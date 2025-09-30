Kim Kardashian mặc xuyên thấu vẫn 'ế khách'

Dù được quảng bá rầm rộ với sự góp mặt của Kim Kardashian, màn ra mắt BST hợp tác giữa Nike và Skims tại New York (Mỹ) không thu hút sự chú ý như kỳ vọng.

Kim Kardashian xuất hiện tại sự kiện ra mắt BST hợp tác.

Sáng 26/9, bộ sưu tập đánh dấu sự kết hợp giữa Nike và Skims chính thức ra mắt tại cửa hàng flagship của Nike trên Đại lộ số 5, New York (Mỹ). Sự kiện diễn ra trong không khí yên ắng lạ thường.

Theo The New York Post, lúc 8h, chỉ 3 người xếp hàng trước cửa. Bên kia đường, trước cửa hàng Skims, chỉ có 2 khách hàng trung thành chờ sẵn. Đến 9h40, số người xếp hàng trước cả 2 địa điểm mới nhích lên khoảng 40 người mỗi bên.

Đây là con số tương đối khiêm tốn so với cảnh tượng thường thấy trong các đợt ra mắt sản phẩm, bộ sưu tập hot. Đó là khi khách hàng sẵn sàng ngủ qua đêm trên vỉa hè, chờ đến giờ mở bán.

Bộ sưu tập đánh dấu sự hợp tác lâu dài của Nike và Skims không hấp dẫn như kỳ vọng, chưa được quan tâm nhiều.

Nicole Marie Vee (23 tuổi) chia sẻ đã hủy đơn đặt hàng trực tuyến để đến cửa tiệm, mua số lượng lớn. Vee đặc biệt yêu thích thiết kế màu rượu vang được giới thiệu trong buổi pop-up tại Thư viện Công cộng New York, gọi đây là sắc màu yêu thích. “Hôm nay, chắc nhãn hàng sẽ lấy của tôi nhiều tiền”, Vee nói vui.

Trong khi đó, David Paguay (23 tuổi), cùng bạn bè đến từ New Jersey, cho biết muốn tận tay mua và chụp ảnh tại cửa hàng thay vì sắm đồ trực tuyến. Engy Noeman (21 tuổi) cho biết mục tiêu mua sắm là bộ đồ pilates màu nâu vì tin tưởng độ bền của sản phẩm Skims.

Michael Pina (21 tuổi) đánh giá cao sự đa dạng kích cỡ của thương hiệu. “Nhiều hãng khác không sản xuất đến size 2XL”, khách hàng trẻ nói.

Một số người còn xếp hàng mua hộ người thân. Namon Johnson đến từ 7h sáng, là người đầu tiên có mặt, thừa nhận muốn làm bạn gái hạnh phúc bằng cách mang về những món đồ mới, từ áo khoác burgundy đến áo zip màu xám.

Diana Marinez (37 tuổi) cho biết chỉ muốn mua sắm khi Nike kết hợp với Skims. “Mua hàng tại Skims mang lại trải nghiệm nữ tính và dễ chịu hơn”, cô nói. Khách hàng nữ này cũng cho biết sản phẩm của Nike thiếu đa dạng hóa, ít sự lựa chọn.

Tại sự kiện, Kim Kardashian diện set trang phục gần như xuyên thấu, khoe hình thể đồng hồ cát nóng bỏng, đón tiếp nhiều khách mời nổi tiếng.

Mặc dù được chuẩn bị công phu, vẫn ghi nhận sự chú ý nhất định, màn ra mắt này thực tế không thu hút sự quan tâm như kỳ vọng. Trước đó, khi Nike công bố hợp tác hồi tháng 2, cổ phiếu của thương hiệu đã tăng 4%. Kim Kardashian, chủ sở hữu Skims, cũng tổ chức bữa tiệc hoành tráng tại New York (Mỹ).

Tuy nhiên, hiện nay, chỉ một vài sản phẩm trong bộ sưu tập được bán hết trên website.

Theo công bố, màn kết hợp giữa Nike và Skims không phải thỏa thuận ngắn hạn. Các thiết kế này sẽ nằm trong danh mục sản phẩm lâu dài của Nike, bao gồm 58 sản phẩm thuộc 7 bộ sưu tập legging, bra, quần cargo…

Hãng giới thiệu đây là “set trang phục” gồm nhiều lớp, từ đồ nén matte cơ bản đến thiết kế bóng nổi bật. Một số sản phẩm gây tranh cãi, chẳng hạn mẫu legging gắn thêm thiết kế giống quần lót dây ở bên ngoài.

Kim Kardashian cho biết bộ sưu tập nhằm trao quyền cho nhiều đối tượng khách hàng, từ vận động viên marathon đến khách hàng bình thường. Tuy nhiên, thực tế, phóng viên The New York Post cho biết cảm thấy khó chịu, thất vọng sau khi thử 8 món đồ.

Dù vậy, đối với các tín đồ Skims trung thành, trải nghiệm mua sắm trực tiếp và sở hữu sản phẩm mới vẫn tương đối quan trọng, bất chấp thực tế đáng thất vọng về khả năng lan tỏa.