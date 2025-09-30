Tiểu thư châu Á nổi tiếng với nghề 'làm con của bố mẹ'

|
Chloe Liem (22 tuổi, Singapore) hiện có 1,2 triệu người theo dõi cùng 76,7 triệu lượt thích trên TikTok. Cô được biết đến với hình tượng “stay-at-home daughter” (tạm dịch: “con gái của bố mẹ, ở nhà, không đi kiếm tiền”). Biệt danh trên giúp cô gái khơi dậy sự tò mò, thu hút sự chú ý từ phía công chúng. Để phục vụ cho hình tượng “rich kid”, Chloe Liem phát triển nội dung liên quan đến lối sống xa xỉ, sang trọng, hào nhoáng trên mạng xã hội.
Dù nổi tiếng với biệt danh “stay-at-home daughter”, Chloe cho biết không quan trọng hóa danh xưng này. “Tôi thường nói chuyện một cách cường điệu. Một số người nghĩ tôi nghiêm túc, số khác thấy hài hước”, cô chia sẻ. Cô sử dụng khiếu hài hước và cái nhìn châm biếm về cuộc sống giàu sang để tạo dấu ấn trên TikTok.
Người đẹp Singapore lần đầu gây chú ý năm 2023 khi đoạn video “Một ngày của tôi” bất ngờ lan truyền. Về học vấn, Chloe theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, chuyên ngành Tài chính và marketing. Cô cân bằng việc học với sản xuất nội dung toàn thời gian một cách chỉn chu, thể hiện sự kỷ luật trong đời sống hàng ngày.
Niềm yêu thích thời trang của Chloe Liem bắt đầu từ chiếc túi Louis Vuitton x Murakami Mini Speedy được tặng trong buổi tiệc đầy tháng. “Đánh dấu cột mốc quan trọng bằng những món đồ vượt thời gian là một cách ăn mừng đặc biệt”, cô chia sẻ. Phong cách cá nhân của Chloe là sự kết hợp giữa năng động, gợi cảm và nữ tính. Nhìn chung, tủ đồ của cô tràn ngập quần áo, giày dép và túi xách đến từ các nhà mốt danh tiếng.
Cô từng gây chú ý với hình ảnh ngồi trong những chiếc túi Hermès Birkin từ ngày nhỏ, cho thấy xuất thân “ngậm thìa vàng”, khẳng định biệt danh “con gái đại gia”. Hiện nay, Chloe cũng nuôi cún, đặt những chú chó trong loạt túi xách hàng hiệu, càng khẳng định lối sống xa hoa, vương giả.
Tình yêu với trang sức xa xỉ, đặc biệt là Van Cleef & Arpels, gắn bó với Chloe từ nhỏ. Món đồ đầu tiên cô mua bằng tiền tiết kiệm là chiếc nhẫn Perlée Signature của thương hiệu này. Cô thường nói đùa rằng “lớn lên trong cửa hàng Van Cleef”, bởi từng dành hàng giờ cùng cha mẹ tại đó. Chloe từng tiết lộ muốn sở hữu vòng cổ Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra 10 họa tiết. Phụ kiện của nhãn hàng này được xem là một biểu tượng của giới thượng lưu.
Bên cạnh thời trang, thú cưng cũng giữ vai trò đặc biệt trong cuộc sống của Chloe. Cô hiện nuôi hai chú chó poodle, Lola Loola và Matilda Jane. Nữ TikToker tin rằng chính Lola Loola đã tạo cảm hứng, giúp cô bắt đầu sự nghiệp sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. “Đó là tình yêu với chó, nhưng phải là tình yêu có gu”, cô nói.
Ngoài ra, TikToker 22 tuổi cũng thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Cô đặt chân đến núi tuyết, biển nhiệt đới, vi vu ở châu Âu. Những chuyến nghỉ dưỡng tại các resort sang trọng phần nào phản ánh lối sống xa xỉ và sở thích dịch chuyển của “rich kid” này.
Không chỉ gây ấn tượng với phong cách sống xa hoa, Chloe Liem còn khiến khán giả tò mò về tuổi thơ. Trong cuộc phỏng vấn với Grazia Singapore, cô tiết lộ được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc, với kỳ vọng cao từ cha mẹ. Tennis và piano là những hoạt động bắt buộc, không có chỗ cho sự than phiền. Chloe cũng thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh chụp chung với mẹ, thể hiện sự thân thiết, gần gũi với gia đình. Hai mẹ con đều cho thấy sở thích đặc biệt với thời trang, bao gồm túi hiệu, trang sức đắt đỏ và váy áo thiết kế.
