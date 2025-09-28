Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thực hư uống cà phê hàng ngày gây lão hóa

  Chủ nhật, 28/9/2025 18:30 (GMT+7)
Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, liệu uống cà phê hàng ngày có giúp cho cơ thể hay lại khiến làn da lão hóa nhanh hơn?

Cà phê chứa polyphenol, đặc biệt là axit chlorogenic – một hợp chất được chứng minh có khả năng trung hòa các gốc tự do. Gốc tự do là nguyên nhân chính dẫn đến stress oxy hóa, góp phần thúc đẩy lão hóa tế bào và nhiều bệnh mạn tính.

Vì vậy, một lượng cà phê hợp lý có thể bổ sung chất chống oxy hóa hữu ích cho cơ thể. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc một số bệnh chuyển hóa thấp hơn. Một phần tác dụng này được cho là nhờ khả năng chống oxy hóa và kháng viêm của cà phê.

Cà phê cũng chứa caffeine, có thể kích thích tuần hoàn máu. Khi lưu lượng máu dưới da được cải thiện, các tế bào da được cung cấp nhiều oxy và dưỡng chất hơn, từ đó hỗ trợ khả năng tái tạo, làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ thể hiện rõ khi uống cà phê ở liều lượng vừa phải.

Điểm cần lưu ý là không phải ai cũng có thể tận dụng lợi ích chống oxy hóa từ cà phê. Người nhạy cảm với caffeine có thể gặp tình trạng bồn chồn, mất ngủ hoặc tim đập nhanh. Nếu giấc ngủ bị ảnh hưởng lâu dài, quá trình tái tạo da ban đêm cũng bị gián đoạn, dẫn đến nguy cơ lão hóa sớm.

Tình trạng cơ thể mất nước nhẹ có thể diễn ra khi uống quá nhiều cà phê. Ảnh minh họa: Andrew/Pexels.

Uống cà phê quá nhiều - nguy cơ gây mất nước cho da

Caffeine trong cà phê có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể tăng thải nước qua đường tiểu. Khi uống quá nhiều, tình trạng mất nước nhẹ có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến độ ẩm của da.

Da thiếu nước thường trở nên khô ráp, kém đàn hồi và dễ hình thành nếp nhăn sớm. Cùng với đó, hàng rào bảo vệ tự nhiên bị suy yếu, tạo điều kiện cho tác động của ánh nắng và môi trường đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Ngoài ra, uống cà phê kèm nhiều đường hoặc sữa béo cũng có thể khiến da “xuống cấp”. Đường thúc đẩy quá trình glycation – gắn kết các phân tử đường vào protein, đặc biệt là collagen. Quá trình này làm collagen bị cứng và mất chức năng, khiến da chảy xệ, nhăn nheo nhanh hơn.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là thời điểm uống cà phê. Nếu tiêu thụ cà phê vào buổi chiều tối, caffeine có thể gây khó ngủ. Giấc ngủ kém chất lượng làm giảm khả năng tái tạo và hồi phục da qua đêm, về lâu dài góp phần đẩy nhanh dấu hiệu lão hóa.

Nên cân bằng giữa uống nước lọc và uống cà phê để đảm bảo sức khỏe làn dan. Ảnh minh họa: Yankrukov/Pexels.

Cân bằng lợi ích và rủi ro khi uống cà phê

Để tận dụng được lợi ích chống oxy hóa từ cà phê mà không làm da mất nước, điều quan trọng là duy trì mức tiêu thụ hợp lý. Các chuyên gia thường khuyến nghị khoảng 1-2 tách cà phê/ngày, tương đương 200-300 mg caffeine. Lượng này đủ để mang lại tác dụng tích cực mà vẫn hạn chế được nguy cơ mất nước.

Khi uống cà phê, bạn nên kết hợp bổ sung nước lọc song song để cân bằng dịch cho cơ thể. Một nguyên tắc đơn giản là cứ mỗi tách cà phê nên uống thêm một ly nước. Điều này giúp duy trì độ ẩm nội tại và hạn chế ảnh hưởng lợi tiểu của caffeine. Ngoài ra, lựa chọn cách pha chế cũng quan trọng. Cà phê đen không đường hoặc ít sữa sẽ có lợi hơn cho sức khỏe da so với cà phê nhiều đường, sữa đặc hay kem béo.

Nếu nhận thấy da bị khô, dễ nổi mụn hoặc giấc ngủ giảm chất lượng sau khi uống cà phê, nên điều chỉnh lượng tiêu thụ. Một số người có thể thay thế bằng cà phê ít caffeine hoặc các loại thức uống giàu chất chống oxy hóa khác như trà xanh.

Cà phê là "bạn" hay "thù" cho sức khỏe còn phụ thuộc vào cách sử dụng. Ảnh minh họa: Polina Kovaleva/Pexels.

Vậy cà phê là bạn hay 'thủ phạm' gây lão hóa da?

Khi sử dụng đúng cách, cà phê cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác nhân gây lão hóa. Ngược lại, lạm dụng cà phê sẽ khiến da nhanh chóng “xuống cấp”.

Những người uống cà phê hợp lý, kèm chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và uống đủ nước thường ít gặp nguy cơ da khô hay lão hóa sớm. Trong khi đó, nhóm người lạm dụng cà phê để thức khuya làm việc, không bù nước đúng mức lại dễ đối diện với tình trạng da xỉn màu, nhăn nheo.

Cũng cần nhấn mạnh rằng cà phê không thể thay thế các yếu tố cơ bản của một làn da khỏe mạnh như ngủ đủ giấc, chống nắng và chăm sóc da đúng cách. Chất chống oxy hóa trong cà phê chỉ là một phần trong việc duy trì sức khỏe làn da.

Do đó, câu trả lời cho việc cà phê là “bạn” hay “kẻ thù” của làn da phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn sử dụng. Cân bằng lượng uống, bù đủ nước và duy trì lối sống khoa học sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của cà phê mà không lo da lão hóa sớm.

Theo An Minh/Sức khỏe & Đời sống

