Một loại rau là ‘nguyên liệu vàng’ trong làng làm đẹp

Rau chân vịt (cải bó xôi hay rau bina) không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn là một "nguyên liệu vàng" trong làm đẹp nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào.

Làm đẹp da

Rau chân vịt (cải bó xôi hay rau bina) được xem là thực phẩm làm đẹp da từ sâu bên trong và còn có thể dùng làm mặt nạ ngoài da:

Chống lão hóa sớm: Rau chân vịt chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như vitamin A, vitamin C, vitamin E và lutein. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì độ đàn hồi và giúp da săn chắc, mịn màng hơn.

Dưỡng sáng da: Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường sản xuất collagen, làm mờ các vết thâm và cải thiện sắc tố da, mang lại làn da sáng khỏe. Vitamin K và folate trong rau chân vịt cũng hỗ trợ giảm quầng thâm và các vết thâm tím trên da, giúp da đều màu hơn.

Giảm mụn và kháng viêm: Rau chân vịt chứa chlorophyll và các chất có khả năng kháng khuẩn, giúp thải độc và làm sạch da từ sâu bên trong. Điều này hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành của mụn trứng cá và giảm viêm nhiễm.

Bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV: Các vitamin B và chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng bảo vệ da, giảm mẩn đỏ và tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Rau chân vịt có thể được dùng làm thực phẩm ăn hàng ngày, hoặc làm mặt nạ dưỡng tóc, dưỡng da. Ảnh minh họa: Nicola Barts, Kaboompics/Pexels.

Làm đẹp tóc

Rau chân vịt (cải bó xôi hay rau bina) cung cấp các dưỡng chất thiết yếu giúp tóc khỏe mạnh, đặc biệt hiệu quả trong việc chống rụng tóc:

Ngăn ngừa rụng tóc: Rau chân vịt là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời. Thiếu sắt là một nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc. Bổ sung rau chân vịt không chỉ cung cấp sắt mà còn giúp tăng cường tuần hoàn máu và oxy đến nang tóc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe. Rau chân vịt cũng giàu vitamin A - thành phần giúp kiểm soát quá trình sản xuất dầu tự nhiên (bã nhờn) trong lỗ chân lông, giữ ẩm cho da đầu và tóc.

Dưỡng tóc bóng mượt: Các vitamin và khoáng chất (như protein và acid béo omega 3) hoạt động như một chất điều hòa tự nhiên, giúp tóc mềm mại, bóng mượt và giảm khô xơ.

Cách sử dụng đơn giản để làm đẹp

Để tận dụng tối đa công dụng của rau chân vịt, nên sử dụng cả bên trong lẫn bên ngoài:

Bổ sung vào chế độ ăn uống

Cách đơn giản nhất để khai thác lợi ích từ rau chân vịt là sử dụng nó trong bữa ăn hàng ngày. Có thể trộn rau sống vào salad, xay sinh tố rau cùng trái cây, hoặc nấu chín cùng các món canh, xào.

Việc tiêu thụ rau chân vịt đều đặn giúp bổ sung sắt – một dưỡng chất quan trọng trong việc vận chuyển oxy đến nang tóc, hỗ trợ tóc chắc khỏe từ bên trong. Ngoài ra, vitamin A và vitamin C trong rau còn thúc đẩy quá trình sản xuất bã nhờn tự nhiên trên da đầu, giữ tóc luôn ẩm mượt và bóng khỏe.

Đắp mặt nạ dưỡng da

Xay nhuyễn rau chân vịt (đã rửa sạch và chần sơ) rồi trộn với một chút mật ong hoặc sữa chua. Đắp lên da khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch. Cách này giúp làm sạch, dưỡng ẩm và làm sáng da.

Dưỡng tóc với mặt nạ

Ngoài chế độ ăn, có thể trực tiếp sử dụng rau chân vịt để làm mặt nạ dưỡng tóc. Đây là một phương pháp tự nhiên, ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt nếu kiên trì thực hiện.

Xay nhuyễn một nắm rau chân vịt tươi cùng một ít nước để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa đều lên da đầu và thân tóc, ủ trong 20–30 phút rồi gội sạch bằng dầu gội dịu nhẹ.

Mặt nạ rau chân vịt và sữa chua: Trộn rau chân vịt xay với sữa chua không đường, không hương liệu để bổ sung thêm lợi khuẩn và protein. Cách dùng như trên. Mặt nạ này giúp làm dịu da đầu, giảm viêm và hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn.

Mặt nạ rau chân vịt và dầu dừa: Kết hợp rau xay với 2 thìa cà phê dầu dừa - một nguyên liệu nổi tiếng trong việc cấp ẩm và bảo vệ lớp sừng tóc. Ủ tóc trong 30-40 phút với nguyên liệu này sau đó xả sạch.

Ngoài ra, có thể linh hoạt thêm các công thức kết hợp rau chân vịt gel nha đam, lòng trắng trứng… để tăng cường hiệu quả dưỡng tóc theo nhu cầu cá nhân.