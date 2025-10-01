Cháu nội ông Trump bị chỉ trích vì quảng cáo áo golf ở Nhà Trắng

Kai Trump giới thiệu thương hiệu thời trang đầu tay, song Gen Z khiến dư luận tranh cãi khi những chiếc áo nỉ sweatshirt có giá 130 USD được quay quảng bá ngay tại Nhà Trắng.

Kai Trump là một tay golf trẻ đang theo con đường chuyên nghiệp.

Cháu gái của Tổng thống Donald Trump vừa ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân với sản phẩm đầu tiên là những chiếc áo chui đầu tay dài (sweatshirt) bằng cotton, có in chữ lồng tên viết tắt của cô. Mỗi chiếc được bán với giá 130 USD .

Trong đoạn video đăng trên Instagram ngày 26/9, ái nữ 18 tuổi của Donald Trump Jr. và Vanessa Trump xuất hiện trong 3 phiên bản áo màu đen, trắng và xanh navy, thực hiện phần quay ngay tại Nhà Trắng. Cùng ngày, cô theo ông nội trên chiếc Air Force One để tới New York (Mỹ) tham dự Ryder Cup, sự kiện golf danh giá, và gây chú ý khi diện mẫu áo trắng với logo chữ lồng màu xanh - đỏ.

Đến ngày 29/9, Kai Trump tiếp tục đăng video chơi golf trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, vẫn trong trang phục mang thương hiệu của chính mình.

“Không nhiều người có cơ hội như vậy, nên tôi thấy mình khá may mắn”, cô nói trong đoạn clip.

Trong hai nhiệm kỳ tổng thống, gia đình Trump nhiều lần đối mặt với chỉ trích liên quan đến xung đột lợi ích thương mại.

Ivanka Trump, con gái của ông Trump, từng giữ vai trò cố vấn không lương nhưng vẫn kinh doanh dòng thời trang riêng. Jared Kushner, con rể, quản lý quỹ đầu tư với dòng tiền lớn từ Trung Đông. Gần đây, hai người con trai của ông Trump cũng thu hút sự chú ý khi công ty họ phát hành tiền số và huy động hàng tỷ USD.

Tổng thống Trump và Nhà Trắng thường xuyên được xuất hiện trong các bức ảnh quảng bá áo của Kai.

Trường hợp của Kai Trump khác biệt, cô không nắm giữ chức vụ công, không chịu sự điều chỉnh của các quy tắc đạo đức liên bang. Dù vậy, việc sử dụng hình ảnh Nhà Trắng để quảng bá thương hiệu cá nhân vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là một lợi thế thương mại thiếu công bằng.

Khi được hỏi, đại diện Nhà Trắng trả lời tờ The Wall Street Journal rằng “không có lệnh cấm chụp ảnh trong khuôn viên Nhà Trắng, cũng không có sự bảo trợ chính thức nào từ chính phủ, nên không có vấn đề gì.” Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ cũng từ chối bình luận về trường hợp cụ thể, nhấn mạnh các quy chuẩn chỉ áp dụng cho nhân viên liên bang.

Là con gái của Donald Trump Jr. và Vanessa Trump, Kai hiện là học sinh cuối cấp và là cháu lớn nhất trong số các cháu của tổng thống.

Trên mạng xã hội, Kai sở hữu 3,3 triệu người theo dõi TikTok và 2,2 triệu người theo dõi Instagram, thường xuyên chia sẻ ảnh selfie cùng ông nội hoặc các video “get ready with me” trước những lần đến Nhà Trắng. Cô cũng có nhiều hợp đồng hợp tác với các thương hiệu lớn, như TaylorMade Golf, nước tăng lực Accelerator Active Energy, hay các sản phẩm thiết bị tập luyện như Theragun.

Khi công bố sweatshirt mới, Kai khẳng định đây là dự án cô “ấp ủ từ lâu”.

“Thực sự các bạn có thể mặc ở bất kỳ đâu, đi ăn tối, tập luyện, đến trường. Logo rất đơn giản, sạch sẽ. Tôi rất muốn thấy cách các bạn phối đồ item này”, Gen Z hào hứng chia sẻ. Cô cũng nhấn mạnh rằng đây là loại vải tuyệt nhất từng chạm vào.

Dù vậy, phản ứng trên mạng xã hội lại chia thành hai phe.

Một số người khen ngợi tinh thần kinh doanh của Kai: “Đúng chất gia đình Trump, đầu óc kinh doanh! Ủng hộ!”, nhưng cũng có ý kiến cho rằng mức giá 130 USD cho chiếc áo in chữ lồng của một thiếu niên là “quá cao”. Ngoài ra, logo của thương hiệu này cũng bị chỉ ra có nét giống với thiết kế trong bộ sưu tập hợp tác giữa American Eagle và Tru Kolors, thương hiệu của cầu thủ Travis Kelce.

Kai Trump hiện chưa phản hồi truyền thông, trong khi người đại diện từ GSE Worldwide, công ty quản lý thể thao và giải trí, cũng từ chối bình luận.