Không chỉ 'vợ quốc dân' Phương Ly nhuộm da nâu

Từ tháng 9, Phương Ly gây chú ý khi xuất hiện với làn da nâu quyến rũ, khỏe khoắn. Trước đây, hình ảnh của nữ ca sĩ gắn liền với làn da trắng sáng. Sự khác biệt này nhanh chóng khiến công chúng đặt câu hỏi về việc nữ ca sĩ nhuộm da nâu (tanning), thay đổi phong cách, ngoại hình. Phía dưới phần bình luận của những hình ảnh mới, phần lớn để lại lời khen ngợi về làn da lạ mắt, gợi cảm này. Tuy nhiên, Phương Ly không phải mỹ nhân duy nhất gây chú ý khi thay đổi màu da. Ảnh: @may__lily.