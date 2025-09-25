Cuộc sống trái ngược của 2 ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa

Ái nữ thứ hai của đại gia Minh Nhựa từng đăng tải bài viết kỷ niệm một năm bên nửa kia vào tháng 8/2024. Như vậy, cặp đôi đã hẹn hò từ năm 2023, đồng hành cùng nhau 2 năm đến thời điểm hiện tại. Theo những hình ảnh ít ỏi được Susie Phạm chia sẻ, cô và bạn trai thường xuyên đi du lịch, ăn uống cùng nhau. Hoàng Anh Ninh cũng không quên tặng hoa, quà cho bạn gái vào các dịp đặc biệt. Cặp đôi trải qua 2 mùa Tết Nguyên đán với nhau. Susie Phạm và bạn trai cùng diện áo dài, chụp hình đón tân xuân.