Chi tiền để giả gái ở Nhật Bản

Với giá từ khoảng 47 USD, đàn ông ở Tokyo (Nhật Bản) có thể hóa thân thành “Lolita” ngây thơ hay một cô gái “thuần khiết”, nhờ vào các salon giả gái mọc lên ngày một nhiều.

Một số nam giới, đặc biệt là những người làm việc cùng đồng nghiệp nữ, cho biết họ đến salon để thấu hiểu cảm xúc của phụ nữ. Ảnh minh họa: Hideki Yoshikawa.

Từ những góc phố náo nhiệt của Shinjuku (Tokyo) đến không gian đậm văn hóa manga ở Akihabara (Tokyo), các salon chuyên phục vụ nhu cầu cross-dressing (giả gái) cho nam giới đang dần trở thành một ngành dịch vụ riêng tại Tokyo.

Ngày càng nhiều đàn ông tìm đến đây không chỉ để được hóa trang, trang điểm và chọn trang phục nữ, mà còn để trải nghiệm một vai diễn hoàn toàn khác với đời sống thường ngày, theo Nikkei Asia.

Tại Raar, salon ở Shinjuku, lượng khách trong tháng 5 vừa qua đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khoảng 400 người. Với giá khởi điểm từ 7.000 yen (khoảng 47 USD ), khách hàng có thể lựa chọn phong cách biến hóa như “Lolita”, “thuần khiết” hay kiểu “tự nhiên” đang thịnh hành.

Salon cung cấp hơn 1.000 bộ trang phục cho thuê, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách tạo dáng, cử chỉ nữ tính, và thậm chí còn có dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp.

“Bạn cần dũng khí để bước đi lần đầu tiên. Nhưng ở Shinjuku 2-chome, trung tâm LGBT lớn nhất Nhật Bản, chẳng ai quan tâm bạn mặc gì cả”, một nhân viên Raar chia sẻ. Nhiều khách hàng sau khi trang điểm và mặc váy đã thử ra ngoài quán cà phê, quán nhậu hay buồng chụp ảnh sticker, tận hưởng khoảnh khắc “trở thành người khác”.

Theo chủ sở hữu Megumi Okamoto, đối tượng đến với Raar trải rộng từ nghị sĩ, bác sĩ, doanh nhân cho đến sinh viên, youTuber.

“Nhiều người muốn tạm gác lại chức danh, vai trò gia đình, thậm chí là bản dạng nam giới của mình”, bà nói.

Từ cuối năm 2023, Okamoto còn vận hành nền tảng Jojo, dịch vụ kết nối trực tuyến cho nam giới giả gái, cho phép họ đăng ảnh, chia sẻ thương hiệu mỹ phẩm yêu thích và phong cách nữ lý tưởng. Hiện có hơn 10.000 tài khoản đăng ký, trong đó phụ nữ chiếm tới 70%.

“Ban đầu tôi chỉ muốn trò chuyện với những người đàn ông giả gái. Giờ tôi có bạn trai và cả hai cùng mặc đồ đôi”, một khách hàng nữ chia sẻ.

Salon hướng dẫn tạo dáng chụp hình với các cử chỉ nữ tính như cách đặt tay lên má, ánh mắt nhìn lên, hay kiểu bắt chéo chân duyên dáng. Ảnh: @studio_raar/IG.

Không chỉ Raar, nhiều địa chỉ khác cũng đang hút khách. Zoom, một salon tại Ebisu (Tokyo), phục vụ nhóm khách nước ngoài giàu có, với mức chi phí có thể lên tới 100.000 yen/ngày (khoảng 670 USD ). Một vị khách từ Bắc Mỹ đã ở đây liên tục 14 ngày. Trong khi đó, Milky ở Akihabara lại nhấn mạnh vào tính cộng đồng, tổ chức tiệc theo chủ đề, tạo không gian cho khách hàng giả làm hầu gái hoặc cùng tham gia các trò chơi.

Lý do nam giới tìm đến cross-dressing đa dạng, chẳng hạn như đây là giấc mơ thuở nhỏ, khao khát thoát khỏi chuẩn mực giới tính, muốn gây bất ngờ, hay mong muốn tìm hiểu cảm nhận của phụ nữ. Một số khách hàng chia sẻ rằng trải nghiệm này khiến họ thấu hiểu và biết quan tâm đến phụ nữ hơn.

“Sau khi từng ngồi hàng giờ để trang điểm, chắc chắn bạn sẽ không còn trách phụ nữ vì mất nhiều thời gian chuẩn bị nữa”, Okamoto nói.