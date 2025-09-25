Cuộc sống trái ngược của 2 ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa

|
Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) và Susie Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Thư, sinh năm 2005) là hai con gái của đại gia Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh) - Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhựa Long Thành. Hai cô gái có lối sống tương đối khác biệt.
|
Trong khi Joyce Phạm hoạt động tương đối sôi nổi trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải hình ảnh diện đồ hiệu, tham dự sự kiện, đi du lịch vòng quanh thế giới, em gái Susie Phạm lại khá kín tiếng, ít chia sẻ về sở thích cá nhân hay lối sống xa hoa. Dù ít cập nhật thông tin trên trang cá nhân, Susie Phạm vẫn thu hút hơn 16.000 lượt theo dõi. Phần lớn bài đăng của cô liên quan đến bạn trai Hoàng Anh Ninh.
|
Ái nữ thứ hai của đại gia Minh Nhựa từng đăng tải bài viết kỷ niệm một năm bên nửa kia vào tháng 8/2024. Như vậy, cặp đôi đã hẹn hò từ năm 2023, đồng hành cùng nhau 2 năm đến thời điểm hiện tại. Theo những hình ảnh ít ỏi được Susie Phạm chia sẻ, cô và bạn trai thường xuyên đi du lịch, ăn uống cùng nhau. Hoàng Anh Ninh cũng không quên tặng hoa, quà cho bạn gái vào các dịp đặc biệt. Cặp đôi trải qua 2 mùa Tết Nguyên đán với nhau. Susie Phạm và bạn trai cùng diện áo dài, chụp hình đón tân xuân.
|
Ở tuổi 20, Susie Phạm theo đuổi phong cách vừa nữ tính vừa gợi cảm. Cô thường xuyên xuất hiện với váy áo cổ vuông, 2 dây, khoe khéo vòng một đầy đặn. Ái nữ của đại gia Minh Nhựa cũng cho thấy sự yêu thích đặc biệt với trang phục màu đen, thể hiện sự sexy, bí ẩn. Cô chăm chỉ hưởng ứng các trào lưu thịnh hành như váy áo xuyên thấu, corset.
|
Bên cạnh chuyện tình cảm viên mãn, Susie Phạm cũng thể hiện mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình. Tại bữa tiệc sinh nhật hồi đầu năm 2024, cô đăng tải ảnh chụp với chị gái Joyce Phạm, cho thấy tình cảm khăng khít của cặp chị em gái.
|
Trong khi đó, chị gái Joyce Phạm lại sở hữu niềm đam mê với túi hiệu. Cô liên tục xuất hiện với những mẫu túi xách nổi tiếng của các nhà mốt Hermès, Dior, Chanel hay Louis Vuitton. Ngoài ra, ái nữ đầu tiên của Minh Nhựa cũng góp mặt tại các sự kiện giải trí, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao giải trí, thể thao. Cô sở hữu hơn 513.000 lượt theo dõi ở tài khoản Instagram, chứng minh sức hút trên mạng xã hội.
|
Joyce Phạm kết hôn với Tâm Nguyễn vào tháng 9/2019. Cả hai từng quen nhau từ trước, sau đó chia tay rồi tái hợp. Sau khi tổ chức đám cưới xa hoa, cặp đôi đón con đầu lòng Jayden vào năm 2020, tiếp tục nhận tin vui với bé Jayla vào năm 2022 và Jayson vào năm 2024. Gia đình nhỏ này thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước, tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Hồi tháng 4, cặp vợ chồng đưa các con đến Hàn Quốc, tham quan các điểm đến, danh lam thắng cảnh tại xứ sở kim chi.
|
Bên cạnh đó, ái nữ này cũng sở hữu niềm đam mê tham dự concert. Cô tham dự đêm nhạc của G-Dragon, 2NE1 hay concert Anh Trai Say Hi. Gần đây, Joyce Phạm phải lên tiếng giải đáp thắc mắc về việc “bỏ cữ đi chơi” sau khi sinh em bé thứ 4. Cô khẳng định bản thân vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ở cữ, bao gồm mặc đồ dài, nằm than, xông hơi… tương tự lần sinh con trai đầu lòng Jayden. Gia đình cô vốn rất khắt khe trong việc chăm sóc sản phụ, nên không có chuyện “bỏ cữ” để vui chơi. Tuy nhiên, khác với nhiều người trước kia ở cữ 3 tháng, Joyce Phạm cho hay cô chỉ “kiêng” trong 1 tháng.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao
Cuốn sách Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao của Jess Connolly khuyến khích phụ nữ yêu cơ thể mình, từ bỏ áp lực phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự tự tin và hạnh phúc từ bên trong, đồng thời kêu gọi mọi người tập trung vào giá trị bản thân thay vì chạy theo những kỳ vọng ngoại hình áp đặt từ bên ngoài.