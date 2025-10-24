Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Local brand của bạn trai tlinh xin lỗi

  Thứ sáu, 24/10/2025 13:06 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Thương hiệu của rapper Wxrdie nhận lỗi vì sai sót trong quá trình liên hệ với KOL/KOC, cảnh bảo tình trạng nhiều tài khoản giả mạo nhân viên hãng truyền tải thông tin sai lệch.

Rapper Wxrdie (phải), bạn trai của tlinh, bị "réo tên" trong sự việc liên quan đến thương hiệu nội địa do anh sáng lập.

Tối 23/10, thương hiệu thời trang nội địa Lonely Stonie do rapper Wxrdie sáng lập bất ngờ đăng tải bài viết xin lỗi trên mạng xã hội. Nội dung bài xin lỗi liên quan đến quá trình làm việc với KOL/KOC của nhãn hàng này.

Đại diện local brand thừa nhận sai sót trong quy trình mời hợp tác. Cụ thể, một nhân sự của hãng đã sử dụng tài khoản cá nhân thay vì tài khoản thương hiệu để mời KOL tham gia chiến dịch quảng bá, truyền thông vào ngày 20/10.

Nhãn hàng cho biết đã lập tức xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm về sự việc này. Local brand của Wxrdie cũng gửi lời xin lỗi đến KOL trong vụ việc.

“Lonely Stonie gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn KOL được đề cập trong câu chuyện, nếu sự việc này đã vô tình gây ra sự khó chịu hoặc ảnh hưởng không mong muốn đến bạn”, trích bài viết của hãng.

tlinh, MCK, Wxrdie, ban gai MCK, ban trai tlinh anh 1

tlinh từng diện trang phục từ thương hiệu nội địa do bạn trai Wxrdie sáng lập. Ảnh: @heyiman_._./IG.

Ngoài ra, thương hiệu cũng khẳng định việc lựa chọn, mời những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hợp tác dựa trên mức độ phù hợp về tinh thần, hình ảnh và năng lượng giữa đôi bên. Quyết định này không được đưa ra sau khi xem xét lý lịch của KOL/KOC.

Yếu tố cá nhân và xu hướng dư luận không phải căn cứ để local brand này “chọn mặt gửi vàng”.

Cuối cùng, hãng cũng cảnh báo tình trạng hàng loạt tài khoản giả mạo nhân viên thương hiệu đăng tải thông tin sai lệch và mang tính khiêu khích. Local brand này cho biết mọi thông tin, phát ngôn đều được đăng tải công khai trên các kênh truyền thông chính thức.

Hiện nay, tài khoản Instagram của thương hiệu phải tạm ngừng hoạt động do bị báo cáo. Nhãn hàng đang làm việc với nền tảng để giải quyết và khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Ở cuối bài viết, local brand gửi lời xin lỗi nếu lỡ khiến khách hàng buồn lòng vì những thông tin tiêu cực liên quan, đồng thời khẳng định sẽ giữ vững thái độ làm việc chuyên nghiệp trong tương lai.

Hãng thời trang nội địa này không đề cập đến tên của KOL. Song, nhiều ý kiến đoán rằng người được nhắc đến là Fen Le (Lê Thị Phương Anh, sinh năm 1999) - bạn gái tin đồn của rapper MCK.

Sự phỏng đoán này đến từ động thái trước đó của MCK trên mạng xã hội. Rạng sáng ngày 23/10, rapper này bất ngờ đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn từ phía thương hiệu Lonely Stonie cho bạn gái mới.

Một cá nhân đại diện cho thương hiệu này ngỏ ý mời người yêu của MCK hợp tác trong một chiến dịch truyền thông. Tuy nhiên, nam rapper sinh năm 1999 lập tức gắn tên thương hiệu trên và chê đồ xấu: “Người yêu anh không mặc đồ xấu em ơi”.

Wxrdie hiện là bạn trai của nghệ sĩ tlinh, người yêu cũ MCK. Mối quan hệ giữa các bên liên quan trong câu chuyện này vì thế trở nên phức tạp.

Linh Vũ

tlinh MCK Wxrdie bạn gái MCK bạn trai tlinh thời trang thời trang nội địa local brand

