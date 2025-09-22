Tâm Tít đằm thắm với monokini và nón lá

#3. Tâm Tít - 7/10 điểm: Tâm Tít thể hiện sự sáng tạo trong chuyến nghỉ dưỡng dịp này. Cô kết hợp bikini liền thân tông nâu với nón lá và túi cói, bổ sung nét truyền thống vào outfit hiện đại. Tín đồ thời trang này chọn set đồ bơi liền thân với chi tiết cut-out trước ngực, hướng sự chú ý vào vòng một đầy đặn. Chi tiết vải nhăn xếp lớp trước ngực chính là điểm nhấn đáng chú ý. Bộ bikini cắt cao giúp người mặc khoe khéo một phần vòng ba và đôi chân thon dài. Đôi chân cũng được xem là biểu tượng địa vị trong những năm gần đây. Cuối cùng, mái tóc đen dài, buông xõa càng góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt. Ảnh: @tamtit.official.