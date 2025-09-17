Loại nước hoa xua đuổi trai hư, đàn ông tồi tệ

Ngày càng nhiều phụ nữ sử dụng nước hoa như một cách xua đuổi đàn ông. Mục đích của họ là bảo vệ bản thân khỏi những kẻ phản bội.

Nhiều phụ nữ sử dụng nước hoa để xua đuổi đàn ông. Ảnh minh hoạ: WWD.

“Bạn có muốn mình thơm đến mức đàn ông phải chạy theo chỉ để hỏi bạn đang xịt gì không? Tôi thì không”, Sofya, một influencer trong lĩnh vực làm đẹp tại New York (Mỹ) với gần 200.000 người theo dõi trên TikTok, chia sẻ.

Trong đoạn video có tiêu đề “Những loại nước hoa đàn ông không chịu nổi”, Sofya chia sẻ thói quen dùng mùi hương để đẩy lùi thay vì hấp dẫn đàn ông, theo New York Post.

Bên cạnh những loại nước hoa được cho là giúp xua đuổi nam giới, nhiều kiểu mùi hương độc đáo cũng từng xuất hiện trước công chúng, thu hút sự chú ý.

Một số hương nước hoa được cho là giúp đẩy nam giới ra xa. Ảnh minh hoạ: Laura Chouette/Pexels.

Nước hoa ‘đuổi đàn ông’

Xu hướng này xuất hiện trong những năm gần đây, nhưng chỉ thực sự được chú ý khi Mikee, một nhà sáng tạo nội dung, đăng tải video khuyến khích phụ nữ dùng nước hoa để xua đuổi đàn ông.

Cụ thể, cô lan truyền một clip ghép lời diễn viên hài Rick Glassman: “Đàn ông không muốn bạn dùng nước hoa. Nó giống như thuốc độc vậy”. Thay vì bỏ đi bộ sưu tập nước hoa, Mikee xịt khắp người, ngầm thể hiện mong muốn xua đuổi đàn ông ra khỏi cuộc đời mình.

“Nghe rõ chưa, các cô gái! Nước hoa chính là ‘thuốc’ đuổi đàn ông!”, cô viết ở phần chú thích. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ nhiều phụ nữ.

Một số ý kiến cho rằng những người đàn ông lăng nhăng có thể sợ vợ phát hiện ra mùi nước hoa lạ. Ngoài ra, những người khác tiết lộ rằng nam giới thường thích mùi ngọt như vanilla. Vì thế, phụ nữ nên chọn hương gỗ, khói hoặc cay nồng nếu muốn đẩy nam giới ra xa.

Một cô gái khác chia sẻ về thói quen xịt nước hoa nam khi đi chơi tối, coi đó là “mẹo” để cảnh báo đàn ông: “Đừng lại gần”.

Bên cạnh nước hoa, kim tuyến cũng là chi tiết có khả năng xua đuổi những kẻ ngoại tình. Theo TikToker Dalia Grande, việc rắc kim tuyến khắp cơ thể giúp đẩy lùi đàn ông lăng nhăng. Chúng không thể rửa sạch và dễ dính sang người khác, Grande chia sẻ trong một video thịnh hành, thu về hơn 24 triệu lượt thích.

Dòng nước hoa mang tên No 11 Eau de BBQ gây chú ý nhờ hương gỗ và than củi, gợi liên tưởng đến một bữa tiệc BBQ cổ điển. Ảnh: KFC

Những mùi nước hoa độc lạ

Bên cạnh quan niệm cho rằng hương gỗ, khói hoặc cay nồng giúp xua đuổi đàn ông, nhiều mùi nước hoa độc lạ khác cũng xuất hiện trên thị trường.

Giữa năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu dòng nước hoa có mùi “chiến thắng” mang tên Victory 45-47. “Trump Fragrances đã ra mắt. Chúng có tên là Victory 45-47 vì tất cả đều nói về chiến thắng, sức mạnh và thành công, dành cho cả nam và nữ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth vào tối 30/6.

Victory 45-47 là sản phẩm mới được ra mắt trên trang website nước hoa của Tổng thống Mỹ, nối tiếp dòng nước hoa mang tên Fight, Fight, Fight, được tung ra sau vụ ám sát bất thành mà ông bị nhắm đến trong chiến dịch tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania, hồi tháng 7/2024.

Mỗi chai nước hoa được ông Trump giới thiệu có giá 249 USD và được giảm giá 50 USD nếu mua 2 chai trở lên. Về thiết kế, nắp chai in dòng chữ “Chiến thắng 45-47”, mang ý nghĩa 2 lần chiến thắng và trở thành tổng thống Mỹ thứ 45 và 47 của ông Trump.

Năm ngoái, KFC giới thiệu một mùi hương mới mang tên No 11 Eau de BBQ. Đúng với tên gọi, dòng nước hoa này có hương thơm gà rán BBQ, khơi gợi, kích thích mọi giác quan. Sản phẩm hết hàng sau gần 1 ngày mở bán.

Chai nước nước hoa 100 ml màu đen bổ sung sọc đỏ gợi liên tưởng đến bao bì đặc trưng của các sản phẩm đồ ăn, thức uống KFC. Giá thành của một chai No 11 Eau de BBQ là 13,82 USD .

Đây là dòng nước hoa phiên bản giới hạn chỉ được bày bán ở Anh. Mùi hương này khơi gợi sự tò mò của người dân châu Âu đối với thức ăn nhanh “cộp mác” Mỹ. Thức ăn chiên giòn béo ngậy kích thích tất cả giác quan của người tiêu dùng Anh.