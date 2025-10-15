Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Không chỉ 'vợ quốc dân' Phương Ly nhuộm da nâu

  • Thứ tư, 15/10/2025 13:48 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Khánh Huyền 2K4, Hana Giang Anh hay Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng tiến hành thay đổi màu da, cho thấy sự yêu thích với nước da nâu khỏe khoắn, sexy.

Từ tháng 9, Phương Ly gây chú ý khi xuất hiện với làn da nâu quyến rũ, khỏe khoắn. Trước đây, hình ảnh của nữ ca sĩ gắn liền với làn da trắng sáng. Sự khác biệt này nhanh chóng khiến công chúng đặt câu hỏi về việc nữ ca sĩ nhuộm da nâu (tanning), thay đổi phong cách, ngoại hình. Phía dưới phần bình luận của những hình ảnh mới, phần lớn để lại lời khen ngợi về làn da lạ mắt, gợi cảm này. Tuy nhiên, Phương Ly không phải mỹ nhân duy nhất gây chú ý khi thay đổi màu da. Ảnh: @may__lily.
“Dâu hào môn” Khánh Huyền 2K4 cũng thu hút sự quan tâm với làn da nâu bóng khỏe. Cô thực hiện quá trình tanning, thay đổi diện mạo, bắt đầu gắn liền với phong cách sexy. Sự thay đổi của Khánh Huyền nhận được lời khen ngợi. Một số cho biết vẻ ngoài của cô có phần thăng hạng sau khi nhuộm da. Cuối năm ngoái, Khánh Huyền đăng tải video chia sẻ quá trình tanning với thiết bị chuyên dụng, thu hút sự quan tâm. Ảnh: @huyen.204.
Theo đó, cô đến cơ sở tanning chuyên nghiệp, thực hiện liệu trình, cho thấy sự thay đổi lớn về màu da. Sau khi nhuộm da, Khánh Huyền cũng thay đổi phong cách ăn mặc. Cô thường xuyên xuất hiện với bikini 2 mảnh, khoe trọn vẹn làn da, vóc dáng. Trong đời sống hàng ngày, mỹ nhân này cũng liên tục diện trang phục thể thao năng động, khỏe khoắn. Cô thường lựa chọn đồ tập mang màu sắc trung tính nhằm tôn nổi màu da, ghi điểm với phong cách mới. Ảnh: @huyen.204.
Hana Giang Anh cũng được biết đến với làn da nâu khỏe khoắn. Theo chia sẻ trong một podcast về sức khỏe - sắc đẹp, cô thực hiện nhuộm da với cả thiết bị chuyên dụng và ánh nắng mặt trời tự nhiên ngoài biển. Theo kinh nghiệm, Hana Giang Anh nhận thấy việc tanning ngoài biển hiệu quả hơn, giúp làn da tối màu nhanh chóng. Tuy nhiên, cô cũng đặt ra những lo ngại về khả năng ung thư da do tiếp xúc với tia UV. Ảnh: @hanagianganh.
Hana Giang Anh cũng thường xuyên diện bikini, khoe khéo làn da nâu khỏe khoắn và loạt hình xăm nổi bật. Giống với Khánh Huyền 2K4, cô diện đồ tập hàng ngày, thể hiện phong cách năng động, phù hợp với màu da. Hana Giang Anh lựa chọn layout makeup kiểu Âu - Mỹ, sử dụng phấn thiên nâu và son tông đất, cho thấy sự ăn nhập với nước da. Ảnh: @hanagianganh.
Lupita (Nguyễn Cao Kỳ Duyên) thậm chí còn để tên là “Búp bê da nâu” trên mạng xã hội TikTok, cho thấy sự yêu thích đặc biệt với màu da này. Về cơ duyên quyết định tanning, cô chia sẻ trong một clip trên trang cá nhân rằng tình cờ thấy da nâu đẹp sau khi phơi nắng trong lúc chèo sup ngoài biển. Kỳ Duyên cho biết thực hiện phơi nắng và sử dụng các sản phẩm dưỡng, làm đều màu da. Với làn da khỏe khoắn, cô cũng theo đuổi phong cách ăn mặc sexy, năng động, cho thấy sự thống nhất từ màu da, trang phục đến lớp trang điểm. Ảnh: @lupita.ader.
Từng chia sẻ với Tri Thức - ZNews, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh (khoa Da liễu, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết số lượng người trẻ yêu thích nước da nâu bóng, rám nắng ngày càng tăng lên. Song, nhiều người vẫn hiểu lầm về quá trình nhuộm da nâu, chưa trang bị đầy đủ kiến thức để tiến hành tanning an toàn và hiệu quả. Ảnh: @lupita.ader.
Ở góc độ y học, tanning là quá trình kích thích sự sản sinh sắc tố melanin - yếu tố quyết định màu sắc da. Hiện nay, có 3 phương pháp nhuộm da phổ biến là tắm nắng tự nhiên, thực hiện liệu trình với thiết bị tanning và sử dụng mỹ phẩm. Cả 3 phương pháp này đều có ưu - nhược điểm riêng, cần tư vấn của bác sĩ trước khi thực hiện. Ảnh: @lupita.ader.

