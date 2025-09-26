'Vợ' Hứa Quang Hán từng vướng ồn ào tình cảm với ViruSs

Nữ ca sĩ từng là một mảnh ghép trong nhóm nhạc LIME, hoạt động tại Hàn Quốc. Đến năm 2019, Emma Nhất Khanh rời nhóm và hoạt động solo. Cùng năm, cô tham gia chương trình Gương mặt thân quen, nhưng không đạt thành tích cao. Hiện nay, cô sở hữu hơn 450.000 lượt theo dõi trên Instagram. Trong những năm gần đây, Emma Nhất Khanh chăm chỉ làm mới hình ảnh bản thân, thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Cô tập trung xây dựng phong cách vừa đáng yêu vừa gợi cảm, nhanh chóng hưởng ứng các trào lưu được ngôi sao K-pop lăng xê. Ảnh: @feifeikhanh.