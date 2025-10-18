7 sai lầm khi skincare buổi tối khiến bạn nhanh già

2. Dùng sai hoặc quá nhiều hoạt chất cùng lúc: Không ít người muốn đẩy nhanh hiệu quả nên kết hợp retinol, acid AHA/BHA và vitamin C trong cùng một đêm. Việc này khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, gây khô rát, bong tróc, mất nước và tăng nguy cơ nhạy cảm ánh sáng. Về lâu dài, da yếu đi và dễ hình thành nếp nhăn. Nguyên tắc là chỉ nên dùng tối đa một hoạt chất mạnh mỗi tối. Với retinol, hãy bắt đầu từ nồng độ thấp và sử dụng 2 - 3 lần mỗi tuần, sau đó tăng dần khi da đã quen và đừng quên kết hợp dưỡng ẩm chứa ceramide, niacinamide hoặc glycerin để phục hồi hàng rào da. Ảnh: Koolshooters/Pexels.