'Nữ hoàng phông bạt' lại theo mốt 'không quần'

Anna Delvey (tên thật là Anna Sorokin, sinh năm 1991), được biết đến là một kẻ lừa đảo tai tiếng, thường xuyên đóng giả con nhà giàu nhằm tiếp cận giới thượng lưu và những người hoạt động nghệ thuật tại New York (Mỹ) từ năm 2013 đến năm 2017. Năm 2019, cô bị bắt, kết tội 8 tội danh, sau đó được thả sớm vào tháng 2/2021 vì cải tạo tốt. Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2026, “nữ hoàng phông bạt” này xuất hiện trên sàn diễn của thương hiệu Elena Velez với mốt không quần táo bạo. Ảnh: Nadja Sayej/Backgrid.