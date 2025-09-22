Tâm Tít đằm thắm với monokini và nón lá

|
#1. Huỳnh Giao - 8/10 điểm: Trong tiệc cưới lần thứ 2, “rich kid miền Tây” Huỳnh Giao ghi điểm với chiếc váy cưới bồng xòe lãng mạn, hoá thân thành nàng công chúa trong ngày trọng đại. Mẫu váy cưới cúp ngực sở hữu phần trên ấn tượng, kết hợp giữa chất liệu ren và vải trong suốt, được may theo dáng corset, tôn vinh vòng một lấp ló của cô dâu. Ảnh: @peasiri_.
Phần dưới bổ sung tùng váy lớn, tạo hiệu ứng xòe rộng, giúp Huỳnh Giao trở nên nổi bật trong ngày cưới. Chất liệu lấp lánh, bắt sáng càng gia tăng điểm nhấn cho tổng thể tạo hình. Cô dâu bổ sung dây chuyền đính kim cương lấp đầy khoảng trống ở cổ, đội khăn voan dài, thu hút mọi ánh nhìn trong ngày vui. Ảnh: @peasiri_.
#2. Ngọc Trinh - 7,5/10 điểm: Ngọc Trinh diện trang phục truyền thống nhân dịp cận kề Trung thu. Cô chọn chiếc yếm đào màu xanh dương với họa tiết mô phỏng mây tre đan, khoe khéo vẻ thanh mảnh, quyến rũ của người phụ nữ Việt. Mẫu yếm được kết hợp với chân váy xếp ly đồng màu, tạo hiệu ứng bay nhẹ trong gió, khiến tổng thể trở nên thướt tha, lãng mạn hơn. Ngọc Trinh búi gọn mái tóc ra phía sau, hướng sự chú ý vào xương quai xanh quyến rũ và cổ cao thanh mảnh. Cô gài hoa lên mái tóc, hoàn thành tạo hình truyền thống bay bổng, nên thơ. Ảnh: @ngoctrinh89.
#3. Tâm Tít - 7/10 điểm: Tâm Tít thể hiện sự sáng tạo trong chuyến nghỉ dưỡng dịp này. Cô kết hợp bikini liền thân tông nâu với nón lá và túi cói, bổ sung nét truyền thống vào outfit hiện đại. Tín đồ thời trang này chọn set đồ bơi liền thân với chi tiết cut-out trước ngực, hướng sự chú ý vào vòng một đầy đặn. Chi tiết vải nhăn xếp lớp trước ngực chính là điểm nhấn đáng chú ý. Bộ bikini cắt cao giúp người mặc khoe khéo một phần vòng ba và đôi chân thon dài. Đôi chân cũng được xem là biểu tượng địa vị trong những năm gần đây. Cuối cùng, mái tóc đen dài, buông xõa càng góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt. Ảnh: @tamtit.official.
#4. Hạnh Sino - 6/10 điểm: Hạnh Sino mắc lỗi đáng tiếc với một chi tiết. Cô diện outfit cắt xẻ táo bạo, bao gồm chiếc áo cut-out màu nâu, khoe phần lớn thân trên và quần jeans sáng màu. Đáng tiếc, chiếc áo bổ sung nhiều dây cột, khiến bộ đồ trở nên rối mắt, rườm rà. Với trang phục sexy, Hạnh Sino đội chiếc mũ theo phong cách cao bồi miền Tây nước Mỹ có phần lạc quẻ. Món phụ kiện còn tương đối nhỏ, khiến tổng thể outfit trở nên mất cân đối. Với sự lựa chọn phụ kiện thiếu ăn nhập này, người mặc khó ghi điểm. Ảnh: @hanhsino_.
#5. Doãn Hải My - 5/10 điểm: Doãn Hải My tiếp tục chọn trang phục nuốt dáng dù nhiều lần mắc lỗi này. Cụ thể, cô diện chiếc váy trắng kín cổ, bổ sung phần cape thướt tha. Đây cũng là chi tiết tạo hiệu ứng thùng thình, che mất đường cong cơ thể người mặc. Ở một số góc chụp, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu trông mũm mĩm hơn thực tế. Ngoài ra, kiểu dáng trang phục này cũng vô tình cộng thêm tuổi cho người mặc. Mái tóc búi cao cũng khiến Hải My trở nên già, sến hơn. Tạo hình quý bà này không phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của nàng WAG. Ảnh: @_doanhaimy.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
