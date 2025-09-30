Tiểu thư châu Á nổi tiếng với nghề 'làm con của bố mẹ'

Chloe Liem (22 tuổi, Singapore) hiện có 1,2 triệu người theo dõi cùng 76,7 triệu lượt thích trên TikTok. Cô được biết đến với hình tượng “stay-at-home daughter” (tạm dịch: “con gái của bố mẹ, ở nhà, không đi kiếm tiền”). Biệt danh trên giúp cô gái khơi dậy sự tò mò, thu hút sự chú ý từ phía công chúng. Để phục vụ cho hình tượng “rich kid”, Chloe Liem phát triển nội dung liên quan đến lối sống xa xỉ, sang trọng, hào nhoáng trên mạng xã hội.