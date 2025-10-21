Vợ Justin Bieber làm gì với 1 tỷ USD

Sau khi bán thương hiệu mỹ phẩm Rhode với giá 1 tỷ USD, Hailey Bieber bước vào nhóm doanh nhân trẻ quyền lực và đặt mục tiêu đầu tư dài hạn thay vì chi tiêu ngay.

Nhờ Rhode, Hailey bước ra khỏi cái bóng Justin Bieber, trở thành nữ doanh nhân trẻ nổi bật trong ngành làm đẹp. Ảnh: @haileybieber/IG.

Năm 2022, Rhode, thương hiệu làm đẹp do Hailey Bieber sáng lập, bước vào thị trường mỹ phẩm ngập tràn thương hiệu của người nổi tiếng và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Đến tháng 3/2025, doanh thu ròng hàng năm của thương hiệu đã đạt 212 triệu USD .

Tháng 5, tập đoàn mỹ phẩm Elf Beauty đã chi 1 tỷ USD để mua lại Rhode. Quyết định bán công ty cho Elf đã đưa Hailey Bieber gia nhập nhóm doanh nhân quyền lực mới của ngành làm đẹp.

“Phần lớn các thương hiệu của người nổi tiếng nổi lên nhờ sức hút của nhà sáng lập, nhưng Hailey thực sự đưa Rhode tạo nên tiếng vang”, Tarang Amin, CEO của Elf Cosmetic nói.

Hiện cô không có ý định tiêu ngay số tiền này, theo Fortune. Thay vào đó, Hailey sẽ có chiến lược đầu tư mới để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và lâu dài, đặc biệt là cho con trai mình trong tương lai.

“Tôi muốn giữ lại số tiền đó cho tương lai con trai mình. Đây là một khoản tiền mà trước giờ tôi chưa từng có kinh nghiệm quản lý, nên tôi muốn đầu tư nó một cách cẩn trọng và khôn ngoan”, Hailey nói.

Dù lịch trình bận rộn, Hailey vẫn đảm đương tốt vai trò người mẹ, nhờ con trai mà cô nhiều động lực để tiếp tục xây dựng cuộc sống. Ảnh: @haileybieber/IG.

Trong khi nhiều doanh nhân chọn rút lui sau khi công ty được mua lại, Hailey Bieber cho biết cô vẫn sẽ ở lại Rhode với vai trò người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo và đổi mới. Bên cạnh đó, cô cũng đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược cho Elf, công ty có vốn hóa thị trường ước tính 7,7 tỷ USD .

Trước đó, cô chia sẻ với WSJ rằng cô cũng tìm kiếm một đối tác mua lại sẵn lòng giữ nguyên bộ máy hiện tại vì họ đã gắn bó cùng cô lâu năm, trong đó, vị giám đốc kinh doanh hiện tại đã làm việc với cô từ khi cô mới 19 tuổi.

“Tôi chưa bao giờ có ý định bán rồi rũ bỏ Rhode. Tôi sẽ tiếp tục là người trực tiếp thử nghiệm từng sản phẩm, vẫn ngồi trong các buổi họp phát triển công thức mới”, Hailey chia sẻ với WSJ.

Hailey ấp ủ ý tưởng thành lập Rhode từ năm 2020, khi đã là gương mặt quen thuộc trong giới thời trang và làm đẹp. Trước đó, cô đã cùng nhóm bạn thân như chị em Jenner và Hadid tạo nên các trào lưu làm đẹp như làn da “donut skin” hay phong cách “clean girl” tối giản.

Cô bắt tay với vợ chồng Michael D. Ratner, nhà sáng lập hãng phim giải trí OBB Media, để đồng sáng lập Rhode. Hailey cũng mời chuyên gia hóa mỹ phẩm Ron Robinson và bác sĩ da liễu Dhaval Bhanusali (New York) làm cố vấn thương hiệu.

Tháng 9/2022, Rhode chính thức ra mắt với ba sản phẩm đầu tiên: serum, kem dưỡng ẩm và son dưỡng môi, mang thiết kế xám tối giản. Khác với nhiều thương hiệu mỹ phẩm chạy theo số lượng, Rhode chỉ tập trung vào một vài dòng sản phẩm chủ lực như son hay má hồng.

Một trong những bước đi táo bạo nhất của Rhode là chiếc ốp lưng iPhone giá 38 USD có khe gắn son bóng, ra mắt tháng 2/2024 và nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội với lượt bán ra hơn 700.000 chiếc.

Thương hiệu cũng tạo sức hút bằng cách ra mắt các phiên bản giới hạn. Điển hình là chiến dịch hợp tác cùng Krispy Kreme ra mắt dòng son bóng Peptide Lip Treatment hương Strawberry Glaze, lấy cảm hứng từ bánh donut dâu nổi tiếng.

Điều khó phủ nhận là Hailey Bieber đã góp phần định hình lại chuẩn mực làm đẹp của thế hệ trẻ: từ lớp trang điểm dày, che phủ toàn bộ khuyết điểm sang vẻ đẹp tự nhiên, căng bóng và trong suốt.

“Trước đây ai cũng chuộng trang điểm đậm, nhưng cô ấy khiến điều đó trở nên lỗi thời”, Brianna Renee Price (27 tuổi), nhà sáng tạo nội dung ở Toronto, nhận xét.