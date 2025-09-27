'Nàng thơ' gây phẫn nộ vì khen chồng giống Hứa Quang Hán

Một cô gái có sức ảnh hưởng, xây dựng hình tượng "nàng thơ" trên mạng xã hội, bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi vì phát ngôn có phần tự phụ, hạ thấp người hâm mộ Hứa Quang Hán.

Diệu Vy bị chỉ trích vì thái độ tự phụ. Ảnh: @mejusv.

Sau khi Hứa Quang Hán đến Việt Nam, tham dự buổi họp báo phim Năm Của Anh, Ngày Của Em vào ngày 24/9, Nguyễn Hoàng Diệu Vy (25 tuổi), một cô gái sở hữu gần 60.000 lượt theo dõi trên Instagram, bất ngờ tạo ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Diệu Vy tự khen chồng mình giống ngôi sao họ Hứa, đồng thời thể hiện thái độ trịch thượng, thậm chí coi thường người hâm mộ của nam diễn viên này.

“Có một sự thật là chỉ đến khi có bạn comment (bình luận) bảo chồng tôi trông giống Hứa Quang Hán, tôi mới biết đến cái tên đấy và search (tìm kiếm) xem Hứa Quang Hán là ai.

Vì vậy, tôi khá là miễn nhiễm với sự xuất hiện của chìu ông (“chồng yêu”, cách người hâm mộ nữ gọi nam thần tượng này) tại Sài Gòn. Trước khi biết đến chìu ông đó là ai thì tôi đã có riêng cho mình một chồng yêu rồi”, cô gái viết.

Diệu Vy gây tranh cãi với phát ngôn có phần hạ thấp fan Hứa Quang Hán. Ảnh: @mejusv.

Trước nội dung chia sẻ có phần tự phụ này, nhiều người dùng mạng xã hội Threads nhanh chóng chỉ trích thái độ của cô, đồng thời so sánh hình ảnh chồng cô với nam diễn viên họ Hứa. Phần lớn cho rằng ngoại hình của Cao Tiến Đức, ông xã Diệu Vy, không bằng nam thần tượng.

Một số khẳng định không có vấn đề với tình yêu của cô gái với chồng, song không đồng tình với thái độ trịch thượng và tỏ ra hơn người. Có thể thấy, phát ngôn của Diệu Vy khiến nhiều người hâm mộ Hứa Quang Hán bất mãn, thổi bùng tranh cãi.

Bên cạnh chia sẻ mang tính công kích này, Diệu Vy còn nhiều lần bị nhận xét là “tô vẽ” tình yêu màu hồng, “làm màu” trên mạng xã hội. Cô và chồng thường chia sẻ hình ảnh, nội dung liên quan đến chuyện tình cảm, nhận quảng cáo cặp đôi.

Về phần mình, Diệu Vy xây dựng hình ảnh “nàng thơ” bay bổng, lãng mạn, đăng tải bài viết về thời trang, phong cách, lối sống và các chuyến du lịch. Như vậy, cô là “nàng thơ” tiếp theo vướng ồn ào về sự nghiệp, đời sống cá nhân hay phát ngôn trên mạng xã hội trong năm nay.

Trước đó, Thạch Trang (Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998) và Lê Hà Trúc (sinh năm 1996) cũng là các nhà sáng tạo nội dung theo phong cách “nàng thơ” vướng lùm xùm, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Giống với Diệu Vy, Hà Trúc bị đánh giá là “làm màu”, “gồng”, xây dựng lối sống thiếu chân thực trên mạng xã hội. Trong khi đó, Thạch Trang gây ra khủng hoảng truyền thông lớn hơn.

Cô vướng ồn ào đạo nhái tranh của họa sĩ nước ngoài, lợi dụng tình cảm của người hâm mộ để thuê nhân sự hỗ trợ sự kiện giá rẻ hay bán merchandise giống sản phẩm trên sàn TMĐT với giá cao gấp nhiều lần.

Dù đều đã lên tiếng xin lỗi và giữ im lặng, hai “nàng thơ” YouTube, Instagram này vẫn chưa thể xoa dịu công chúng, gặp khó khăn trong việc trở lại.