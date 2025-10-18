Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

7 sai lầm khi skincare buổi tối khiến bạn nhanh già

  • Thứ bảy, 18/10/2025 06:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ban đêm là thời điểm vàng để làn da nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo. Tuy nhiên, nhiều người lại vô tình mắc sai lầm trong quy trình skincare khiến da bị tổn thương và lão hóa sớm.

skincare buoi toi, sai lam skincare, lao hoa som, quy trinh skincare dem, cach cham soc da, da nhanh gia anh 1

1. Ngủ với lớp trang điểm còn trên da: Để có làn da khỏe mạnh, việc tẩy trang và rửa mặt trước khi ngủ là điều thiết yếu trong quy trình skincare. Nếu không, bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, dễ gây mụn và viêm da. Thêm vào đó, gốc tự do sẽ phá hủy collagen, elastin, dẫn đến tình trạng da xỉn màu, kém sức sống. Cách khắc phục là luôn làm sạch hai bước vào buổi tối: Tẩy trang sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Ảnh: MART PRODUCTION/Pexels.
skincare buoi toi, sai lam skincare, lao hoa som, quy trinh skincare dem, cach cham soc da, da nhanh gia anh 2

2. Dùng sai hoặc quá nhiều hoạt chất cùng lúc: Không ít người muốn đẩy nhanh hiệu quả nên kết hợp retinol, acid AHA/BHA và vitamin C trong cùng một đêm. Việc này khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, gây khô rát, bong tróc, mất nước và tăng nguy cơ nhạy cảm ánh sáng. Về lâu dài, da yếu đi và dễ hình thành nếp nhăn. Nguyên tắc là chỉ nên dùng tối đa một hoạt chất mạnh mỗi tối. Với retinol, hãy bắt đầu từ nồng độ thấp và sử dụng 2 - 3 lần mỗi tuần, sau đó tăng dần khi da đã quen và đừng quên kết hợp dưỡng ẩm chứa ceramide, niacinamide hoặc glycerin để phục hồi hàng rào da. Ảnh: Koolshooters/Pexels.
skincare buoi toi, sai lam skincare, lao hoa som, quy trinh skincare dem, cach cham soc da, da nhanh gia anh 3

3. Bỏ qua bước dưỡng ẩm vào ban đêm: Nhiều người cho rằng da dầu không cần dưỡng ẩm hoặc sợ dùng kem dưỡng sẽ gây bí da. Tuy nhiên, bỏ qua bước này khiến da mất nước, mất độ đàn hồi và nhanh xuất hiện các đường nhăn li ti. Khi hàng rào bảo vệ da yếu đi, da dễ kích ứng và lão hóa sớm. Hãy chọn loại kem dưỡng phù hợp với loại da: Da dầu nên dùng dạng kem mỏng nhẹ, còn da khô chọn dạng đặc hơn; thoa kem ngay sau khi dùng serum để khóa ẩm và tăng hiệu quả dưỡng chất. Ảnh: cottonbro/Pexels.
skincare buoi toi, sai lam skincare, lao hoa som, quy trinh skincare dem, cach cham soc da, da nhanh gia anh 4

4. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên: Tẩy tế bào chết giúp làm sạch da, nhưng nếu lạm dụng, đặc biệt là tẩy hạt hoặc acid mạnh, sẽ khiến lớp biểu bì mỏng đi, da dễ viêm đỏ và nhạy cảm. Về lâu dài, da mất khả năng tự bảo vệ và lão hóa nhanh hơn. Bạn chỉ nên tẩy tế bào chết 1 - 3 lần mỗi tuần tùy theo loại da. Với da nhạy cảm, nên chọn acid nhẹ như lactic acid hoặc mandelic acid. Sau khi tẩy, cần dưỡng ẩm kỹ để phục hồi da. Ảnh: Anna Tarazevich/Pexels.
skincare buoi toi, sai lam skincare, lao hoa som, quy trinh skincare dem, cach cham soc da, da nhanh gia anh 5

5. Rửa mặt hoặc tắm bằng nước quá nóng trước khi ngủ: Nước nóng làm giãn nở lỗ chân lông, cuốn trôi lớp dầu tự nhiên và khiến da khô, mất cân bằng. Tốt nhất, nên rửa mặt bằng nước ấm và hoàn thành skincare trước khi ngủ ít nhất 1-2 giờ để da có thời gian nghỉ. Nếu có thể, hãy dùng vỏ gối bằng lụa hoặc satin để giảm ma sát và hạn chế nếp nhăn. Ảnh: Yaroslav Shuraev/Pexels.
skincare buoi toi, sai lam skincare, lao hoa som, quy trinh skincare dem, cach cham soc da, da nhanh gia anh 6

6. Thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài: Một quy trình skincare hoàn hảo cũng không thể phát huy tác dụng nếu bạn thiếu ngủ hoặc thường xuyên stress. Giấc ngủ kém làm giảm hormone tăng trưởng, yếu tố giúp tái tạo tế bào da, trong khi căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, gây viêm và phá hủy collagen. Da sẽ trở nên xỉn màu, chùng nhão và dễ nổi mụn. Để duy trì làn da khỏe mạnh, hãy ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, tránh dùng điện thoại trước khi ngủ và giữ không gian phòng tối, yên tĩnh. Tập yoga hoặc thiền giúp giảm stress, hỗ trợ cân bằng nội tiết. Ảnh: Ron Lach/Pexels.
skincare buoi toi, sai lam skincare, lao hoa som, quy trinh skincare dem, cach cham soc da, da nhanh gia anh 7

7. Bỏ quên vùng da cổ, ngực và tay: Nhiều người chỉ tập trung chăm sóc da mặt mà quên rằng cổ, ngực và tay cũng là nơi sớm xuất hiện dấu hiệu tuổi tác. Da ở các vùng này mỏng hơn, dễ chảy xệ và hình thành đốm nâu nếu không được chăm sóc. Hãy mở rộng quy trình skincare đến cả cổ và ngực: Làm sạch, thoa serum, dưỡng ẩm và chống nắng tương tự như vùng mặt. Với tay, nên dùng kem dưỡng thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm. Ảnh: Kaboompics/Pexels.

2 vùng da nhanh lão hóa nhưng dễ bị lãng quên

Vùng cổ và vùng quanh mắt là hai khu vực có những đặc điểm đặc biệt khiến chúng dễ bị lão hóa và gặp phải các vấn đề da, nhưng lại ít được chú ý trong các bước chăm sóc da.

13:48 15/10/2025

Không chỉ 'vợ quốc dân' Phương Ly nhuộm da nâu

Khánh Huyền 2K4, Hana Giang Anh hay Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng tiến hành thay đổi màu da, cho thấy sự yêu thích với nước da nâu khỏe khoắn, sexy.

13:48 15/10/2025

Một loại rau là ‘nguyên liệu vàng’ trong làng làm đẹp

Rau chân vịt (cải bó xôi hay rau bina) không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn là một "nguyên liệu vàng" trong làm đẹp nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào.

08:00 10/10/2025

Người phụ nữ xây dựng đế chế mỹ phẩm từ căn bếp nhỏ

Cuốn Công ty tôi gìn giữ kể lại hành trình khởi nghiệp của Estée Lauder từ những lọ kem dưỡng tự chế trong căn bếp nhỏ, kết hợp kỹ năng bán hàng với niềm tin rằng mọi phụ nữ đều có thể đẹp. Từ đó, bà xây dựng thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu với hơn 25 thương hiệu, có mặt tại 150 quốc gia.

Doc sach cung bi chi trich 'phong bat' hinh anh

Đọc sách cũng bị chỉ trích 'phông bạt'

18 phút trước 07:29 18/10/2025

0

Nhiều người trẻ từng bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ khi mang sách ra đọc ở nơi công cộng. Điều này cho thấy thói quen đọc bị hiểu lầm là hành động "phông bạt", "làm màu".

'Toi phong van tat ca dan ong tung ngu cung' hinh anh

'Tôi phỏng vấn tất cả đàn ông từng ngủ cùng'

12 giờ trước 20:01 17/10/2025

0

Diễn viên kiêm nhà biên kịch Miriam Katz ra mắt podcast Ex Appeal, nơi cô trò chuyện với tất cả người từng hẹn hò với mình, tìm hiểu về điều khiến mối quan hệ tan vỡ.

https://suckhoedoisong.vn/7-sai-lam-khi-skincare-buoi-toi-khien-ban-nhanh-gia-169251013192722068.htm

Theo Sức khỏe & Đời sống

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

skincare buổi tối sai lầm skincare lão hóa sớm quy trình skincare đêm cách chăm sóc da da nhanh già tẩy trang buổi tối dưỡng ẩm đêm dùng hoạt chất sai tẩy tế bào chết nước nóng hại da thiếu ngủ ảnh hưởng da chăm sóc da cổ da xỉn màu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý