tự nhiên lên ngôi

Tháng 9, Alyssa Milano, diễn viên nổi tiếng của series phim Phép thuật (Charmed), từng nổi tiếng với những bộ ảnh tạp chí hở ngực sâu vào thập niên 90 và đầu những năm 2000, chia sẻ trên Instagram cá nhân về quyết định tháo túi ngực của mình.

Tháng 9, Alyssa Milano, diễn viên nổi tiếng của series phim Phép thuật (Charmed), từng nổi tiếng với những bộ ảnh tạp chí hở ngực sâu thập niên 1990–2000, chia sẻ trên Instagram cá nhân về quyết định tháo túi ngực.

Trong bài đăng kèm ảnh chụp tại bệnh viện, cô thừa nhận từng tin rằng ngực lớn giúp bản thân hấp dẫn hơn, nhưng giờ không còn như vậy. Milano nhấn mạnh: “Giờ tôi cảm thấy mình được yêu thương, tự tin, quyến rũ và thành công nhờ quyết định của chính mình, chứ không phải ở bộ ngực quá cỡ”.

Bài viết của nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ từ ca sĩ Nicole Scherzinger, diễn viên Lisa Ann Walter và Michelle Visage - người từng chăm sóc cô hậu phẫu.

Hình ảnh Alyssa Milano mỉm cười hạnh phúc trong bài đăng thông báo mình sẽ tháo bỏ túi ngực vào ngày 24/9 trên trang cá nhân. Ảnh: milano_alyssa/IG.

Trước đó, Victoria Beckham từng công khai việc tháo túi ngực, thậm chí đùa rằng “có lẽ túi ngực cũ đang trôi nổi đâu đó ở bờ biển Địa Trung Hải” trong một cuộc phỏng vấn với The Sun. Năm 2022, ca sĩ Mỹ Kehlani cũng gọi việc tháo túi là “quyết định tuyệt vời nhất”. Sparkle Megan, thí sinh Love Is Blind mùa 9, cũng thừa nhận đã loại bỏ bộ ngực silicon.

Với nhiều người từng phẫu thuật, đây không chỉ là một thay đổi thẩm mỹ, mà còn là cách giành lại quyền tự do khỏi thời kỳ tôn sùng cơ thể “siêu nâng cấp” kéo dài từ thập niên 1990–2000. Sự lan tỏa của trào lưu tháo túi ngực cho thấy nhiều người đang học cách yêu cơ thể tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, nâng ngực vẫn là một trong những phẫu thuật phổ biến nhất ở Mỹ, với khoảng 300.000 ca mỗi năm. Nhưng đồng thời, số khách hàng yêu cầu tháo hoặc giảm kích thước túi ngực đang tăng nhẹ.

Thấy gì từ góc nhìn chuyên gia

Theo Alka Menon, phó giáo sư tại Đại học Yale (Mỹ), mạng xã hội đã đẩy nhanh vòng đời của các tiêu chuẩn sắc đẹp.

“Những chuẩn mực làm đẹp từng mất hàng thế kỷ để thay đổi từ thời Marilyn Monroe đến Kate Moss, giờ có thể đảo chiều chỉ trong vài năm. Theo tôi, thuật toán đang định hình các xu hướng làm đẹp mà chúng ta sẽ nhìn thấy và phẫu thuật thẩm mỹ cũng không ngoại lệ, trong đó chủ nghĩa tối giản đang dẫn đầu làn sóng ấy”, ông nói.

Những năm 1990, Garth Fisher, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên nổi tiếng nhờ thực hiện các ca nâng ngực cho các người mẫu tạp chí Playboy. Thời đó, Pamela Anderson, Carmen Electra hay Anna Nicole Smith xuất hiện trên bìa báo với vòng một đầy đặn, trở thành biểu tượng của vẻ đẹp gợi cảm lúc bấy giờ.

“Playboy đã có ảnh hưởng to lớn đến văn hóa và khiến nhiều cô gái khao khát sở hữu vòng một như vậy”, Fisher chia sẻ với The Washington Post.

