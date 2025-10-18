7 sai lầm khi skincare buổi tối khiến bạn nhanh già

|
1. Ngủ với lớp trang điểm còn trên da: Để có làn da khỏe mạnh, việc tẩy trang và rửa mặt trước khi ngủ là điều thiết yếu trong quy trình skincare. Nếu không, bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, dễ gây mụn và viêm da. Thêm vào đó, gốc tự do sẽ phá hủy collagen, elastin, dẫn đến tình trạng da xỉn màu, kém sức sống. Cách khắc phục là luôn làm sạch hai bước vào buổi tối: Tẩy trang sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Ảnh: MART PRODUCTION/Pexels.
|
2. Dùng sai hoặc quá nhiều hoạt chất cùng lúc: Không ít người muốn đẩy nhanh hiệu quả nên kết hợp retinol, acid AHA/BHA và vitamin C trong cùng một đêm. Việc này khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, gây khô rát, bong tróc, mất nước và tăng nguy cơ nhạy cảm ánh sáng. Về lâu dài, da yếu đi và dễ hình thành nếp nhăn. Nguyên tắc là chỉ nên dùng tối đa một hoạt chất mạnh mỗi tối. Với retinol, hãy bắt đầu từ nồng độ thấp và sử dụng 2 - 3 lần mỗi tuần, sau đó tăng dần khi da đã quen và đừng quên kết hợp dưỡng ẩm chứa ceramide, niacinamide hoặc glycerin để phục hồi hàng rào da. Ảnh: Koolshooters/Pexels.
|
3. Bỏ qua bước dưỡng ẩm vào ban đêm: Nhiều người cho rằng da dầu không cần dưỡng ẩm hoặc sợ dùng kem dưỡng sẽ gây bí da. Tuy nhiên, bỏ qua bước này khiến da mất nước, mất độ đàn hồi và nhanh xuất hiện các đường nhăn li ti. Khi hàng rào bảo vệ da yếu đi, da dễ kích ứng và lão hóa sớm. Hãy chọn loại kem dưỡng phù hợp với loại da: Da dầu nên dùng dạng kem mỏng nhẹ, còn da khô chọn dạng đặc hơn; thoa kem ngay sau khi dùng serum để khóa ẩm và tăng hiệu quả dưỡng chất. Ảnh: cottonbro/Pexels.
|
4. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên: Tẩy tế bào chết giúp làm sạch da, nhưng nếu lạm dụng, đặc biệt là tẩy hạt hoặc acid mạnh, sẽ khiến lớp biểu bì mỏng đi, da dễ viêm đỏ và nhạy cảm. Về lâu dài, da mất khả năng tự bảo vệ và lão hóa nhanh hơn. Bạn chỉ nên tẩy tế bào chết 1 - 3 lần mỗi tuần tùy theo loại da. Với da nhạy cảm, nên chọn acid nhẹ như lactic acid hoặc mandelic acid. Sau khi tẩy, cần dưỡng ẩm kỹ để phục hồi da. Ảnh: Anna Tarazevich/Pexels.
|
5. Rửa mặt hoặc tắm bằng nước quá nóng trước khi ngủ: Nước nóng làm giãn nở lỗ chân lông, cuốn trôi lớp dầu tự nhiên và khiến da khô, mất cân bằng. Tốt nhất, nên rửa mặt bằng nước ấm và hoàn thành skincare trước khi ngủ ít nhất 1-2 giờ để da có thời gian nghỉ. Nếu có thể, hãy dùng vỏ gối bằng lụa hoặc satin để giảm ma sát và hạn chế nếp nhăn. Ảnh: Yaroslav Shuraev/Pexels.
|
6. Thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài: Một quy trình skincare hoàn hảo cũng không thể phát huy tác dụng nếu bạn thiếu ngủ hoặc thường xuyên stress. Giấc ngủ kém làm giảm hormone tăng trưởng, yếu tố giúp tái tạo tế bào da, trong khi căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, gây viêm và phá hủy collagen. Da sẽ trở nên xỉn màu, chùng nhão và dễ nổi mụn. Để duy trì làn da khỏe mạnh, hãy ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, tránh dùng điện thoại trước khi ngủ và giữ không gian phòng tối, yên tĩnh. Tập yoga hoặc thiền giúp giảm stress, hỗ trợ cân bằng nội tiết. Ảnh: Ron Lach/Pexels.
|
7. Bỏ quên vùng da cổ, ngực và tay: Nhiều người chỉ tập trung chăm sóc da mặt mà quên rằng cổ, ngực và tay cũng là nơi sớm xuất hiện dấu hiệu tuổi tác. Da ở các vùng này mỏng hơn, dễ chảy xệ và hình thành đốm nâu nếu không được chăm sóc. Hãy mở rộng quy trình skincare đến cả cổ và ngực: Làm sạch, thoa serum, dưỡng ẩm và chống nắng tương tự như vùng mặt. Với tay, nên dùng kem dưỡng thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm. Ảnh: Kaboompics/Pexels.
Người phụ nữ xây dựng đế chế mỹ phẩm từ căn bếp nhỏ
Cuốn Công ty tôi gìn giữ kể lại hành trình khởi nghiệp của Estée Lauder từ những lọ kem dưỡng tự chế trong căn bếp nhỏ, kết hợp kỹ năng bán hàng với niềm tin rằng mọi phụ nữ đều có thể đẹp. Từ đó, bà xây dựng thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu với hơn 25 thương hiệu, có mặt tại 150 quốc gia.