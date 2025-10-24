Điều gì xảy ra với làn da nếu thường xuyên ngủ muộn?

Ngủ muộn, thiếu ngủ khiến da khô sạm, dễ nổi mụn, đẩy nhanh quá trình lão hóa do cơ thể không được phục hồi và thải độc đúng thời điểm.

Thiếu ngủ khiến cơ thể mất nước, làn da không kịp tái tạo, dẫn đến tình trạng khô ráp. Ảnh minh họa: cottonbro/Pexels.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Trung tâm trị liệu chăm sóc da MDmedical, chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn số giờ bạn ngủ mỗi đêm. Thời điểm từ 22h đến 2h sáng là “khung giờ vàng” để cơ thể đào thải độc tố và tự chữa lành. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này, làn da sẽ khó phục hồi, nhanh lão hóa và mất đi vẻ tươi tắn tự nhiên.

Thiếu ngủ khiến cơ thể mất nước, làn da không kịp tái tạo, dẫn đến tình trạng khô ráp, xỉn màu, dễ nổi mụn. Về lâu dài, da sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Ngủ đủ và đúng giờ giúp cơ thể bước vào giấc ngủ sâu – giai đoạn mà não bộ và các cơ quan trong cơ thể được phục hồi toàn diện. Lúc này, làn da cũng hoạt động như “nhà máy tái tạo” khi các tế bào cũ được loại bỏ và thay thế bằng tế bào mới khỏe mạnh, giàu sức sống hơn.

Để hỗ trợ làn da phục hồi tốt trong khi ngủ, bác sĩ khuyến nghị tăng cường dưỡng ẩm theo hai hướng: từ ngoài vào bằng cách sử dụng tinh chất dưỡng và từ trong ra thông qua chế độ ăn giàu nước tự nhiên từ trái cây, rau xanh.

Không chỉ tác động đến làn da, giấc ngủ còn giữ vai trò quan trọng với hệ miễn dịch, tim mạch và sức khỏe tinh thần. Khi ngủ đủ giấc, đặc biệt trong khung giờ sinh học tối ưu, cơ thể sản sinh nhiều tế bào lympho T – giúp chống lại virus và các tác nhân gây bệnh như cúm, herpes, HIV hoặc thậm chí tế bào ung thư.

Ngược lại, thiếu ngủ khiến hormone gây stress tăng cao, làm rối loạn chuyển hóa và kích thích cảm giác thèm ăn. Tình trạng này dễ dẫn đến béo phì – một yếu tố nguy cơ chính của các bệnh tim mạch. Ngoài ra, cơ thể thiếu ngủ cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, dễ cáu gắt, mất tập trung, giảm hiệu suất làm việc.

Một giấc ngủ sâu không chỉ giúp cơ thể nạp lại năng lượng mà còn giúp làn da trẻ trung lâu dài. Khi được nghỉ ngơi đầy đủ, hệ thống thần kinh và các chức năng trao đổi chất trong cơ thể được sắp xếp lại, giúp duy trì sự cân bằng nội môi và giảm tốc độ lão hóa.

Việc cố gắng thức khuya hoặc làm việc quá sức trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể cạn kiệt năng lượng nhanh chóng. Vì vậy, khi cảm thấy mệt, bạn nên nghỉ ngơi hoặc chợp mắt 5-10 phút để tái tạo năng lượng. Thói quen tưởng chừng đơn giản này lại mang đến lợi ích đáng kể cho cả sức khỏe lẫn sắc đẹp.

Ngủ không đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là quá trình tự chữa lành của cơ thể. Một giấc ngủ đúng giờ, đủ sâu giúp làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn mỗi ngày, đồng thời góp phần bảo vệ tim mạch, tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa sớm.