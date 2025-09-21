Chàng trai 25 tuổi biến dạng môi vì nghiện tiêm filler

Christopher Sharratt (Anh) từng giấu tuổi để tiêm filler khi mới 17. Sau khi tiêu tốn gần 4.400 USD, cuối cùng anh phải trải qua 4 lần xoá bỏ đau đớn để tìm lại vẻ ngoài tự nhiên.

Sharratt từng tin rằng đôi môi sưng phồng là đẹp nhất.

Christopher Sharratt (25 tuổi, Staffordshire, Anh) từng chi hơn 3.500 GBP (khoảng 4.400 USD ) để tiêm filler môi và mặt, trước khi quyết định xoá bỏ toàn bộ sau nhiều năm sống trong ám ảnh thẩm mỹ.

Trong loạt ảnh trước và sau chia sẻ trên mạng xã hội, Sharratt gây sốc khi cho thấy gương mặt sưng phồng vì tiêm filler, so với vẻ ngoài tự nhiên hiện tại sau 4 lần tiêm dung dịch hoà tan. Anh bắt đầu tiêm filler từ năm 17 tuổi, sau khi nói dối về tuổi thật để được làm dịch vụ. Ban đầu chỉ là vài mũi nhỏ, nhưng sự thay đổi nhanh chóng khiến anh bị cuốn vào vòng lặp làm đẹp liên tục.

“Khoản tiền tôi bỏ ra gần bằng nửa số tiền đặt cọc mua nhà. Cứ mỗi lần sưng sau khi tiêm, tôi lại nghĩ mình trông tuyệt hơn. Nhưng khi sưng xẹp, tôi thấy chưa đủ và lại muốn tiêm thêm”, Sharratt kể với Newsweek.

Theo tiến sĩ Cali Estes, nhà tâm lý học và chuyên gia về nghiện ngập, giải thích rằng filler không gây nghiện về mặt hóa học, nhưng lại có thể gây nghiện tâm lý. Mỗi mũi tiêm mang đến sự hưng phấn tức thì, giống như cảm giác khi nhận được nhiều lượt “like” trên mạng xã hội.

Estes gọi hiện tượng này là “mù thẩm mỹ” (aesthetic blindness), khi não bộ nhanh chóng thích nghi, coi diện mạo đã thay đổi là bình thường và thúc đẩy nhu cầu tiếp tục can thiệp nhiều hơn.

Sharratt cho biết bước ngoặt đến trong thời gian phong toả vì dịch Covid-19. Không thể tiếp tục tiêm filler, anh nhìn lại hình ảnh cũ và nhận ra bản thân vốn không tệ như mình từng nghĩ.

Việc xoá filler không hề dễ dàng. Anh phải trải qua 4 lần tiêm dung dịch để loại bỏ hoàn toàn filler tích tụ, đặc biệt ở môi, vùng từng chứa lượng lớn chất làm đầy.

“Tôi còn phải kéo môi ra để tiêm dung dịch vì không còn chỗ nào”, anh chia sẻ.

Trải nghiệm cá nhân khiến Sharratt nhận thấy sự lỏng lẻo trong quản lý thẩm mỹ tại Anh. Filler có thể được tiêm ngay tại salon, không cần bác sĩ giám sát.

“Không ai 17 tuổi mà nên được tiêm filler. Cần có nhiều quy định chặt chẽ hơn”, anh nhấn mạnh.

Giờ đây đã xoá bỏ toàn bộ filler, Sharratt khẳng định anh thấy tự tin và gần gũi hơn bao giờ hết.

Tại Mỹ, filler được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) kiểm soát, chỉ được phê duyệt cho người lớn và sử dụng cho các mục đích thẩm mỹ cụ thể. Không có luật liên bang nào quy định độ tuổi tối thiểu để tiêm filler, nhưng nhiều nhà cung cấp đặt giới hạn 18 tuổi, và một số sản phẩm filler chỉ được FDA phê duyệt cho người từ 21 tuổi trở lên.

Quy định về người thực hiện thủ thuật cũng khác nhau tùy bang, nhưng nhìn chung chỉ có các chuyên gia y tế được cấp phép, bác sĩ, y tá, trợ lý bác sĩ hoặc trong một số trường hợp là nha sĩ, mới được phép thực hiện, thường với yêu cầu đào tạo bổ sung hoặc có sự giám sát của bác sĩ.

Sharratt cho biết bệnh nhân hầu như không được thông báo đầy đủ về rủi ro dài hạn, như filler có thể di chuyển trong khuôn mặt hoặc khiến mô bị giãn quá mức.

“Filler bị xem nhẹ như một dịch vụ làm đẹp, nhưng thực chất mang rủi ro y khoa, bao gồm cả nguy cơ mù lòa. Với những người có xu hướng rối loạn hình thể hoặc hành vi nghiện, việc thiếu kiểm soát càng nguy hiểm”, Estes cảnh báo.

Giờ đây, khi đã quay lại vẻ ngoài tự nhiên, Sharratt cảm thấy tự tin và gần gũi hơn.

“Mọi người bắt chuyện với tôi nhiều hơn trước. Hồi còn tiêm, chẳng ai dám lại gần”, anh nói.

Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh về sức hút nguy hiểm của thẩm mỹ không kiểm soát.

“Tôi chấp nhận đứng ra thừa nhận sai lầm, để mong xã hội sớm có biện pháp quản lý tốt hơn”, Sharratt khẳng định.