Sau hơn 23.000 ca phẫu thuật ngực trong 3 thập niên qua, ông nhận thấy ngày càng ít phụ nữ tìm kiếm “vòng một kiểu bạn gái Playboy” hay “cô nàng tạp chí Penthouse” nữa.

Ca sĩ Victoria Beckham và Kehlani là một trong số người nổi tiếng đầu tiên công khai loại bỏ túi ngực, mở đầu trào lưu chuộng ngực nhỏ từ nhiều năm trước. Ảnh: @victoriabeckham; @kehlani/IG.

Tương tự, Tim Neavin, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Beverly Hills (bang California, Mỹ), cho biết trong 5 năm qua, ông đã chứng kiến ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn thu nhỏ hoặc tháo bỏ túi độn ngực, một phần do bệnh nhân gặp di chứng như mệt mỏi, đau đầu, phát ban hoặc cảm thấy không còn phù hợp với hình thể “ngực lớn”.

Thay vì dùng túi độn, một xu hướng mới đang lên là phương pháp cấy mỡ tự thân - lấy mỡ từ hông hoặc bụng rồi tiêm vào ngực để có vòng một tự nhiên hơn. Bác sĩ Cat Begovic, cũng làm việc tại Beverly Hills, cho biết phương pháp này chỉ giúp ngực tăng tối đa 1 cỡ nhưng phù hợp với những ai muốn vóc dáng cân đối.

Bên cạnh đó, bà nhấn mạnh túi silicon không dùng trọn đời, tỷ lệ vỡ sau 10 năm dao động 16–18%, nên cần phải thay túi định kỳ.

Bên cạnh đó, bác sĩ phẫu thuật Sean Doherty ở Boston (bang Massachusetts, Mỹ) cũng nhận thấy khách hàng của mình ngày càng ưa chuộng dáng ngực tự nhiên, săn chắc và cân đối, trông như được phát triển tự nhiên nhờ tập yoga đều đặn và thực hiện lối sống lành mạnh.

“Phụ nữ ngoài 40 rất ngưỡng mộ hình ảnh đó, còn nhóm khách hàng trẻ hơn lại chịu ảnh hưởng từ Alix Earle, một influencer từng công khai phẫu thuật cấy túi nước muối sinh lý. Điều này cho thấy hai thế hệ đang theo đuổi 2 biểu tượng thẩm mỹ khác nhau”, ông chia sẻ.

Tại Anh, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Reza Nassab cho biết dù kỹ thuật ngày nay đã tiên tiến hơn, các túi độn cỡ lớn vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao hơn. Thay vào đó, các phương pháp nhẹ nhàng hơn như “nâng ngực kiểu diễn viên ballet” hay Motiva Preservé - một quy trình thẩm mỹ ít xâm lấn, chỉ cần gây mê nhẹ - đang lên ngôi. Ông cho biết nhiều người mẫu đồ tắm cũng tìm đến phòng khám để thu nhỏ túi độn, nhằm tìm kiếm những cơ hội với thời trang cao cấp.

Trước xu hướng này, Victoria Pitts-Taylor, Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu Nữ quyền, Giới tính và Tình dục tại Đại học Wesleyan (Mỹ), tỏ ra không ngạc nhiên. Bà cho rằng thời của túi độn ngực đã qua vì hình ảnh gợi cảm đó không còn phù hợp với lối sống hiện tại của nhiều người.

Theo nhà nghiên cứu Pitts-Taylor, những thủ thuật thẩm mỹ xuất phát từ động lực cá nhân như mong muốn chống lại sự khách thể hóa phụ nữ đang tồn tại song hành với những thay đổi lớn trong văn hóa thẩm mỹ.

“Ngay cả khi những phụ nữ như Pamela Anderson hay Alyssa Milano từ chối việc bị biến thành biểu tượng tình dục, họ vẫn bị yêu cầu giải thích về lựa chọn của mình. Dường như, điều đó đã chứng minh áp lực lên cơ thể phụ nữ chưa bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển sang một xu hướng khác. Cái gọi là vẻ đẹp tự nhiên giờ đây cũng bị thương mại hóa như một chuẩn mực mới”, cô nói.