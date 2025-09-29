3 nhà mốt Việt đồng loạt 'xuất ngoại' trong mùa Xuân/Hè 2026

Các thương hiệu Việt Nam như IVY moda, Phan Đăng Hoàng và Trần Hùng đồng loạt khẳng định tên tuổi trên sàn diễn quốc tế trong tháng 9.

Các tuần lễ thời trang quốc tế Xuân/Hè 2026 ghi nhận sự xuất hiện của nhiều thương hiệu Việt Nam. Trong bối cảnh hàng loạt local brand phải đưa ra quyết định đóng cửa từ năm ngoái đến nay, đây được xem như tín hiệu khả quan cho thị trường thời trang trong nước.

Trong khi bộ sưu tập của IVY moda xuất hiện tại New York (Mỹ), các thiết kế của Phan Đăng Hoàng lại phấp phới ở Milan (Italy), sản phẩm của Trần Hùng được trình diễn dưới trời London (Anh).

IVY moda lần đầu bước ra sân khấu quốc tế vào mùa mốt Xuân/Hè 2026.

IVY moda

Bộ sưu tập Continuum tại Tuần lễ thời trang New York là bước đi đầu tiên của IVY moda ra ngoài Việt Nam. Lần này, thương hiệu trình diễn một khía cạnh hoàn toàn mới, mong muốn phát triển thành dòng sản phẩm độc lập trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Lê Vũ Linh, CEO nhãn hàng, đây là dòng sản phẩm dành cho công chúng toàn cầu, thể hiện sự sáng tạo về draping, phom dáng mới mẻ, kiểu dáng và chất liệu.

Người đứng sau bộ sưu tập Continuum là Giám đốc sáng tạo mới Vy Nguyễn. Bộ sưu tập tái định nghĩa trang phục công sở của phụ nữ Việt bằng cách kết hợp đường may sắc sảo với những phom dáng dễ mặc.

Trang phục phù hợp cho việc di chuyển bằng xe máy, làm việc ở văn phòng bận rộn, đồng thời ứng phó với thời tiết thất thường ở Hà Nội.

Bộ sưu tập Continuum cho thấy khía cạnh mới của thương hiệu IVY moda.

“Cảm hứng đến từ ký ức lớn lên ở Hà Nội, nơi tôi thấy phụ nữ luôn ăn mặc đẹp dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn có thể bắt gặp ai đó mặc bộ đồ tuyệt đẹp bên trong chiếc áo mưa nhựa hoặc áo chống nắng khi đi xe máy. Sự thanh lịch và kiên cường đó chính là điều tôi muốn đưa vào các thiết kế”, ông Nguyễn Lê Vũ Linh chia sẻ.

Nhà mốt cũng thể hiện sự thử nghiệm với chất liệu và kết cấu. Một số mẫu được điểm xuyết nhựa resin đổ thủ công trông như những giọt mưa, được xem như lời gợi nhớ đến mùa mưa bão. IVY moda cũng trình làng áo khoác organza mỏng, lấy cảm hứng từ áo mưa.

Tuy nhiên, CEO thương hiệu khẳng định rằng đây không chỉ là câu chuyện về Hà Nội hay Việt Nam, mà lấy cội nguồn văn hóa ấy, chuyển hóa thành những món đồ hòa nhập trọn vẹn vào đời sống hàng ngày của phụ nữ trên khắp thế giới.

Phan Đăng Hoàng

Rời nước Mỹ sôi động, thời trang Việt cũng chứng minh sự hiện diện tại châu Âu cổ kính. Đến với Tuần lễ thời trang Milan (Italy), nhà thiết kế (NTK) Phan Đăng Hoàng trình làng bộ sưu tập Lacquer, lấy cảm hứng từ tranh sơn mài truyền thống của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

Các thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản, nhưng qua chất liệu, cấu trúc và kỹ thuật dựng phức tạp. Tất cả cùng kể một câu chuyện: trong tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu. Chất liệu được chọn lọc khắt khe, kết cấu được hoàn thiện như thể “mài” chứ không chỉ “may”.

NTK Phan Đăng Hoàng giới thiệu bộ sưu tập Lacquer tại Milan (Italy).

Với bộ sưu tập này, NTK trẻ cũng đánh dấu một bước chuyển quan trọng, lần đầu tiên ra mắt thiết kế dành cho cả nam và nữ trong cùng một show thời trang. Lacquer là một lời khẳng định khi vẻ đẹp, cảm hứng và tay nghề thủ công không bị giới hạn bởi giới tính, không gian hay thời gian.

Lacquer đặt trọng tâm vào chất liệu lãnh Mỹ A của Việt Nam với độ bóng tự nhiên, sắc đen sâu, được phối hợp với các mảng đan lát thủ công. Mỗi chiếc váy là một cấu trúc bằng tay theo kỹ thuật truyền thống, được đưa vào lối thiết kế hiện đại. Váy được draping thủ công trên nền chất liệu lụa đũi tơ tằm, vừa mềm mại vừa giữ cấu trúc.

“Những hồi ức làng quê tuổi thơ, từ những trang sách mỹ thuật đến câu chuyện của ông bà, sơn mài, với sự đắt giá, công phu và lặng lẽ, trở thành chất liệu cảm xúc cá nhân và cũng là tuyên ngôn nghề nghiệp của tôi trong bộ sưu tập.

Dù thời cuộc có đổi thay, những giá trị thủ công được dệt nên từ niềm tin, thời gian và đôi tay, vẫn giữ được sức sống bền bỉ. Như lớp sơn mài, càng mài, càng bóng, càng tĩnh, càng sâu”, Phan Đăng Hoàng chia sẻ.

Trần Hùng

Cũng trong khuôn khổ mùa mốt Xuân/Hè 2026, NTK Trần Hùng trình diễn bộ sưu tập mang tên Spring, Summer, Fall, Winter,…and Spring tại Tuần lễ thời trang London (Anh). Theo lý giải của Trần Hùng, ý tưởng chủ đạo của các thiết kế mới được thể hiện qua 4 mùa trong năm, tượng trưng cho những giai đoạn khác nhau của đời người.

Bộ sưu tập Spring, Summer, Fall, Winter,…and Spring thể hiện tối đa sự tinh xảo của đôi bàn tay với các hình thức xử lý thủ công như đan 3.000 bông hoa, kết 400.000 hạt pha lê Swarovski hay 600.000 hạt cườm Miyuki Nhật cho các thiết kế.

NTK Trần Hùng trình diễn bộ sưu tập mang tên Spring, Summer, Fall, Winter,…and Spring ở London (Anh).

NTK tốn 10 tháng để thực hiện 44 mẫu thiết kế, bao gồm 7 bộ trang phục cho trẻ em, 17 bộ trang phục nữ và 20 bộ trang phục nam.

Kết màn cho show thời trang là người mẫu Thuỳ Trang - nàng thơ đồng hành nhiều năm với Trần Hùng. Cô diện mẫu váy đính 200.000 viên pha lê và hơn 300.000 hạt cườm Miyuki Nhật hoàn toàn bằng tay.

NTK cũng kết hợp chiếc váy với mảnh veil tulle trắng dài bất tận, thể hiện sự tiếp nối bền vững và không có điểm dừng. Đây cũng là thông điệp ý nghĩa mà anh muốn lan tỏa thông qua ngôn ngữ thời trang.