Tai tiếng của loạt TikToker là du học sinh Việt

Miha Chan, Thạch Trang và Clara Đào liên tục vướng ồn ào liên quan đến sự nghiệp và đời tư. 3 cô gái đều là du học sinh, thực hiện công việc sáng tạo nội dung trên MXH.

Miha Chan bị chỉ trích vì chia sẻ quan điểm sai lệch về tình yêu. Ảnh: @mihachann.

Năm nay, nhiều du học sinh trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Phần lớn ồn ào xuất phát từ các bài đăng “bóc phốt” trên nền tảng Threads.

Loạt YouTuber, TikToker như Miha Chan, Thạch Trang và Clara Đào là những cái tên được nhắc đến. Lùm xùm của các nhà sáng tạo nội dung này liên quan đến cả công việc và chuyện đời tư.

Đáng chú ý, các du học sinh trên đều sở hữu số lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý đặc biệt khi gặp khủng hoảng truyền thông.

Miha Chan

Mới nhất, TikToker Miha Chan (tên thật là Trịnh Minh Hằng, sinh năm 2000), du học sinh Hà Lan, gây tranh cãi trên mạng xã hội vì clip chia sẻ thói quen đánh giá đối tượng hẹn hò.

Miha Chan bị chỉ trích vì feedback các đối tượng hẹn hò. Ảnh: @mihachann.

Trong đoạn clip 15 giây đăng tải ngày 20/9, Miha Chan cho biết thường nhắn tin feedback cho “mập mờ” (đối tượng hẹn hò, chưa xác định mối quan hệ tình cảm gắn kết, rõ ràng) sau khi kết thúc thời gian tìm hiểu.

Trong đó, cô chỉ ra những điều người kia nên làm để cải thiện cho mối quan hệ kế tiếp. Ngoài ra, TikToker sinh năm 2000 cũng chúc người kia hạnh phúc dù “không biết người ta có cần không”. Từ phía mình, cô nhận thấy đây là điều tốt cho đối phương.

Phần lớn bình luận chỉ trích hành vi của cô gái, cho rằng Miha Chan không có quyền đánh giá, nhận xét đối tượng tình cảm, đặc biệt trong bối cảnh cả 2 chưa xác định mối quan hệ tình cảm chính thức, gắn bó.

Nhiều ý kiến cho rằng sự không phù hợp giữa Miha Chan và đối tượng tình cảm không đồng nghĩa với việc người kia có vấn đề, cư xử thiếu tinh tế hay cần thay đổi để bước vào tình yêu. Đôi khi, vấn đề cũng có thể đến từ phía cô gái.

Đây không phải nội dung duy nhất của Miha Chan gây ra làn sóng phẫn nộ. Trước đó, những clip chia sẻ quá trình “chữa lành” sau chia tay của cô cũng bị cho là “sến”, “làm màu”,... Cuộc tranh cãi liên quan đến TikToker này vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội.

Thạch Trang

Thạch Trang (tên thật là Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998), du học sinh Đức, là một trong những influencer bị “bóc phốt” nhiều nhất năm nay.

Về mặt công việc, cô đối mặt với loạt ồn ào như đạo nhái tranh họa sĩ nước ngoài, lợi dụng tình cảm của người hâm mộ để thuê cộng tác viên hỗ trợ sự kiện giá rẻ và bán merchandise giống sản phẩm trên sàn TMĐT với giá cao gấp nhiều lần.

Về đời sống cá nhân, Thạch Trang bị chỉ trích vì đi chơi với người đàn ông lạ khi du lịch một mình tại Nhật Bản và phủ nhận sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè trong quá trình du học, xây dựng kênh YouTube.

Đáng chú ý, mặc dù Thạch Trang “ở ẩn” trên mạng xã hội, ồn ào liên quan đến cô vẫn tiếp tục nối dài. Đỉnh điểm, đêm 6/9, chủ tài khoản YouTube có tên yo bae bất ngờ đăng tải video liệt kê lại toàn bộ ồn ào xung quanh đến du học sinh Đức.

Trước đó, tối 27/6, YouTuber Thạch Trang đăng tải bài viết giải quyết nghi vấn đạo nhái tranh của một số tác giả nước ngoài, cho biết đây là “cập nhật cuối cùng” liên quan đến vụ việc. Sau gần 3 tháng từ cập nhật cuối cùng, Thạch Trang hoàn toàn im lặng trên mạng xã hội.

Clara Đào

Trong khi đó, Clara Đào (tên thật là Đào Thị Hương Giang, sinh năm 1998), du học sinh Canada, lại bị chỉ trích vì quyết định phẫu thuật nâng ngực, đi ngược lại với hình tượng “ngực phẳng” giúp cô thu về hàng triệu lượt theo dõi trên YouTube và TikTok trước đó.

Clara Đào từng nổi tiếng về hình thể "ngực phẳng". Ảnh: @clara_dao.

Hồi tháng 4, TikToker sinh năm 1998 đăng tải video chia sẻ về quyết định thay đổi vòng một của bản thân. Cô cho biết đã xây dựng nội dung về vòng một nhỏ trong suốt 6 năm qua, thực hiện hơn 900 video liên quan đến chủ đề này. Những nội dung này mang đến cho Clara cả lượt tương tác và số tiền lớn.

Trong video giải thích, TikToker cho biết hoàn toàn không phản bội niềm tin trước đó, vẫn tin rằng mọi kích cỡ ngực đều đẹp và xứng đáng được tôn vinh. Song, theo thời gian, cô không còn hứng thú với hình thể “ngực phẳng” gắn liền với nhận diện thương hiệu của mình.

Phía dưới video giải thích, nhà sáng tạo nội dung nhận về nhiều bình luận tiêu cực từ phía cộng đồng mạng trong nước và quốc tế.

Phần lớn ý kiến cho rằng Clara không nhất quán với định hướng xây dựng hình ảnh cá nhân và phản bội niềm tin của người theo dõi. Họ nghi ngờ rằng cô luôn cảm thấy tự ti về vòng một nhỏ, lạm dụng nội dung tích cực hình thể để “câu view”.