'Vợ' Hứa Quang Hán từng vướng ồn ào tình cảm với ViruSs

Tại buổi họp báo phim Năm Của Anh, Ngày Của Em vào ngày 24/9 ở TP.HCM, nam diễn viên Hứa Quang Hán xuất hiện, thu hút sự chú ý lớn từ phía đám đông. Nhiều khán giả nữ có mặt tại sự kiện, diện trang phục như cô dâu, đồng thời gọi nam thần tượng là “chồng”. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của công chúng trong và ngoài nước. Ảnh: Duy Hiệu.
Trong đó, Emma Nhất Khanh (Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995) gây chú ý khi diện trang phục như cô dâu trong sự kiện. Cô kết hợp áo trễ vai trắng với quần jeans, bổ sung khăn voan, xây dựng tạo hình cô dâu cá tính, năng động. Trên trang cá nhân, cô cũng gọi Hứa Quang Hán là “chồng”, cho biết đây là ước mơ thành hiện thực của fan girl (người hâm mộ nữ). Theo hình ảnh tại sự kiện, cô ngồi ở hàng ghế thứ 2, ngay sau Hứa Quang Hán, có cơ hội chung khung hình với thần tượng. Ảnh: @feifeikhanh.
Đầu năm nay, Emma Nhất Khanh vướng vào ồn ào tình cảm với streamer ViruSs. Cụ thể, cô chia sẻ từng hẹn hò với streamer trên, lên tiếng tố anh lăng nhăng, có mối quan hệ tình cảm với nhiều người cùng lúc. Lùm xùm tình ái này giúp Emma Nhất Khanh thu hút sự chú ý ở thời điểm đó. Cô vốn hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, fashionista và nhà sáng tạo nội dung số. Ảnh: @feifeikhanh.
Nữ ca sĩ từng là một mảnh ghép trong nhóm nhạc LIME, hoạt động tại Hàn Quốc. Đến năm 2019, Emma Nhất Khanh rời nhóm và hoạt động solo. Cùng năm, cô tham gia chương trình Gương mặt thân quen, nhưng không đạt thành tích cao. Hiện nay, cô sở hữu hơn 450.000 lượt theo dõi trên Instagram. Trong những năm gần đây, Emma Nhất Khanh chăm chỉ làm mới hình ảnh bản thân, thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Cô tập trung xây dựng phong cách vừa đáng yêu vừa gợi cảm, nhanh chóng hưởng ứng các trào lưu được ngôi sao K-pop lăng xê. Ảnh: @feifeikhanh.
Cũng xuất hiện tại buổi họp báo phim của Hứa Quang Hán, TikToker Hồng Hạnh (sinh năm 1997) thu hút sự quan tâm với trang phục cô dâu. Trong khi Emma Nhất Khanh chỉ đội khăn voan trắng giống cô dâu, Hồng Hạnh lại “chơi lớn”, diện chiếc váy cưới trễ vai, phồng lớn. Cô búi gọn tóc, đội khăn voan và cầm hoa cưới, trở nên nổi bật ở sự kiện. Hình ảnh này không chỉ xuất hiện trên báo chí Việt Nam, mà còn được kênh thông tin TVBS News (Đài Loan, Trung Quốc) đăng tải. Ảnh: @nghonghanh41.
Khi chia sẻ lại những hình ảnh đáng nhớ này lên mạng xã hội, Hồng Hạnh còn dí dỏm đùa: “Dạ em đây, chính em là cô dâu của Hứa Quang Hán đây ạ”. TikToker sinh năm 1997 sở hữu hơn 58.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 315.000 người theo dõi trên TikTok. Cô gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, phong phú, thường xuyên biến hoá với nhiều hình tượng khác nhau. Ảnh: @nghonghanh41.
Hồng Hạnh cũng nổi tiếng từ những video cosplay, hóa thân thành nàng tiên cá, tiên nữ hay phi tần trong cung cấm thời xưa. Liên tục thử sức, trải nghiệm các phong cách khác nhau, màn hóa thân thành “cô dâu của Hứa Quang Hán” không quá mới lạ với Hồng Hạnh. Đối với mỗi màn cosplay, cô đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, từ trang phục, layout makeup đến kiểu tóc. Ảnh: @nghonghanh41.
Hứa Quang Hán không phải nam thần tượng đầu tiên mà Hồng Hạnh thể hiện sự mến mộ. Hồi tháng 6, cô cũng diện trang phục cầu kỳ đến tham dự đêm nhạc của G-Dragon. Bộ đồ ren đen sexy kết hợp với áo choàng đỏ dáng rộng giúp người mặc trở nên nổi bật. Hình ảnh đáng nhớ này của cô cũng được truyền thông ghi lại. Ảnh: @nghonghanh41.
