'Nữ hoàng phông bạt' lại theo mốt 'không quần'

Anna Delvey (tên thật là Anna Sorokin, sinh năm 1991), được biết đến là một kẻ lừa đảo tai tiếng, thường xuyên đóng giả con nhà giàu nhằm tiếp cận giới thượng lưu và những người hoạt động nghệ thuật tại New York (Mỹ) từ năm 2013 đến năm 2017. Năm 2019, cô bị bắt, kết tội 8 tội danh, sau đó được thả sớm vào tháng 2/2021 vì cải tạo tốt. Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2026, “nữ hoàng phông bạt” này xuất hiện trên sàn diễn của thương hiệu Elena Velez với mốt không quần táo bạo. Ảnh: Nadja Sayej/Backgrid.
Cụ thể, Anna Delvey diện bodysuit màu nude, quần tất xuyên thấu, bổ sung dây nối cố định, hoàn thiện outfit bằng áo khoác denim dáng dài với chi tiết bèo nhún và đường may thô. Xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York, “nữ hoàng phông bạt” hưởng ứng xu hướng mặc quần tất cất quần dài đặc biệt thịnh hành trong những năm gần đây. Ảnh: Nadja Sayej/Backgrid.
Cô bổ sung mũ ren trắng, coi đây là điểm nhấn cho tổng thể. “Món phụ kiện” đáng chú ý chính là vòng giám sát điện tử do tòa án yêu cầu đeo. Chi tiết này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông khi Anna Delvey xuất hiện. Chia sẻ với Page Six hồi đầu tháng, Delvey cho biết vòng giám sát của cô được mở rộng bán kính lên đến gần 121 km. Điều này giúp cô dễ dàng ra ngoài, thực hiện các hoạt động chăm sóc ngoại hình, cải thiện vẻ ngoài. Ảnh: Nadja Sayej/Backgrid.
Delvey tiết lộ đã giảm khoảng 18 kg nhờ chế độ chăm sóc sắc đẹp nghiêm ngặt. “Tôi không gọi đó là một cuộc ‘lột xác’. Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có một ekip trang điểm giỏi”, cô nói. Quy trình làm đẹp của Delvey bao gồm liệu pháp laser, peel da hóa học, “vampire facial” với huyết tương giàu tiểu cầu, cùng các phương pháp độc lạ như đắp mặt nạ tinh trùng cá hồi, trị liệu lạnh cryotherapy và truyền NAD+ IV. Ảnh: @theannadelvey.
Đây không phải lần đầu Anna Delvey kết hợp với nhà mốt Elena Velez. Trước đó, cô từng sải bước trên sàn diễn của thương hiệu này hồi tháng 2. Tại đây, Delvey diện set trang phục da, bổ sung chi tiết lông. Đáng chú ý, chiếc vòng giám sát điện tử của tòa án nằm trên cổ chân, thu hút ánh nhìn tò mò của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của “nữ hoàng phông bạt” này còn được chú ý nhiều hơn bộ sưu tập của Elena Velez. Ảnh: JP Yim.
Mỹ nhân lừa đảo 34 tuổi cũng là vedette cho buổi trình diễn của thương hiệu SHAO trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York hồi năm 2024. Đây là một trong 3 chương trình do Pornhub tài trợ, được Outlaw Agency do Delvey đồng sáng lập sản xuất. Show thời trang này bao gồm nhiều thiết kế táo bạo, độc đáo, lạ mắt, bao gồm vòng chân lấp lánh và túi giấy trùm đầu. Được biết, đây là sàn diễn đầu tiên mà Anna Delvey tham gia với vai trò người mẫu. Đúng với tên gọi, bộ sưu tập Class of '98: Rebellion Remastered có 35 thiết kế phá cách, bao gồm blazer quá khổ, quần áo chất liệu denim, da, chi tiết viền váy dang dở và những đôi giày Oxford xộc xệch. Ảnh: Outlaw Agency.
Trước đó, trong thời gian ngồi tù, Anna Delvey kiếm được khoản tiền lớn khi bán câu chuyện của mình cho Netflix để làm phim. Sau khi ra tù, thay vì sống kín tiếng, cô xuất hiện dày đặc trên truyền thông, tận dụng tai tiếng của mình để kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Đồng hành với mỹ nhân lừa đảo là Cutrone - một trong những người có tiếng nói ở lĩnh vực quan hệ công chúng. Cả 2 cùng sáng lập và điều hành công ty Outlaw Agency. “Thực tế, thời gian bị giam giữ giúp cô ấy trở nên bình tĩnh, điềm đạm, ứng xử tốt với đám đông hơn”, Cutrone nhận xét về Delvey. Ảnh: Roy Rochlin.
Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm
Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.