Nô nức chụp ảnh Trung thu trước cả tháng để đăng dần

Những ngày này, không khí Trung thu đã bao phủ các con phố của Hà Nội, TP.HCM. Nhiều quán cafe được trang trí rực rỡ đèn lồng, cùng các quầy bán bánh nướng, bánh dẻo dọc bên đường. Tranh thủ dịp này, nhiều người trẻ lên kế hoạch chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc tươi vui, trong không khí náo nhiệt dịp lễ hội trăng rằm. Ảnh: Linh Huỳnh.
Ngọc Mai (sinh năm 2006), sinh viên năm hai tại Hà Nội, đã tranh thủ chụp bộ ảnh từ trước Trung thu khoảng một tháng. Cô cho biết lên ý tưởng gần 2 tuần, bao gồm thời gian chuẩn bị phụ kiện và may áo dài. Địa điểm đầu tiên Ngọc Mai chọn là Chùa Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Cô diện áo dài dáng suông màu hồng, phù hợp với không gian cổ kính, kết hợp cùng phụ kiện lồng đèn hình con gà làm từ giấy kiếng trong suốt, nổi bật với tông đỏ truyền thống.
Địa điểm thứ hai là không gian hồ Gươm, nơi được tô điểm bởi vườn hoa cảnh cẩm tú cầu, lavender, túy diệp... “Bộ ảnh thứ hai, mình muốn tạo dáng tinh nghịch hơn nên chọn màu xanh, tình cờ lại rất hợp với con đường hoa mới bên hồ”, Mai chia sẻ. Ở bộ ảnh thứ hai, cô chọn cho mình chiếc đèn lồng cá cỡ lớn bằng vải và giấy.
Trong khi đó, Trần Thảo cùng chồng chọn check-in ở phố Hàng Mã (phường Tràng Tiền, Hà Nội). Dù sống ở Hà Nội đã lâu, đây là lần đầu Thảo chụp ảnh Trung Thu trên con phố cổ này.
Ngay sau đại lễ 2/9, phố Hàng Mã “thay áo” rất nhanh, các cửa tiệm thường trang trí cửa hàng theo chủ đề Trung thu sớm nên Thảo đã tranh thủ hoàn thành bộ ảnh check-in từ đầu tháng 9. Về chi phí chụp, Thảo chỉ mất 500.000 đồng cho việc đi cafe và mua đèn lồng để vừa ủng hộ buôn bán, vừa được chụp ảnh thoải mái.
Trong khi đó, tại TP.HCM, người mẫu ảnh tự do Sam Le ghé triển lãm Ngựa trời gắp lửa - Thắp lại ký ức của nhóm Khởi Đăng Tác Khí từ ngày khai mạc 23/8 để vừa thưởng lãm, vừa chụp ảnh dịp Trung thu. Dù thực hiện bộ ảnh sớm, anh mới đăng tải gần đây để hưởng ứng không khí ngày Rằm tháng 8.
Theo chia sẻ của Khởi Đăng Tác Khí - nhóm người trẻ TP.HCM chuyên phục dựng đồ chơi Trung thu cổ truyền, triển lãm được lấy ý tưởng từ tín ngưỡng dân gian Việt Nam xưa về Con Ngựa Nhà Trời (bọ ngựa). Qua đó, nhóm muốn “thắp lại ký ức”, đưa những câu chuyện dân gian trở về thời hiện đại thông qua nghệ thuật đèn lồng thủ công. Ảnh: Linh Huỳnh.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, dưới góc nhìn của một khách tham dự triển lãm, Sam Le nói: "Nhóm rất nỗ lực trong việc phục dựng hình ảnh lồng đèn xưa của Việt Nam. Mình hy vọng sự quan tâm của cộng đồng sẽ góp phần giúp làng nghề lồng đèn truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển".
Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng
Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.