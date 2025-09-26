Nô nức chụp ảnh Trung thu trước cả tháng để đăng dần

Ngọc Mai (sinh năm 2006), sinh viên năm hai tại Hà Nội, đã tranh thủ chụp bộ ảnh từ trước Trung thu khoảng một tháng. Cô cho biết lên ý tưởng gần 2 tuần, bao gồm thời gian chuẩn bị phụ kiện và may áo dài. Địa điểm đầu tiên Ngọc Mai chọn là Chùa Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Cô diện áo dài dáng suông màu hồng, phù hợp với không gian cổ kính, kết hợp cùng phụ kiện lồng đèn hình con gà làm từ giấy kiếng trong suốt, nổi bật với tông đỏ truyền thống.